Η Αλληγορία των τεσσάρων στοιχείων της φύσης (Νερό, Γη, Φωτιά, Αέρας) / Allegory of the Four elements of nature (Water, Gaia, Fire and Air), 18ος αιώνας / 18th century, Stefano Pozzi, Gallerie Nazionali di Arte Antica: Palazzo Barberini