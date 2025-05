The Invisible Enemy Should Not Exist (Room G, Northwest Palace of Nimrud, Panel 23), 2019/ Ανάγλυφο από συσκευασίες και Αραβο-αγγλικές εφηµερίδες από τη Μέση Ανατολή, κόλλα, χαρτόνι σε ξύλινες κατασκευές, λεζάντα µουσείου 238 x 222 x 9 εκ. Ναταλία Τσουκαλά | Ευγενική παραχώρηση ΝΕΟΝ, Μουσείο Ακρόπολης και ο καλλιτέχνης.