Όλες οι νέες σειρές μυθοπλασίας που ξεκινούν αυτή τη σεζόν και πότε κάνουν πρεμιέρα. Ποιες αγαπημένες συνεχίζονται.

Η νέα τηλεοπτική σεζόν προμηνύεται ιδιαίτερα πλούσια και πολυδιάστατη, με πολλές νέες σειρές μυθοπλασίας, που καλύπτουν διαφορετικά είδη και θεματολογίες.

Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι σειρές εποχής, που φαίνεται πως μονοπωλούν το ενδιαφέρον, τόσο των παραγωγών και των καναλιών, όσο και του κοινού. Μεγάλες αφηγήσεις, ατμοσφαιρική αναπαράσταση, κοστούμια και κουλτούρες περασμένων δεκαετιών θα μας ταξιδέψουν στον χρόνο.

Ωστόσο, το πρόγραμμα δεν θα περιοριστεί εκεί. Οι κωμωδίες επιστρέφουν δυναμικά, προσφέροντας ανάλαφρες στιγμές και χιούμορ. Την ίδια στιγμή, η νέα σεζόν φέρνει και σειρές που δεν διστάζουν να αγγίξουν ευαίσθητα και απαιτητικά κοινωνικά ζητήματα. Η διαφορετικότητα, η κακοποίηση και άλλες όψεις της σύγχρονης πραγματικότητας αναμένεται να προβληματίσουν.

Εκτός από τις νέες σειρές, το τηλεοπτικό τοπίο -που υπόσχεται να ικανοποιήσει κάθε γούστο – συμπληρώνουν αγαπημένες σειρές που επιστρέφουν με νέους κύκλους και συναρπαστικές συνέχειες. Το κοινό όλων των παραγωγών, πάντως, είναι το εξαιρετικό καστ με παλιούς και νέους ηθοποιούς, καθώς και οι προσπάθειες για υψηλής ποιότητας αποτελέσματα.

Το σίγουρο είναι πως ο ανταγωνισμός θα είναι μεγάλος!

ΟΙ ΝΕΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΤΗΣ ΣΕΖΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΕΜΙΕΡΕΣ ΤΟΥΣ

Το παιδί

«Το παιδί», η νέα μαύρη κοινωνική κωμωδία, με την υπογραφή του Παναγιώτη Ιωσηφέλη στο σενάριο και του Στέφανου Μπλάτσου στη σκηνοθεσία, έρχεται για να καθηλώσει το κοινό με μια πρωτότυπη ιστορία που συνδυάζει την πλοκή με χιούμορ, αλλά και με ευαισθησία.

Μια πρώην πρωταθλήτρια τάε κβον ντο, η Άρτεμις (Ντένια Στασινοπούλου), σώζει από μια δολοφονική επίθεση τον έφηβο Ντιμίτρι (Βασίλη Μπούτσικο), ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Γρήγορα διαπιστώνει ότι όσο το παιδί είναι ζωντανό συνεχίζει να αποτελεί στόχο τόσο αυτών που διέταξαν την επίθεση όσο και της Αστυνομίας που φαίνεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Η Άρτεμις, χωρίς καμία ουσιαστική βοήθεια, αποφασίζει να φύγει από την Αθήνα παίρνοντας μαζί της τον Ντιμίτρι. Καταλήγουν στο εγκαταλελειμμένο για χρόνια πατρικό της σπίτι, σε ένα απομακρυσμένο χωριό. Στο ίδιο χωριό καταφτάνουν, λίγο αργότερα, η συγκάτοικός της με τον φίλο της, καθώς και η μητέρα της, Βάνα (Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους), με την οποία η ηρωίδα έχει απομακρυνθεί μετά από τον θάνατο του πατέρα της.

Το χωριό κουβαλάει τα δικά του σκοτεινά μυστικά και οι αλληλεπιδράσεις με τους κατοίκους του έρχονται να περιπλέξουν ακόμα περισσότερο τη νέα συνθήκη των ηρώων μας, την ώρα που η αδίστακτη Ιρίνα (Αλεξία Καλτσίκη), ορκισμένη εχθρός της οικογένειας του Ντιμίτρι, πλησιάζει ολοένα και περισσότερο…

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπούτσικος, Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, Αλέξανδρος Λογοθέτης, Ντένια Στασινοπούλου, Ιζαμπέλα Μπαλτσαβιά, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Αλεξία Καλτσίκη, Σταύρος Τσουμάνης, Κατερίνα Λυπηρίδου, Αλέξανδρος Μούκανος, Έλενα Τοπαλίδου, Άννα Μάσχα, Χρήστος Κοντογεώργης, Μαρία Μπαγανά, Νικολαΐς Μπιμπλή, Σύνθια Μπατσή

Πρεμιέρα την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 21:45, στην ΕΡΤ1.

Και κάθε εβδομάδα από Δευτέρα έως Πέμπτη, στις 21:45.

Καλά θα πάει κι αυτό

Η νέα κωμική σειρά της ΕΡΤ «Καλά θα πάει κι αυτό» του Δημήτρη Αποστόλου, σε σκηνοθεσία Γρηγόρη Καραντινάκη, υπόσχεται να χαρίσει στους τηλεθεατές μία μοναδική τηλεοπτική εμπειρία προσεγγίζοντας σύγχρονα ζητήματα της ελληνικής κοινωνίας με έναν ιδιαίτερα ξεχωριστό τρόπο.

Το «Καλά θα πάει κι αυτό» δεν είναι κωμωδία, δεν είναι δράμα, δεν είναι ρομάντζο. Είναι όλα αυτά μαζί και τίποτα απ’ αυτά. Υπάρχει έρωτας στον αιώνα και στο κόσμο του Α.Ι.; Πώς είναι να ζεις σε έναν κόσμο όπου μια εφαρμογή ξέρει να αγαπά καλύτερα από εσένα; Οι άνθρωποι σταμάτησαν να μιλούν. Άρχισαν να στέλνουν μηνύματα. Έμαθαν να πατούν καρδούλες. Και τελικά, για να είναι απόλυτα σίγουροι, το ανέθεσαν κι αυτό σε μια εφαρμογή.

Ο Πάρις και η Μιχαέλα μεγάλωσαν μαζί. Οι δυο τους, δεμένοι με εκείνο το νήμα που δεν είχε όνομα. Δεν ήταν ούτε φιλία, ούτε έρωτας, ούτε αίμα. Ήταν όλα μαζί. Μέχρι που δεν ήταν τίποτα.

Ο Πάρις βυθίστηκε στον μοναχικό του κόσμο και έκανε αυτό που κάνουν οι λυγισμένοι άνθρωποι με υψηλό I.Q. Δεν έγραψε ποίημα, δεν έγραψε γράμμα. Έγραψε κώδικα. Η πλατφόρμα Α.Ι. εφαρμογών, «NEEDS», γεννήθηκε απ’ την ανάγκη του να αγαπηθεί, χωρίς να εκτεθεί. Είναι ένας αλγόριθμος που σε καταλαβαίνει καλύτερα απ’ τη μάνα σου και μερικές φορές καλύτερα κι απ’ τον εαυτό σου.

Πέντε χρόνια αργότερα, οι δρόμοι τους ξανασυναντιούνται. Τυχαία; Ο Πάρις επιστρέφει αγνώριστος, επιτυχημένος, κομψός και επιβεβαιωμένος. Το δημιούργημά του… η «NEEDS», είναι πλέον το σύστημα που κυβερνά τις ζωές όλων. Η Μιχαέλα μπλέκεται στον ιστό της. Στην εταιρεία που έγινε το πιο δυνατό κοινωνικό φαινόμενο. Και κάπου εκεί αρχίζει η ιστορία μας.

Πρωταγωνιστούν: Κώστας Κόκλας, Μαρία Λεκάκη, Γιάννης Ζουγανέλης, Τζίνη Παπαδοπούλου, Κωνσταντίνα Κλαψινού, Γιώργος Χριστοδούλου, Ντόρα Μακρυγιάννη, Πάρις Θωμόπουλος, Μαρία Κωνσταντάκη, Πέτρος Σκαρμέας, Παναγιώτα Βιτετζάκη, Ίαν Στρατής, Κώστας Κορωναίος, Στέλιος Ιακωβίδης, Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Ελένη Φιλίνη.

Πρεμιέρα την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 22:45, στην ΕΡΤ1.

Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι

Η πολύ αναμενόμενη σειρά του Alpha βασίζεται στο εμβληματικό, ομώνυμο best-seller της Λένας Μαντά, που αγαπήθηκε από εκατομμύρια αναγνώστες, και περιλαμβάνει πέντε συγκλονιστικές ιστορίες γυναικών, γεμάτες έρωτα, πάθη και μυστικά.

Η αισθηματική σειρά ξετυλίγει το νήμα της ζωής πέντε αδελφών που μεγαλώνουν στο σπίτι δίπλα στο ποτάμι, στον τόπο όπου τα παιδικά τους όνειρα ριζώνουν και η ψυχή τους βρίσκει θαλπωρή. Η Αναστασία Παντούση ως Μελισσάνθη, η Νάνσυ Μπούκλη ως Ιουλία, η Έβελυν Ασουάντ ως Ασπασία, η Ευγενία Ξυγκόρου ως Πολυξένη και η Ασημένια Βουλιώτη ως Μαγδαληνή, αφήνουν πίσω την αγκαλιά της μητέρας τους, Θεοδώρας, και ξεκινούν το δικό τους ταξίδι ενηλικίωσης, με την καρδιά γεμάτη προσμονή και το βλέμμα στραμμένο στον ορίζοντα και στην εκπλήρωση των ονείρων τους.

Όμως, η ζωή δεν χαρίζεται. Η μοίρα, αόρατος συμπρωταγωνιστής, υφαίνει το δικό της σχέδιο: έρωτες που συγκλονίζουν, πάθη που καίνε και μυστικά που στοιχειώνουν αλλάζουν την πορεία τους και τις οδηγούν σε μονοπάτια απρόβλεπτα, γεμάτα συγκρούσεις, θυσίες και ανατροπές. Κάθε βήμα μακριά από το χωριό τις φέρνει πιο κοντά στην αλήθεια τους – και πιο κοντά στην αναμέτρηση με το ίδιο τους το παρελθόν.

Πέντε κορίτσια. Πέντε διαφορετικοί δρόμοι. Ένας προορισμός: Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι.

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Αποστολόπουλος, Έβελυν Ασουάντ, Ασημένια Βουλιώτη, Παύλος Ευαγγελόπουλος, Θάνος Λέκκας, Νάνσυ Μπούκλη, Ευγενία Ξυγκόρου, Αναστασία Παντούση, Αλέξανδρος Σταύρου, Γιάννης Στεφόπουλος, Μιχάλης Τιτόπουλος, Μαριάννα Τουμασάτου, Δημήτρης Τσίκλης

Πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 21:00, στον Alpha.

Γιατί ρε πατέρα;

Μία κηδεία, τρία αδέρφια και 3 εκατομμύρια ευρώ. Τι μπορεί να πάει στραβά; Μια κωμική σειρά που θα μας χαρίζει εκρηκτικές στιγμές γέλιου, δράσης και περιπέτειας μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές.

Όταν ο Λευτέρης Τσατσάνης πεθαίνει, τρεις άγνωστοι μεταξύ τους νέοι, ένας έμπορος αυτοκινήτων, ένας φιλόλογος και μία σερβιτόρα, συναντιούνται στην κηδεία του. Εκεί συνειδητοποιούν πως κάθε άλλο παρά άγνωστοι είναι, μιας και είναι… αδέρφια! Είναι και οι τρεις τους παιδιά του…Τσατσάνη!

Μετά το σοκ της γνωριμίας τους, τα τρία αδέρφια μαθαίνουν πως κληρονομούν ένα κομμωτήριο και μαζί μ’ αυτό ένα… μεγάλο μυστικό. Τότε είναι που εμφανίζεται ο Μιχαήλος, συνεργάτης του Τσατσάνη, για να τους αποκαλύψει ότι ο πατέρας τους κι εκείνος, κρύβονται πίσω από μία μεγάλη ληστεία με λεία 3 εκατομμυρίων ευρώ. Κι ενώ ο Τσατσάνης τού είχε υποσχεθεί να μοιραστούν τα χρήματα, τελικά τα έδωσε σ’ ένα από τα τρία του παιδιά. Ο Μιχαήλος ζητάει απειλητικά το μερίδιό του. Τα αδέρφια ορκίζονται ότι δεν γνωρίζουν τίποτα.

Κάποιος, όμως, λέει ψέματα… Ποιος πήρε τα 3 εκατομμύρια ευρώ;

Πρωταγωνιστούν: Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Κωνσταντίνα Μιχαήλ, Ηλίας Βαλάσης, Μιχάλης Μιχαλακίδης, Θεανώ Κλάδη, Κωνσταντίνος Λιάρος, Νίκη Λάμη, Θάνος Μπίρκος, Φωτεινή Παπαχριστοπούλου, Αμαλία Νίνου, Έλενα Μεγγρέλη, Νίκος Παπαδόπουλος, Χρήστος Γαβριηλίδης.

Πρεμιέρα την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 22:30, στον ΑΝΤ1.

Και κάθε Δευτέρα.

Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια

Η νέα μεγάλη δραματική σειρά του Alpha «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» μας μεταφέρει στον Πειραιά της δεκαετίας του΄60, σε μια εποχή γεμάτη αντιθέσεις και πάθη. Ο κόσμος της Τρούμπας ζωντανεύει στην οθόνη, ενώ στον αντίποδα έχουμε την αστική τάξη της εποχής, τους πλοιοκτήτες. Δύο κόσμοι διαφορετικοί κι αντίθετοι, της νύχτας και της ημέρας, έρχονται κοντά αλλά… πόσο θα κρατήσει αυτή η «αγαστή» συνύπαρξη;

Δύο οικογένειες, του Βούλγαρη και του Καπετανάκου, ξεκινούν έναν υπόγειο πόλεμο στην Τρούμπα του 1964 που κινδυνεύει να διαλύσει τους πάντες γύρω τους. Ο Βούλγαρης, πλοιοκτήτης και καθαρός επιχειρηματίας, αποτρέπει τον γιο του, Γρηγόρη, από το να κάνει παρέες με τον γιο του Καπετανάκου, ιδιοκτήτη του πιο διάσημου καμπαρέ στην Τρούμπα, «Porto Leone».

Μία απιστία, μία προδοσία κι ένα τραγικό γεγονός λειτουργούν σαν ντόμινο διαλύοντας τον ιστό των σχέσεων των δύο οικογενειών. Ανάμεσά τους, ο Σπύρος Γιάμαρης, ο αστυνόμος που δουλεύει χρόνια για τους Καπετανάκους, όμως θα τους προδώσει για να προσωπικούς του λόγους.

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπισμπίκης, Κλέλια Ρένεση, Μαρίνα Ασλάνογλου, Αντώνης Καρυστινός, Αλέκος Συσσοβίτης, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Ιζαμπέλλα Φούλοπ, Άρης Αντωνόπουλος, Βασίλης Μηλιώνης, Σταύρος Σβήγκος, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Μαρία Καβουκίδου, Μαρθίλια Σβάρνα, Χριστίνα Μαθιουλάκη, Δημήτρης Καπετανάκος, Ευφημία Καλογιάννη, Δημήτρης Σέρφας, Κυριάκος Σαλής, Σμαράγδα Αδαμοπούλου, Γιάννα Ζιάννη, Στέλλα Γκίκα, Γρηγορία Μεθενίτη, Δημήτρης Παπανικολάου, Γιάννης Λεάκος, Χριστίνα Στεφανίδη, Τριαντάφυλλος Δελής, Αργύρης Αποστόλου, Αγγελίνα Τερσενίδου, Νεφέλη Παπαδερού, Τάσος Καρλής.

Πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου στις 21:00, στον Alpha.

Και από Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στις 22:30.

Να με λες μαμά

Το «Nα με λες μαμά», είναι η νέα κοινωνική δραματική σειρά του Alpha, σε σκηνοθεσία Αντώνη Αγγελόπουλου, η οποία “αγγίζει” το συγκλονιστικό θέμα της παιδικής κακοποίησης.

Έχοντας σαν όχημα αυτό, η σειρά λέει τη συγκλονιστική ιστορία μιας γυναίκας που ανταποκρίνεται στις σιωπηλές κραυγές για βοήθεια ενός κακοποιημένου κοριτσιού και ταυτόχρονα εστιάζει στο συγκινητικό θέμα των σχέσεων μητέρας-κόρης. Όμως, παρά το βάρος της συγκεκριμένης θεματικής, ο πυρήνας αυτής της καθηλωτικής δραματικής σειράς είναι η «αγάπη».

Η Ξένια Στασινού έχει περάσει την παιδική της ηλικία σε ορφανοτροφείο και το μόνο που θυμάται από τη βιολογική της μητέρας είναι τα χέρια της καθώς την άφηνε στο ίδρυμα. Όταν συναντάει την Ιωάννα, ένα χαρούμενο 8χρονο κοριτσάκι, παρατηρεί μώλωπες σε διάφορα σημεία του σώματός της, μέχρι που τελικά μαθαίνει από τους γείτονες της ότι κακοποιείται από τη μητέρα της και τον φίλο της.

Τη συγκλονιστική στιγμή που βρίσκει την αθώα αυτή μικρή ψυχή παρατημένη κυριολεκτικά στα σκουπίδια, αποφασίζει να την απαγάγει, να τη μεγαλώσει σαν δικό της παιδί και να της προσφέρει την προστασία, τη θαλπωρή και την αγάπη που τόσο της έχουν λείψει. Μαζί εγκαταλείπουν το χωριό στο οποίο μένουν και ξεκινούν ένα ριψοκίνδυνο ταξίδι, που σηματοδοτεί την έναρξη μιας καινούριας ζωής και ενός αέναου κυνηγητού. Ένα ταξίδι ζωής, όταν η αγάπη γίνεται καταφύγιο και προορισμός.

Θα καταφέρει η Ξένια να προσφέρει στην Ιωάννα τη φροντίδα και την αγάπη που της αξίζει; Θα μπορέσει να ξεπεράσει κοινωνικά αλλά και νομικά εμπόδια; Και πού θα οδηγήσει αυτό το «ταξίδι» και την ίδια την Ξένια; Σε ποιες προσωπικές αποκαλύψεις; Ένα κακοποιημένο κορίτσι, μια γυναίκα, ένα συγκλονιστικό ταξίδι μητρικής αγάπης. Μια σειρά που ξεπερνά τα όρια και αγγίζει την καρδιά.

Πρωταγωνιστούν: Μαρία Κίτσου, Φιλαρέτη Κομνηνού, Ελένη Κοκκίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Ιβάν Σβιτάιλο, Αινείας Τσαμάτης, Δανάη Επιθυμιάδη, Χριστίνα Μαριάνου, Έλενα Μαρσίδου και η μικρή Ναυσικά Κοκοτά.

Πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου στις 21:00, στον Alpha.

Και από Τετάρτη 01η Οκτωβρίου και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 22:30.

Τα Φαντάσματα

Τη νέα τηλεοπτική σεζόν τα βράδια μας στο Star θα στοιχειώσουν… Τα Φαντάσματα!

Η επιτυχημένη βρετανική σειρά παραγωγής BBC “Ghosts”, που έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία και έχει διασκευαστεί σε πολλές χώρες, έρχεται και στην Ελλάδα με πρωταγωνιστές τον χαρισματικό και πολυδιάστατο Ορφέα Αυγουστίδη και την ταλαντούχα και εκφραστική Έλλη Τρίγγου, την οποία θα απολαύσουμε για πρώτη φορά σε τηλεοπτική κωμωδία.

Σε κάθε τους βήμα θα τους ακολουθούν εννέα ξεκαρδιστικά και ζαβολιάρικα φαντάσματα. Κάθε φάντασμα προέρχεται από διαφορετική ιστορική εποχή και κοινωνική τάξη και έχει τη δική του μοναδική προσωπικότητα και παρελθόν. Η παρέα των φαντασμάτων είναι γεμάτη αντιθέσεις, χιουμοριστικές διαφωνίες, αλλά και απρόσμενες συμμαχίες!

Τη διασκευή του σεναρίου έχει αναλάβει ο μετρ της τηλεοπτικής κωμωδίας, ο εξαιρετικός Λευτέρης Παπαπέτρου (Εγκλήματα, Είσαι το ταίρι μου, Κάτω Παρτάλι), αποδίδοντας μια φρέσκια χιουμοριστική προσέγγιση. Τη σκηνοθεσία υπογράφει η έμπειρη Αμαλία Γιαννίκου.

Η σειρά θα αποτελείται από 10 επεισόδια και την παραγωγή έχει αναλάβει η Tanweer Productions.

Πρωταγωνιστούν: Έλλη Τρίγγου, Ορφέας Αυγουστίδης, Ναταλία Τσαλίκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Θοδωρής Σκυφτούλης, Άρης Τρουπάκης, Χάρης Φλέουρας, Άλκης Μπακογιάννης, Ευαγγελία Καρακατσάνη, Νίκος Γιαλελής και ο Στέλιος Ιακωβίδης.

Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα η ημερομηνία της πρεμιέρας.

Να μ’ αγαπάς

Η νέα σύγχρονη καθημερινή σειρά «Να μ’ αγαπάς» ανοίγει τις πόρτες μιας ιστορίας, όπου η αγάπη, οι απώλειες και τα μυστικά μπλέκονται με τρόπο που θα αγγίξει την καρδιά κάθε τηλεθεατή.

Θεσσαλονίκη 1998: Μια γυναίκα γεννά κι εγκαταλείπει τα δίδυμα παιδιά της, αφήνοντας πίσω μια ζωή γεμάτη μυστικά και σιωπές.

Ναύπλιο 2025: Τα παιδιά την βρίσκουν και είναι αποφασισμένα να μάθουν την αλήθεια και να διεκδικήσουν ό,τι τους ανήκει.

«Το ότι σας γέννησα, δε σημαίνει πως είστε παιδιά μου», είναι η σκληρή απάντηση της μάνας στα παιδιά της, που τα απαρνείται για άλλη μια φορά. Έχει δημιουργήσει νέα οικογένεια και ζει μια ευτυχισμένη ζωή. Αναγκάζεται να αντιμετωπίσει τα ίδια της παιδιά και τα μυστικά που έκρυβε καλά για χρόνια.

Και ενώ παλιές πληγές ξανανοίγουν, ένας μυστηριώδης άντρας από το παρελθόν, έρχεται να μας θυμίσει πως «υπάρχουν δυο κατηγορίες ανθρώπων. Αυτοί που κλείνουν τους λογαριασμούς του παρελθόντος κι αυτοί που τους αφήνουν ανοιχτούς και το παρελθόν τους κυνηγάει μια ζωή…».

Η αγάπη, η προδοσία και η εξιλέωση μπλέκονται σε μια ιστορία που θα ανατρέψει τα πάντα. Γιατί όλοι, σ’ αυτή την ιστορία, διεκδικούν την αγάπη!

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Αλεξανδρής, Στεφανή Καπετανίδη, Στάθης Σταμουλακάτος, Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Κώστας Νικούλι, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Αλέξανδρος Πχιεχόβιακ, Μέγκι Σούλι, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Αντριάνα Ανδρέοβιτς, Αλίνα Κωτσοβούλου, Ειρήνη Τσέλλου, Μαρίλια Μητρούση.

Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα η ημερομηνία της πρεμιέρας.

Η μεγάλη χίμαιρα

Το πρώτο teaser της σειράς «Η μεγάλη χίμαιρα», της πιο πολυαναμενόμενης τηλεοπτικής παραγωγής των τελευταίων χρόνων, είναι στον «αέρα» και μας προετοιμάζει για ένα δυνατό, σκοτεινό και απόλυτα ανθρώπινο δράμα που έρχεται σύντομα στην ΕΡΤ1 και στο ERTFLIX.

Το αριστουργηματικό μυθιστόρημα του Μ. Καραγάτση, που θεωρείται σταθμός στη νεοελληνική λογοτεχνία, μεταφέρεται για πρώτη φορά στην οθόνη μέσα από μια σειρά έξι επεισοδίων, σε σκηνοθεσία Βαρδή Μαρινάκη και σενάριο Παναγιώτη Ιωσηφέλη.

Η σπουδαία σειρά «ζωντανεύει» για πρώτη φορά στην ΕΡΤ, με ένα εντυπωσιακό καστ ηθοποιών. «Η μεγάλη χίμαιρα» είναι μία συμπαραγωγή της ΕΡΤ, της Foss Productions, της Beta Films, της MomPracem Film και της Boo Productions.

Πρωταγωνιστούν: Fotini Peluso, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Δημήτρης Κίτσος, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Γιάννος Περλέγκας, Καίτη Μανωλιδάκη, Δημήτρης Τάρλοου, Βάσω Ιατροπούλου, Κονδυλία Κωνσταντελάκη, Αλεξάνδρα Αϊδίνη, Γιώργος Μιχαλάκης, Νικόλας Χανακούλας, Γιώργος Φριντζήλας, Νικόλας Παπαγιάννης, Γιάννης Νταλιάνης, Χριστίνα Κυπραίου, Λεωνίδας Χρυσομάλλης, Ελισσαίος Βλάχος.

Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα η ημερομηνία της πρεμιέρας.

Τότε VS Τώρα

Το αγαπημένο δίδυμο Έλενα Χαραλαμπούδη και Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχονται στον ΣΚΑΪ και μαζί με τη δημιουργική ομάδα του 5 MINUTE MUM, μεταφέρουν στη μικρή οθόνη την επιτυχημένη σειρά ΤΟΤΕ VS ΤΩΡΑ, που αγάπησαν χιλιάδες θεατές με εκατομμύρια views στο ελληνικό ίντερνετ.

Μια σειρά μυθοπλασίας αυτοτελών επεισοδίων για δύο ζευγάρια, δυο εποχές και έναν κοινό παρανομαστή: τις ανθρώπινες σχέσεις. Το ΤΟΤΕ VS ΤΩΡΑ είναι μια τρυφερή κωμωδία χαρακτήρων με καυστικό χιούμορ. Μια κοινωνική σάτιρα με πολλά κωμικά αλλά και ηθογραφικά στοιχεία, που συνδυάζει το γέλιο με την συγκίνηση και που φωτίζει τις διαφορές και τις ομοιότητες δύο εποχών μέσα από τις ζωές δύο ζευγαριών. Το ΤΟΤΕ είναι τα ‘80s-‘90s, το ΤΩΡΑ είναι το 2025!

Οι δυο τους μέσα από αυτοσχεδιασμούς και καυστικά κείμενα, υποδύονται τα δύο διαφορετικά ζευγάρια τότε και τώρα, ενώ σε κάθε επεισόδιο παρακολουθούμε το πώς η ίδια εμπειρία – ο γάμος, το ρεβεγιόν, η γέννα, η διασκέδαση, η αγορά αυτοκινήτου και όλα όσα συνδέονται με την καθημερινότητα της οικογένειας – βιώνονται στις δύο εποχές. Μέσα από τις αντιθέσεις αναδεικνύονται οι αλλαγές στις κοινωνικές συνθήκες, τις σχέσεις, τα συναισθήματα, αλλά και η σταθερή ανθρώπινη ανάγκη για συντροφικότητα και αποδοχή.

Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα η ημερομηνία της πρεμιέρας.

Σούπερ Ήρωες

Οι πραγματικοί ήρωες ζουν ανάμεσά μας. Γιατί κακά τα ψέματα, κάποιες φορές χρειάζεται να είσαι υπερήρωας για να καταφέρεις να βγάλεις την εβδομάδα…

Οι «Σούπερ Ήρωες» έρχονται στον ΑΝΤ1 και το πρώτο teaser της σειράς κυκλοφόρησε με τον Γιάννη Μπέζο να αποκαλύπτει το δαιμόνιο σχέδιό του.

Σε ένα ελληνικό συνοικιακό σούπερ μάρκετ, η κωμική σειρά χαρακτήρων «Σούπερ Ήρωες» καταγράφει την καθημερινότητα, τις δυσκολίες και τις αλληλεπιδράσεις της παράλογης διοίκησης, των απηυδισμένων υπαλλήλων, των εκκεντρικών τακτικών πελατών και, φυσικά, εκείνων των πελατών που πιστεύουν ότι «έχουν πάντα δίκιο».

Βασισμένο σε μια ιδέα του Νίκου Παπαδόπουλου και του Αντώνη Μπούμπα.

Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα η ημερομηνία της πρεμιέρας.

ΠΟΙΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ

Απαραίτητο φως, τηλεοπτική πρεμιέρα

Μετά την επιτυχημένη πρεμιέρα στο ERTFLIX, η ανατρεπτική σειρά μυστηρίου «Απαραίτητο φως» έρχεται στην ΕΡΤ1.

Βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο της Ντορίνας Παπαλιού, σε σενάριο Μιρέλλας Παπαοικονόμου και Κάτιας Κισσονέργη και σκηνοθεσία Λάμπη Ζαρουτιάδη, η σειρά ταξιδεύει τους θεατές ανάμεσα σε δύο εποχές: στην Αθήνα της γερμανικής Κατοχής και στα μέσα της δεκαετίας του 2000.

Η Λουίζα Λασκαράτου, επιστρέφοντας από το εξωτερικό μετά τον θάνατο του πατέρα της, ανακαλύπτει μια κληρονομιά που θα την οδηγήσει σε σκοτεινά οικογενειακά μυστικά και ένα μυστήριο που συνδέεται με την εκτέλεση της γιαγιάς της το 1944 και έναν χαμένο πίνακα-κλειδί για την αλήθεια.

Παίζουν: Μαριάννα Πουρέγκα, Προμηθέας Αλειφερόπουλος, Αναστάσης Ροϊλός, Δημήτρης Καπουράνης, Δημήτρης Αλεξανδρής, Ευγενία Δημητροπούλου, Αινείας Τσαμάτης, Μιχάλης Βαλάσογλου, Αλεξάνδρα Σακελλαροπούλου, Δημήτρης Μαύρος, Αναστάσης Κολοβός, Νικόλας Σταθόπουλος, Στέλλα Καζάζη, Δημήτρης Μαγγίνας, Έρρικα Μπίγιου, Τάσος Λέκκας, Αλεξάνδρα Ταβουλάρη, Nathan Thomas, Ian Robertson, Δημήτρης Γαλανάκης, Νίνα Έππα, Κωνσταντίνος Τσεντούρος, Jannis Spengler, Μαρία Κοντοδήμα,

Πρεμιέρα την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου στις 22:45, στην ΕΡΤ1.

Και κάθε Πέμπτη στις 22:45.

Το Δίχτυ, Β’ κύκλος

Η αστυνομική-κοινωνική σειρά «Το δίχτυ» επιστρέφει στην ΕΡΤ1 με νέο κύκλο και έξι αυτοτελείς, δυνατές ιστορίες που φωτίζουν κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα της εποχής. Η πρεμιέρα του β’ κύκλου θα γίνει την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025 στις 22:15 και θα μεταδίδεται κάθε Παρασκευή την ίδια ώρα.

Τα σενάρια, βασισμένα σε ιδέες του Μανούσου Μανουσάκη, υπογράφουν οι Βαγγέλης Γιαννίσης, Κάτια Παπαϊωάννου και Γιάννα Κανελλοπούλου. Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Γρηγόρης Καραντινάκης, ενώ την καλλιτεχνική επιμέλεια υπογράφει ο Θοδωρής Αθερίδης.

Στον πυρήνα της αφήγησης βρίσκεται η επίλεκτη ομάδα αστυνομικών της Γενικής Ασφάλειας, η οποία καλείται να διαλευκάνει σημαντικές υποθέσεις.

Πρωταγωνιστούν: Κώστας Φαλελάκης, Πέρης Μιχαηλίδης, Άγγελος Παπαδημητρίου, Αναστασία Γαλερού Βλάσση, Βαγγέλης Ψωμάς, Θάνος Τσακαλίδης, Δημήτρης Ξηρός, Κωνσταντίνα Κουτσονάσιου, Τζωρτζίνα Μεγαδούκα.

Πρεμιέρα την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025 στις 22:15, στην ΕΡΤ1.

Κάθε Παρασκευή την ίδια ώρα.

Grand Hotel, Β’ κύκλος

Η επιτυχημένη καθημερινή δραματική σειρά την προηγούμενη σεζόν έκοψε πρώτη το νήμα της τηλεθέασης. Ο 2ος Κύκλος έρχεται με νέες ιστορίες μυστηρίου, δυνατούς και δύσκολους έρωτες, αγωνία, αλλά, κυρίως, αποκαλύψεις μυστικών από το σκοτεινό παρελθόν. Τώρα είναι η ώρα της εκδίκησης, της τιμωρίας και της κάθαρσης…

Καινούριες ιστορίες μυστηρίου, δυνατοί και εμποδισμένοι έρωτες, αγωνία, παιχνίδια εξουσίας, αλλά, κυρίως, αποκαλύψεις μυστικών από το σκοτεινό παρελθόν έρχονται για να μιλήσουν και πάλι στις καρδιές των τηλεθεατών.

Η Αλίκη θρηνεί για τον Πέτρο και το μόνο που της δίνει δύναμη είναι να βρει τον δολοφόνο του. Σύμμαχός της σε αυτή την επίπονη αναζήτηση, ο παλιός φίλος του Πέτρου, ο Άρης, ο οποίος, όμως, κρύβει τον πραγματικό σκοπό της άφιξής του στο Grand Hotel. Ένας νέος έρωτας θα γεννηθεί σιγά-σιγά ανάμεσά τους, αλλά τα εμπόδια θα είναι δύσκολο να ξεπεραστούν…

Μία έκρηξη στο ξενοδοχείο θα αλλάξει όλα τα δεδομένα και η οικογένεια Γαζή θα κάνει τα πάντα για να επιβιώσει και να το φέρει ξανά στην προηγούμενη αίγλη του.

Νέοι χαρακτήρες έρχονται να απογειώσουν, αλλά και να καταστρέψουν τις ζωές όλων των ηρώων. Όλες οι σχέσεις κλονίζονται και οι ισορροπίες αλλάζουν…

Πρωταγωνιστούν: Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τάσος Νούσιας, Καλλιόπη Χάσκα, Γιώργος Γεροντιδάκης, Δημήτρης Κίτσος, Δανάη Μιχαλάκη, Κόρα Καρβούνη, Αντιγόνη Φρυδά, Λάμπρος Κωνσταντέας, Στάθης Κόικας, Μιχάλης Συριόπουλος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Τζώρτζια Κουβαράκη, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Αλέξανδρος Βάρθης, Ελένη Καρακάση, Χρήστος Σπανός, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Γιάννης Βασιλώττος, Μελίνα Πολυζώνη, Δημοσθένης Φίλιππας, Σωτήρης Ταχτσόγλου, Μελίνα Λεφαντζή, Νάσια Βαλκάνη.

Πρεμιέρα την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 21:00, στον ΑΝΤ1.

Και καθημερινά.

Σέρρες, Β’ κύκλος

Πιο φωτεινός, πιο διασκεδαστικός, με εκρηκτικές δόσεις χιούμορ και συγκίνησης, ο δεύτερος κύκλος γκαζώνει και πέφτει με τα χίλια πάνω στην πολύπλοκη, αστεία και συχνά… αμήχανη πλευρά της αγάπης.

Έρωτες γεννιούνται εκεί που δεν τους σπέρνεις, παλιοί λογαριασμοί κλείνουν με πάταγο, και οι Σέρρες μετατρέπονται σε μια μικρή, τρυφερή οδύσσεια σχέσεων: γονιών με παιδιά, φίλων με φίλες, πρώην με επόμενους και άλλων προσώπων που μπερδεύονται στη διαδρομή! Όλοι αξίζουν μια ευκαιρία στην αγάπη και θα την διεκδικήσουν.

Θα χρειαστεί να δώσουν μάχες, αλλά στο τέλος θα κερδίσουν. Κι όχι μόνο θα κερδίσουν, αλλά και θα καταφέρουν να δώσουν απαντήσεις στα αιώνια ερωτήματα:

«Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη;» «Μπορούμε να είμαστε ο εαυτός μας και να μας αγαπάνε;»

Πρωταγωνιστούν: Γιώργος Ζυγούρης, Γιώργος Γάλλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Γιούλη Τσαγκαράκη, Λένα Δροσάκη, Λένα Ουζουνίδου, Αλέξανδρος Πιεχόβιακ, Βασίλης Μίχας, Στρατής Χατζησταματίου, Ειρήνη Βαλατσού, Γιώργος Βουβάκης, Κωνσταντίνος Μουταφτσής, Λουίζα Πυριόχου.

Πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 22:30, στον ΑΝΤ1.

Και κάθε Τρίτη.

Άγιος έρωτας, Β’ κύκλος

Η σειρά του Alpha «Άγιος έρωτας» που καθήλωσε την περασμένη σεζόν το κοινό, επιστρέφει με νέο κύκλο και τα πάθη επιστρέφουν πιο δυνατά από ποτέ.

Ένας σεισμός θα χτυπήσει τη Στέρνα, θα σκορπίσει το θάνατο και οι μάσκες θα πέσουν. Οι ήρωες θα αναγκαστούν να βρουν νέες ισορροπίες προκειμένου να επιβιώσουν στη νέα πραγματικότητα, ενώ νέες δυναμικές διαμορφώνονται στη μικρή πόλη.

Ο πυροβολισμός του Αργύρη στο τελευταίο επεισόδιο έκοψε την ανάσα… «ο σταυρός… τον έσωσε ο σταυρός». Ο πατήρ Νικόλαος είναι ζωντανός… «δεν ξέρω αν ήταν τύχη ή τιμωρία που είμαι ζωντανός». Η Χλόη είναι αμετακίνητη στην απόφασή της. Δεν συγχωρεί κανέναν.

Νέα πρόσωπα, παλιές αμαρτίες. Ο Ανδρέας Ιωάννου κάνει την εμφάνισή του και οι ισορροπίες αλλάζουν για ακόμη μία φορά.

Μυστικά μιας ολόκληρης ζωής αποκαλύπτονται με τραγικές συνέπειες. Η Δώρα μαθαίνει την αληθινή ταυτότητα της μητέρας της, ενώ η Ολυμπία είναι αποφασισμένη να αντιμετωπίσει τον πιο επικίνδυνο εχθρό της.

Ο κλοιός γύρω από τον Μαρκόπουλο στενεύει όλο και περισσότερο. Θα πληρώσει για τα εγκλήματά του;

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Γκοτσόπουλος, Δανάη Παππά, Δημήτρης Παπανικολάου, Ταμίλλα Κουλίεβα, Κατερίνα Παπουτσάκη, Γιάννης Τσορτέκης, Θανάσης Κουρλαμπάς, Γιώργος Καραμίχος, Γιούλικα Σκαφιδά, Μαρίνα Ψάλτη, Κωνσταντίνος Κοντογεωργόπουλος, Ηρώ Μουκίου, Γιάννης Εγγλέζος, Ελευθερία Πάλλα, Μιχάλης Πανάδης, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Καλλιρρόη Μυριαγκού, Μαρία Κατσανδρή, Γιάννης Σίντος, Γιούλη Γεωργακοπούλου, Τζένη Καζάκου, Ντίνος Παπαγεωργίου, Αντιγόνη Μακρή, Ηρώ Πεκτέση

Πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025 στις 21:00, στον Alpha.

Και από Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου και κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00.

Ηλέκτρα, Γ’ κύκλος

Η σειρά “Ηλέκτρα”, το ερωτικό δράμα εποχής που μας καθήλωσε και που αγαπήθηκε από το κοινό, επιστρέφει με τον συγκλονιστικό Γ’ κύκλο της στην ΕΡΤ1.

Νήσος Αρσινόη. Σεπτέμβρης 1973. Ο Σωτήρης νεκρός. Έγκλημα πάθους ή μια καλοστημένη παγίδα; Δολοφονία ή σάλτο μορτάλε;

Στα νέα επεισόδια, η Ηλέκτρα αρχίζει ένα ταξίδι από τα σκοτεινά δεσμά της φυλακής προς την αληθινή ελευθερία. Όχι μια ελευθερία που της προσφέρεται από έναν έρωτα ή έναν άντρα, αλλά αυτή που γεννιέται από την εσωτερική της ανάγκη για αυτονομία. Αποφασισμένη να αποτινάξει το φορτίο του παρελθόντος, αγωνίζεται να επαναπροσδιορίσει τη ζωή της, καθαρή, δυνατή και λυτρωμένη.

Στο ερωτικό τρίγωνο Παύλος – Ηλέκτρα – Νεφέλη, ένα νέο πρόσωπο θα κάνει την εμφάνισή του, φέρνοντας ανατροπές. Η στιγμή της κρίσης για τον Παύλο έχει πλέον φτάσει: πρέπει να αποφασίσει οριστικά ποιον δρόμο και ποια γυναίκα θα επιλέξει.

Στον τρίτο κύκλο, οι εξελίξεις κορυφώνονται, με τρία νέα πρόσωπα-κλειδιά (Ιωσήφ Πολυζωίδης, Δημήτρης Σέρφας, Πάνος Τζίνος) να προστίθενται στο καστ και την πλοκή να παίρνει απρόβλεπτες τροπές.

Πρωταγωνιστούν: Έμιλυ Κολιανδρή, Τάσος Γιαννόπουλος, Αλέξανδρος Μυλωνάς, Θανάσης Πατριαρχέας, Λουκία Παπαδάκη, Κατερίνα Διδασκάλου, Βίκτωρας Πέτσας, Αποστόλης Τότσικας, Ευαγγελία Μουμούρη, Γιώργος Συμεωνίδης, Ειρήνη Λαφαζάνη, Όλγα Μιχαλοπούλου, Νεκτάρια Παναγιωτοπούλου, Δανάη Λουκάκη, Ιφιγένεια Πιερίδου, Βασίλειος-Κυριάκος Αφεντούλης, Εμμανουήλ Γεραπετρίτης, Νίκος Ιωαννίδης, Άρης Αντωνόπουλος, Ελένη Κούστα, Αλκιβιάδης Μαγγόνας, Δρόσος Σκώτης, Ευγενία Καραμπεσίνη, Ηλιάνα Μαυρομάτη, Σπύρος Σταμούλης, Νίκος Μέλλος, Πέτρος Σκαρμέας, Θεοδώρα Τζήμου, Τάσος Τζιβίσκος, Πάνος Τζίνος.

Πρεμιέρα τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025 στις 20:30, στην ΕΡΤ1.

Και κάθε εβδομάδα από Δευτέρα έως Πέμπτη, στις 20:30.

Γη της Ελιάς, Ε’ κύκλος

Η επιτυχημένη παραγωγή του MEGA, «Η γη της ελιάς», επιστρέφει με τον Ε’ κύκλο της. Η σειρά με την υπογραφή της τριάδας των επιτυχιών -Αντρέας Γεωργίου, Βάνα Δημητρίου, Κούλλης Νικολάου- φέρνει καταιγισμό ανατροπών, εντάσεων αλλά και νέες ιστορίες που υπόσχονται να καθηλώσουν ξανά το κοινό, από το πρώτο επεισόδιο.

Ο νέος κύκλος ανοίγει με δραματικές εξελίξεις και έντονα συναισθηματικά φορτία. Η εισβολή της οικογένειας Ρουσσάκη από την Κρήτη ανατρέπει τις ισορροπίες, φέρνοντας στο προσκήνιο σκοτεινά μυστικά, παλιούς λογαριασμούς και μια εκδικητική διάθεση που απειλεί να καταστρέψει ό,τι έχει απομείνει όρθιο. Ένας αόρατος κίνδυνος ελλοχεύει, καθώς ο τρόμος του serial killer εξαπλώνεται, απειλώντας ακόμα και τους πιο ισχυρούς.

Την ίδια ώρα, στη Μάνη, τα τραύματα του παρελθόντος δεν έχουν επουλωθεί. Ο Στάθης προσπαθεί να διαχειριστεί τη ντροπή και το σοκ από το φιάσκο του γάμου της Βασιλικής και το νέο σκάνδαλο που την περιβάλλει, ενώ η Αθηνά συνεχίζει να παλεύει με τα χτυπήματα της προδοσίας από τον Τζον και την Ιουλία.

Μέσα σε αυτό το σκοτεινό και απειλητικό σκηνικό, ο έρωτας δεν σταματά να διεκδικεί χώρο. Ένας νέος μεγάλος έρωτας έρχεται να δώσει ελπίδα και να απαλύνει τον πόνο, αποδεικνύοντας πως ακόμη και στο πιο σκληρό χώμα, η αγάπη μπορεί να ανθίσει.

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντιγόνη Κουλουκάκου, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Θεόφιλος Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Κωνσταντίνος Χειλάς, Στέλλα Κωστοπούλου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Αλεξάνδρα Ντούνη.

Πρεμιέρα την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου στις 21:00, στο MEGA.