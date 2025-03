Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής Κεντρικής Ευρώπης, Τουρκίας και Μέσης Ανατολής της Warner Bros. Discovery βρέθηκε στην Αθήνα και μίλησε στο News24/7 για την είσοδο της μεγάλης streaming υπηρεσίας στην ελληνική αγορά.

Μια από τις μεγαλύτερες και διεθνείς πλατφόρμες entertainment μόλις λανσαρίστηκε επιτέλους και στην Ελλάδα. Το Max, η streaming πλατφόρμα όπου Warner Bros και ΗΒΟ διαθέτουν όλο τους τον κατάλογο στην Αμερική, είναι πλέον διαθέσιμη και στην Ελλάδα.

Αλλά, κι εδώ είναι το twist: Όχι ως μια standalone υπηρεσία, αλλά με αποκλειστική διανομή μέσα από το Vodafone TV, που έτσι κι αλλιώς τα τελευταία χρόνια ήταν το αποκλειστικό «σπίτι» του ΗΒΟ και της Warner Bros. στα ελληνικά μέσα.

Το max με την προσθήκη της Ελλάδας είναι πλέον διαθέσιμο σε 75 αγορές παγκοσμίως, ξεπερνώντας τους 110 εκατομμύρια συνδρομητές και έρχεται αποκλειστικά μέσω του Vodafone TV μαζί με τη μοναδική του βιβλιοθήκη βραβευμένων σειρών και ταινιών που έχουν διαμορφώσει την ιστορία της ψυχαγωγίας.

Στο Max θα βρίσκουμε έναν κατάλογο τίτλων από την Warner Bros, τα DC Studios, το HBO, το CNN, το Discovery Channel, το TLC, το Cartoon Network και πολλά ακόμη, με τίτλους που περιλαμβάνουν από σύγχρονα classics όπως το Game of Thrones, τα Harry Potter και το The Batman, αγαπημένες νέες σειρές όπως το White Lotus και το Penguin, τηλεοπτικά διαμάντια από τη Δυτική Πτέρυγα μέχρι το Angels in America, κλασικές ταινίες από το αρχείο της Warner Bros, πρεμιέρες σαν το Juror #2 του Κλιντ Ίστγουντ, παιδικά σαν τα Looney Tunes, αλλά και σειρές-λατρείες του ελληνικού κοινού όπως τα Φιλαράκια και το Big Bang Theory (που πλέον θα βρίσκονται αποκλειστικά στο Max).

Με όλα αυτά σαν δεδομένα λοιπόν, είχαμε τη χαρά να συναντήσουμε από κοντά τον απόλυτο υπεύθυνο για να μας εξηγήσει κάθε λεπτομέρεια: Τον Τζέιμι Κουκ, που είναι ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής Κεντρικής Ευρώπης, Τουρκίας και Μέσης Ανατολής της Warner Bros. Discovery. Ο Τζέιμι Κουκ βρέθηκε πρόσφατα στην Αθήνα ενόψει του λανσαρίσματος του Max, και μαζί με τον Ανδρέα Γεωργιάδη, Vodafone TV manager, συζητήσαμε τις λεπτομέρειες αυτής της συμφωνίας, το τι μπορεί να περιμένει το κοινό, και το κατά πόσο η Ελλάδα (κι η κάθε χώρα) παρουσιάζει τελικά ιδιαιτερότητες στο πώς –και τι– βλέπει.

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΜΑΧ: ΑΠΟ ΤΟ ΗΒΟ ΩΣ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ WARNER BROS.

Ο Τζέιμι Κουκ βρέθηκε στην θέση που έχει σήμερα πριν από λίγα χρόνια, κατά τη συγχώνευση Warner Bros. και Discovery και, ως Γενικός Διευθυντής Warner Bros. Discovery για την Κεντρική Ευρώπη, Τουρκία και Μέση Ανατολή, έχει υπό την ευθύνη το σταδιακό λανσάρισμα του Max σε αυτές τις χώρες.

Η υπηρεσία λανσαρίστηκε αρχικά το 2020 στις ΗΠΑ με το όνομα τότε HBO Max, που εν τέλει συντομεύτηκε σε, απλώς, “max” – μιας και το πρόγραμμα του ΗΒΟ είναι απλώς ένα από τα κομμάτια της ταυτότητας της υπηρεσίας, που περιλαμβάνει πολλά ακόμα στοιχεία, από ντοκιμαντέρ μέχρι παιδικό προγραμματισμό. Σε αυτά τα χρόνια είδαμε πολλές ορίτζιναλ σειρές του Max, από μίνι σειρές σαν το Station Eleven μέχρι διακεκριμένες κωμωδίες σαν το Hacks, αλλά και μερικά από τα κορυφαία δραματικά σόου αυτή τη στιγμή, όπως το ιατρικό δράμα The Pitt που συζητιέται όσο ελάχιστα αυτή τη στιγμή.

Στη διάρκεια των ετών, το Max άρχισε να λανσάρεται σταδιακά σε χώρες ανά τον κόσμο. Η Ελλάδα είναι η 75η αγορά που η υπηρεσία λανσάρεται παγκοσμίως, έχοντας φτάσει τώρα στα 110 εκατομμύρια συνδρομητές, προσθέτοντας 7.5 εκατομμύρια συνδρομητές παγκοσμίως το τελευταίο τρίμηνο του ‘24.

Το λανσάρισμα δεν γίνεται με ίδιο τρόπο σε κάθε περιοχή, όπως μας εξηγεί ο Τζέιμι Κουκ. «Στην περιοχή για την οποία είμαι υπεύθυνος, επειδή πρόκειται για μια σειρά από πολύ διαφορετικές, συχνά μικρότερες αγορές, πρέπει να εξετάσουμε αυτά τα διαφορετικά μοντέλα. Μερικές φορές εξετάζουμε την αγορά εταιρειών. Μερικές φορές θα προχωρήσουμε μόνοι μας με τη δική μας εφαρμογή, αλλά πρέπει να εξετάσουμε τι έχει νόημα για τη συγκεκριμένη αγορά. Κάποιες φορές εξετάζουμε μια συνεργασία όπως αυτή, όπου θα κάνουμε το ταξίδι μαζί», λέει, μιλώντας για την απόφαση να λανσαριστεί το Max στην Ελλάδα μέσα από το Vodafone TV.

«Το Max λανσάρεται όπως και στο εξωτερικό, καμία έκπτωση, είναι η ίδια υπηρεσία», μας τονίζει ο Ανδρέας Γεωργιάδης. «Η διαφορά είναι πως δεν θα είναι application, αλλά θα είναι περιεχόμενο που ενσωματώνεται στο Vodafone TV, σε ένα ξεχωριστό, δικό του περιβάλλον. Ο on demand κατάλογος είναι όπως του Max στο εξωτερικό: Οι συνδρομητές χωρίς προσπάθεια ή επιπλέον κόστος αποκτούν πρόσβαση στο Max, όπως στο εξωτερικό», τονίζει.

Η συνεργασία αυτή έβγαζε νόημα για τις δύο πλευρές, μιας κι η Vodafone ως «σπίτι του ΗΒΟ» –αλλά και της Warner Bros.– στην Ελλάδα βασίζει εδώ και χρόνια το περιεχόμενό της στους τίτλους των ιστορικών αυτών στούντιο του σινεμά και της τηλεόρασης. «Ήταν εξαιρετικοί θεματοφύλακες του περιεχομένου και πίστευαν πραγματικά σε αυτό. Και νομίζω ότι αυτό είναι που θέλεις από έναν συνεργάτη, σωστά;», λέει ο Τζέιμι Κουκ.

Κι ο άλλος παράγοντας, όπως υπογραμμίζει: «Είναι ξεκάθαρο ότι σε αυτή την αγορά, η Vodafone TV είναι αυτή που έχει επικεντρωθεί στρατηγικά στην ψυχαγωγία. Και αυτό απλά ευθυγραμμίζεται με αυτό που κάνουμε ως επιχείρηση». «Είναι οι ιστορίες στις οποίες πιστεύουμε ότι οι πελάτες μας πρέπει να έχουν πρόσβαση. Να εκτίθενται σε ιστορίες που χρησιμεύουν ως έναυσμα για συζητήσεις και πράγματα που θα μπορούσαν να συζητηθούν στην ελληνική κοινωνία. Το νούμερο ένα είναι το περιεχόμενο», προσθέτει ο Γεωργιάδης.

Ο Ανδρέας Γεωργιάδης

Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

«Η ελληνική αγορά είναι μια πολύ συγκεκριμένη αγορά. Έχουμε πράγματα που την καθιστούν πολύ, πολύ συγκεκριμένη. Η πειρατεία είναι ένα από αυτά», λέει ο Ανδρέας Γεωργιάδης. «Το γεγονός ότι οι άνθρωποι δεν έχουν συνηθίσει να πληρώνουν για το περιεχόμενό τους. Συνήθιζαν να βρίσκουν περιεχόμενο σε ελεύθερα κανάλια τις παλιές μέρες, κάτι που δεν ισχύει πλέον. Το γεγονός ότι η πλατφόρμα της συνδρομητικής τηλεόρασης παραδοσιακά επικεντρωνόταν στα premium αθλητικά σημαίνει ότι η έκθεση του μέσου Έλληνα σε ποιοτικό περιεχόμενο γενικής ψυχαγωγίας δεν ήταν τόσο μεγάλη».

«Στόχος μας είναι να μεγαλώσουμε την αγορά και όχι μόνο να μεγαλώσουμε εμείς οι ίδιοι», τονίζει.

«Νομίζω ότι υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι για την καταπολέμηση της πειρατείας», συνεχίζει ο Τζέιμι Κουκ. «Υπάρχουν σαφώς νόμιμοι τρόποι και, φυσικά, πρέπει να γίνει αυτό. Αλλά υπάρχει επίσης η πραγματικότητα ότι πρέπει να αλλάξουμε τη συμπεριφορά των καταναλωτών. Και για να αλλάξεις τη συμπεριφορά των καταναλωτών, τους δίνεις εναλλακτικές λύσεις».

«Υπάρχει πάντα και ο παράγοντας της τιμής αλλά στην πραγματικότητα το θέμα είναι να δίνεις στους ανθρώπους αυτό που θέλουν, όπου το θέλουν, όταν το θέλουν, και αυτό κάνουμε εμείς. Όταν ο Ανδρέας μιλάει για το γεγονός ότι είμαστε ανοιχτοί σε διαφορετικά μοντέλα και ευελιξία, αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο μπαίνω στο παιχνίδι καθώς ξεκινάμε σε νέες αγορές και ιδιαίτερα στις αγορές για τις οποίες είμαι υπεύθυνος. Πώς θα φέρεις το περιεχόμενό σου μπροστά στα περισσότερα μάτια που μπορείς και πώς θα δημιουργήσεις ζήτηση για εύκολη πρόσβαση στο περιεχόμενό μας».

Η τακτική είναι, λοιπόν, διεύρυνση της αγοράς με ποιοτικό entertainment και προσφορά οικονομικών εναλλακτικών. Συγκεκριμένα, το standalone Vodafone box θα προσφέρεται από 9.99 το μήνα, μαζί με Max, Disney+ και Viaplay περιεχόμενο, που αν συνδυαστεί με υπηρεσίες Vodafone σταθερής και κινητής θα έρχεται ακόμα πιο φτηνό. Όμως είναι πολύ σημαντικό ότι το Vodafone TV, μέρος του οποίου είναι πλέον το Max, θα διατίθενται χωρίς box, μέσω app, με 6.90 το μήνα. (Εκεί δεν περιλαμβάνεται το Disney+, αλλά το Max είναι μέρος του πακέτου.)

Οι ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής είναι ένα ζήτημα μεγάλου ενδιαφέροντος, είτε ως ευρύτερη συμπεριφορά όπως αναφέρθηκε παραπάνω, είτε ως συνήθειες θέασης – το ότι στην Ελλάδα ας πούμε είναι διαχρονικό μπλοκμπάστερ τα Φιλαράκια, μια σειρά που πλέον θα διατίθεται αποκλειστικά μέσω του Max.

«Η ταχύτητα ανάπτυξης μας επιτρέπει να πάμε σε νέα μέρη και να δούμε τι λειτουργεί, τι δεν λειτουργεί», μας λέει ο Τζέιμι Κουκ, κάτι που είναι μέρος της ευθύνης της θέσης του. Κι ενώ παραδέχεται πως είναι δύσκολο να απαντηθεί και να αναλυθούν όλες οι επιμέρους τάσεις της κάθε αγοράς, το μεγάλο συμπέρασμα που παρατηρούν τελικά είναι αυτό: «Καμία έκπληξη: Μερικοί από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους τίτλους μας, είναι αυτοί που πραγματικά, πραγματικά λειτουργούν. Αυτό είναι μια κοινή γραμμή σε όλες τις αγορές».

Εν ολίγοις; Ναι, το Game of Thrones είναι παντού μπλοκμπάστερ. Ναι, είναι παντού σημαία του ΗΒΟ και κατ’επέκταση, του Max.

«Τώρα, υπάρχουν ορισμένες αγορές όπου το τοπικό περιεχόμενο γίνεται πολύ, πολύ σημαντικό. Άλλες αγορές όπου είναι λιγότερο σημαντικό. Και τότε πρέπει να λάβουμε τις επενδυτικές μας αποφάσεις και στρατηγικές με βάση αυτό», λέει ο Κουκ. Θα έβλεπε το ενδεχόμενο παραγωγής ή προσφοράς τοπικών τίτλων από το Max; «Ποτέ μη λες ποτέ. Πρέπει να λανσάρουμε το προϊόν. Πρέπει να δούμε τι θέλουν οι καταναλωτές, πώς συμπεριφέρονται, και μετά πρέπει να αντιδράσουμε», εξηγεί. «Δε θα αναπτυχθούμε αν δεν αντιδρούμε».

«Υπάρχουν κάποιες πολύ συγκεκριμένες πολιτισμικές περιπτώσεις σε κάθε περιοχή που καθιστούν αυτή την ευελιξία που ανέφερα προηγουμένως κρίσιμη», προσθέτει ο Ανδρέας Γεωργιάδης. «Είναι σαφές ότι εισερχόμαστε σε μια εποχή όπου μιλάμε για εξατομικευμένες υπηρεσίες ή προσφορές περιεχομένου ανά χώρα, ανά έδαφος, ανά περιοχή».

ΑΠΟ ΤΟ GAME OF THRONES, ΣΤΟ DUNE ΚΙ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΣΤΟ ΣΙΚΟΥΕΛ ΤΟΥ JOKER

Το θέμα με αυτές τις παγκόσμιες επιτυχίες-φαινόμενα σαν το Game of Thrones (που θα συνεχίσει να στριμάρει αποκλειστικά μέσα από το Max) είναι ότι πάντα βοηθούν τα δίκτυα να αναπτύξουν και άλλες ιστορίες, ίσως με μεγαλύτερο ρίσκο, ίσως με μεγαλύτερο παράγοντα πειράματος μέσα τους. Θες τα μεγαθήρια, για να τολμήσεις με σειρές που δεν φτάνουν τα Game of Thrones σε διείσδυση, αλλά μέσα από τα οποία αναδεικνύονται νέα ταλέντα, νέοι αφηγητές, νέες ιστορίες.

«Όλα τα σόου που έχουμε κυκλοφορήσει πρόσφατα και έρχονται ακολουθούν την ίδια πεποίθηση ότι το HBO αντιπροσωπεύει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Αντιπροσωπεύει την ποιότητα, αντιπροσωπεύει την εξαιρετική αφήγηση, το καταπληκτικό καστ και το ταλέντο. Έτσι, αυτό είναι και θα συνεχίσει να είναι ο πυρήνας της υπηρεσίας», λέει ο Κουκ.

«Το streaming δεν υπάρχει εδώ και πολύ καιρό», υπενθυμίζει. «Νομίζω ότι υπήρξε ένα σημείο όπου όλοι κυνηγούσαν μόνο την αύξηση των συνδρομητών. Και όχι πάντα κερδοφόρα αύξηση των συνδρομητών. Αυτό απλά δεν είναι βιώσιμο», τονίζει με νόημα. «Πρέπει [η υπηρεσία] να είναι σε θέση να σταθεί στα δικά της πόδια. Πρέπει να είναι σε θέση να δείξει ότι μπορεί να είναι μια κερδοφόρα επιχείρηση».

«Το HBO από την ιστορία του, ήταν το πρώτο κανάλι που προσέλκυσε αστέρες του κινηματογράφου, σκηνοθέτες και αφηγητές του κινηματογράφου στη μικρή οθόνη. Έτσι, έχοντας πρόσβαση σε αυτό το ταλέντο, αν το προωθήσεις, θα σου δώσουν σπουδαίες ιστορίες», συμπληρώνει ο Ανδρέας Γεωργιάδης. «Δεν νομίζω ότι τα παιδιά είχαν ως στόχο να έχουν τουλάχιστον μία τεράστια παγκόσμια επιτυχία κάθε χρόνο. Συμβαίνει έτσι επειδή προσελκύουν τους ανθρώπους που φέρνουν μαζί και όλα τα υπόλοιπα».

«Το Euphoria είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα, επειδή ο κόσμος πιστεύει σε αυτά τα έργα. Διαφορετικά δεν θα το έκαναν δεν θα προσέλκυαν αυτού του είδους το ταλέντο. Δεν θα είχαν αυτόν τον τεράστιο αντίκτυπο», λέει. «Και το HBO έχει κάνει το ίδιο πράγμα από την εποχή των Sopranos, από την εποχή του Wire, από την αρχή του χρόνου! Και το ότι το κάνει ξανά και ξανά, δείχνει κάτι. Δείχνει γιατί είναι το νούμερο 1», καταλήγει.

Στην κινηματογραφική πλευρά, έχουμε το ιστορικό στούντιο της Warner Bros., με μια θρυλική βιβλιοθήκη κλασικών τίτλων (που σταδιακά θα προστεθούν στην υπηρεσία). «Μόλις γιόρτασαν την 100ή τους επέτειο και εξετάζαμε τον κατάλογο στον οποίο θα έχουν πρόσβαση οι πελάτες μας μέσω της υπηρεσίας Max. Και είναι βασικά από το Λεωφορείον ο Πόθος μέχρι το Matrix και το Dune και την Barbie – εννοώ, είναι ολόκληρη η ιστορία του Χόλιγουντ, σωστά;», λέει ο Ανδρέας Γεωργιάδης.

Αλλά θα υπάρχουν και νέοι τίτλοι όπως το σπουδαίο νέο φιλμ του Κλιντ Ίστγουντ, Juror #2, που θα κάνει ελληνική πρεμιέρα απευθείας στο Max. «Όταν εξετάζουμε την απόδοση του περιεχομένου στο Max, οι ταινίες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο», ξεκαθαρίζει ο Κουκ.

«Το θέμα είναι πώς θα κάνεις τους περισσότερους ανθρώπους να το παρακολουθήσουν και να ασχοληθούν με αυτό το περιεχόμενο. Έτσι, σκέφτομαι το οικοσύστημα που έχουμε ως επιχείρηση. Έχουμε λοιπόν τον χώρο του σινεμά. Στη συνέχεια, υπάρχει ένα περιβάλλον streaming, στη συνέχεια, υπάρχει ένα περιβάλλον συνδρομητικής τηλεόρασης, στη συνέχεια υπάρχει ένα περιβάλλον ελεύθερης μετάδοσης. Υπάρχουν περισσότεροι τρόποι με τους οποίους μπορείς να προωθήσεις το περιεχόμενό σου στους καταναλωτές».

«Πιστεύω ότι το περιεχόμενο έχει ζωή σε αυτά τα περιβάλλοντα», υπογραμμίζει. «Υπάρχουν πολλές ερωτήσεις σχετικά με το γιατί εξακολουθούμε να δίνουμε άδειες σε τρίτους, ενώ έχουμε τις δικές μας υπηρεσίες; Αλλά στην πραγματικότητα, γιατί να κρατήσεις κάτι αποκλειστικά σε μια πλατφόρμα streaming, για παράδειγμα; Αν όλοι το έχουν παρακολουθήσει, μπορείς να του δώσεις άλλη μια ζωή στην ελεύθερη μετάδοση, όπου οι καταναλωτές δεν το έχουν δει ποτέ σε αυτό το περιβάλλον. Και το κοινό συμπεριφέρεται διαφορετικά. Οπότε ο τρόπος με τον οποίο σκέφτομαι για το περιεχόμενο είναι: Πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να εκμεταλλευτούμε αυτό το περιεχόμενο σε οποιοδήποτε παράθυρο μπορούμε να βρούμε».

Ο Γεωργιάδης τονίζει πως μέσα σε αυτό το οικοσύστημα, η μεγάλη οθόνη συνεχίζει να παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. «Η κινηματογραφική κυκλοφορία είναι πολύ σημαντική. Το καλύτερο παράδειγμα για εμάς τον τελευταίο καιρό είναι το Dune. Μια καταπληκτική κινηματογραφική εμπειρία που δεν μπορείτε να περιορίσετε σε μια μικρή τηλεόραση». Πώς λειτουργεί ένας τίτλος συνδυαστικά, από το σινεμά στο streaming;

Εξηγεί ο Κουκ: «Δες το παράδειγμα του Dune: Prophecy. Λατρεύω τα βιβλία και η ταινία είναι απίστευτη. Αλληλοτροφοδοτούνται, σωστά; Και είναι αρκετά αστείο, αλλά τα δεδομένα είναι κοινά: Τα πράγματα που λειτουργούν στις πλατφόρμες μας είναι αυτά που είχαν τεράστια επιτυχία στο box office. Θα περίμενε κανείς το αντίστροφο, γιατί αν έχεις μια τεράστια εισπρακτική επιτυχία, αυτό δείχνει ότι ο κόσμος το έχει δει. Αλλά συμβαίνει το αντίθετο. Αυτά τα πράγματα είναι τα πράγματα που δουλεύουν, επειδή είναι καταπληκτικά έργα τέχνης».

Αλλά μπορεί να λειτουργεί αυτό και αντίστροφα; «Νομίζω ότι όλοι γνωρίζουν ότι το δεύτερο Joker δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες στο box office, αλλά πολύς κόσμος το βρήκε στο streaming. Αυτό του δίνει ζωή», λέει ο Κουκ. «Όταν κυκλοφόρησε, η δημοσιότητα δεν ήταν καλή. Οπότε ίσως πολλοί άνθρωποι δεν είχαν τη διάθεση να το δουν. Αλλά μετά, όταν έγινε διαθέσιμο στο streaming, λένε, ναι, ναι, ναι, ναι, θα το δοκιμάσω!»

Και τολμά και μια πρόβλεψη: «Προσωπικά πιστεύω ότι είναι μια από τις ταινίες που σε λίγα χρόνια θα κοιτάμε πίσω και θα λέμε “είναι απολύτως κλασική”. Πραγματικά πιστεύω ότι έτσι θα γίνει».