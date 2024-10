Ο Zodiac είναι ένας από τους πιο διάσημους serial killers μολονότι έδρασε πριν μισό αιώνα. Παραμένει ωστόσο, άγνωστη η ταυτότητά του.

Τα true crime docuseries είναι ‘σιγουράκια’ για όποια παραγωγό εταιρεία αναλαμβάνει να τα δημιουργήσει και να τα προσφέρει σε εμάς, το λαό τους.

Είμαστε πολλοί και το αποδεικνύουμε σε κάθε ευκαιρία.

Μην πας μακριά. Σκέψου τι έγινε μετά την προβολή του «Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story» στο Netflix.

Χιλιάδες άνθρωποι υπέγραψαν petitions για την επανεξέταση της υπόθεσής τους και την πέτυχαν. Έτσι, στις 29 Νοεμβρίου θα γίνει η σχετική ακρόαση. Επικεντρώνεται σε νέα στοιχεία, όπως επιστολή που πιστεύεται πως αποδεικνύει την κακοποίηση τους από τον πατέρα τους.

Το 1996 είχαν καταδικαστεί ισόβια για τη δολοφονία των γονιών τους -που δεν αρνήθηκαν ποτέ. Οι φαν τους ζητούν την απελευθέρωσή τους, έπειτα από 28 έτη φυλάκισης.

Η ‘κατασκευαστική’ μας λειτουργία να θέλουμε να ανακαλύψουμε το «ποιος», «τι», «πότε» και «πού», προκειμένου να μπούμε στο μυαλό των εγκληματιών και τελικά, να προστατεύσουμε καλύτερα τον εαυτό μας και όσους αγαπάμε απογειώνεται όταν ένας κατά συρροή δολοφόνος είναι ελεύθερος.

Ελεγκτικοί ψυχολόγοι υποστηρίζουν πως αυτή η συνθήκη αγγίζει τους πρωτόγονους, σχεδόν παιδικούς μας φόβους, όπως είναι το τέρας που κρύβεται στην ντουλάπα.

Ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι αυτό του Zodiac που θα τον ξαναδεις λίαν συντόμως μπροστά σου.

ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ ΤΕΛΙΚΑ Ο ZODIAC;

Αναρίθμητες είναι οι θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί για την ταυτότητα του serial killer, ο οποίος έδρασε στη San Francisco Bay Area στα τέλη της δεκαετίας του ‘60 και έχει συνδεθεί με πέντε ανθρωποκτονίες (David Arthur Faraday, Betty Lou Jensen, Cecelia Ann Shepard, Paul Lee Stine και Darlene Elizabeth Ferrin).

Mετά το δεύτερο έγκλημα, άρχισε να ενημερώνει για τις πράξεις του με γράμματα που έστελνε στα media, αφού ήθελε τα credits για τα εγκλήματά του. Για να εξαφανίσει κάθε πιθανότητα να του πάρει άλλος τη δόξα, ανέφερε λεπτομέρειες που τις ήξερε μόνο η αστυνομία (πχ τα ρούχα των θυμάτων ή πόσες σφαίρες έριξε). Υπάρχει και ένα ηχητικό ντοκουμέντο, με τη φωνή του.

Εν τω μεταξύ, είχε στείλει ένα κρυπτογραφημένο γράμμα στις αρχές που ουδείς κατάφερε να αποκωδικοποιήσει για 51 χρόνια. Το κατάφεραν τρεις αναλυτές κώδικα κρυπτογράφησης με τη βοήθεια αλγόριθμου.

Στις 5/12 του 2020 αποκαλύφθηκε πως δεν έδινε κάποιο σημαντικό στοιχείο για το κίνητρό του ή την ταυτότητα του.

Ένα άλλο γράμμα που έστειλε στην αστυνομία ενημέρωνε πως έχει τοποθετήσει μια «μηχανή θανάτου» (βόμβα) στο υπόγειο του σπιτιού του «για μελλοντική χρήση». Προκαλούσε να τη βρουν, γράφοντας «δεν πιστεύω ότι έχω το δυναμικό να τη σταματήσετε».

Ακολούθησαν πολλά άλλα γράμματα με σκίτσα της βόμβας που είχε φτιάξει και την τοποθεσία της. Οι αρχές ερεύνησαν το σημείο και δεν βρήκαν κάτι. Ούτε έγινε κάποια έκρηξη.

Το τελευταίο γράμμα παραλήφθηκε στις 30/1 του 1974. Ολοκληρωνόταν με ένα σκορ:

«Εγώ 37. Αστυνομία του Σαν Φρανσίσκο 0».

Προφανώς και η ιστορία του έγινε -εκπληκτική- ταινία που κυκλοφόρησε το 2007, ενώ ήταν η πηγή έμπνευσης για το Dirty Harry του Clint Eastwood.

ΠΟΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ZODIAC ΥΠΑΡΧΟΥΝ

Το μόνο σκίτσο που κυκλοφόρησε βασίζεται σε όσα θυμόταν ένας από τους δυο επιζήσαντες επιθέσεων του. Ο δεύτερος (η Kathleen Jones, η οποία κατάφερε να του ξεφύγει μετά την απαγωγή της, το Μάρτιο του 2020) αναγνώρισε στο σχέδιο τον απαγωγέα της.

Η αστυνομία έχει στη διάθεσή της τα γράμματα που έστειλε ο Zodiac, το φωνητικό μήνυμα, μερικά δακτυλικά αποτυπώματα από σκηνές εγκλήματος και ένα αποτύπωμα μπότας στρατιωτικού τύπου που βρέθηκε στη δολοφονία που έκανε στη λίμνη Berryessa.

Με την πρόοδο της τεχνολογίας τον τελευταίο μισό αιώνα, έχουν γίνει αναλύσεις χειρόγραφων σε ταυτοποίηση, όπως και έχει χρησιμοποιηθεί το DNA από τους φακέλους των γραμμάτων που έστελνε. Ωστόσο, ήταν ανεπαρκές ή υποβαθμισμένο. Σε κάποιες περιπτώσεις βέβαια, αρκούσε για να αποκλείσει υπόπτους.

O πιθανότερος ύποπτος δεν ζει πια

Το This is the Zodiac Speaking που θα βρεις στο Netflix από τις 23 Οκτωβρίου προσφέρει στοιχεία που δείχνουν πως ο Zodiac μπορεί να είναι ο Arthur Leigh Allen.

Μια οικογένεια αποκαλύπτει αποδεικτικά στοιχεία που δεν είχαν ξαναδεί το φως της δημοσιότητας, με ντετέκτιβ της υπόθεσης να ομολογούν πως όντως, ο Allen είναι ο μόνος ύποπτος που κατονόμασαν ποτέ.

Η Linda Toschi-Chambers, κόρη του επί σειρά ετών ερευνητή της υπόθεσης David Toschi- είχε πει το 2018 στους New York Times ότι ο πατέρας της πάντα υποψιαζόταν τον Allen, αλλά ποτέ δεν είχε αρκετά ισχυρά στοιχεία στα χέρια του.

Επρόκειτο για έναν βετεράνο του πολεμικού ναυτικού, πρώην δάσκαλο και κατάδικο παιδεραστίας που είχε ύποπτους δεσμούς με την υπόθεση Zodiac -πχ είχε ένα ρολόι με το χαρακτηριστικό σύμβολο του δολοφόνου, ενώ έμενε κοντά στην Darlene Ferrin -μια εκ των θυμάτων-, αλλά και στον τόπο άλλης δολοφονίας του Zodiac.

Ανακρίθηκε πολλάκις από την αστυνομία, αλλά οι εξετάσεις DNA και οι αναλύσεις χειρογράφου απέτυχαν να τον συνδέσουν οριστικά με τα εγκλήματα του Zodiac.

Ο Allen πέθανε το 1992 από ανακοπή καρδιάς.

Ο πιο πρόσφατος ύποπτος έγινε και φαβορί

Το 2022 ο συγγραφέας Jarrett Kobek δημοσίευσε το How to Find Zodiac, στο οποίο κατονόμασε ως ύποπτο τον Paul Doerr. Εργαζόταν σε ναυπηγείο, κοντά στο οποίο έκανε ο Zodiac τους πρώτους φόνους του.

Ταιριάζει και η ηλικία, το ύψος και η εμφάνισή τους.

Επιπροσθέτως, οι Doerr και Zodiac είχαν το ίδιο ενδιαφέρον για την κρυπτογράφηση (ο Doerr έφτιαχνε ένα σχετικό παζλ κάθε εβδομάδα για την κόρη του και έπρεπε να το λύσει για να πάρει το χαρτζιλίκι της), για την κατασκευή βόμβας με συγκεκριμένα υλικά, είχαν γράψει αμφότεροι σχετικές οδηγίες που είχαν πολλά κοινά, αλλά και το ίδιο (ορθογραφικό) λάθος σε μια λέξη.

Είχε υπογράψει τη δημοσίευση της συνταγής για τη βόμβα σε ενημερωτικό δελτίο της ακροδεξιάς ομάδας στην οποία ανήκε, με σύμβολο που έμοιαζε με εκείνο που χρησιμοποιούσε ο Zodiac στα γραπτά του.

Σε επιστολή του προς την αστυνομία (το 1970) ο Doerr υποστήριξε πως είχε σκοτώσει ανθρώπους στο παρελθόν.

Πέθανε το 2007.

Η θεωρία που τον αφορά δεν έχει καταρρεύσει ακόμα, ενώ η κόρη του ομολόγησε πως ενώ σκεφτόταν να μηνύσει τον Kobek για συκοφαντική δυσφήμιση, η έρευνά του την έπεισε να αναθεωρήσει, δεδομένου και ότι ήταν κακοποιητικός πατέρας «ενώ λάτρευε να γράφει για θέματα που ενδιέφεραν πολύ και τον Zodiac».

Το SF Gate χαρακτήρισε τον Doerr ως «τον πιο συναρπαστικό ύποπτο Zodiac εδώ και δεκαετίες».

Oι υπόλοιποι ύποπτοι που ερευνήθηκαν

Το 2021, μια ομάδα που ονομάζεται «The Case Breakers» και αποτελείται από 40 ανεξάρτητους ερευνητές-πρώην μέλη αρχών επιβολής του νόμου, ισχυρίστηκε ότι ο Gary Francis Poste ήταν ο Zodiac Killer. Ήταν όμως, νεκρός. Οι αρχές επιβολής του νόμου και οι περισσότεροι ειδικοί έχουν απορρίψει αυτή τη θεωρία λόγω έλλειψης ουσιαστικών αποδεικτικών στοιχείων.

Όταν ο -βετεράνος της πολεμικής αεροπορίας- Poste ήταν 20 ετών, είχε ένα τροχαίο. Ήταν συνεπιβάτης σε όχημα που προσέκρουσε σε τοίχο σιδηροδρομικής σήραγγας, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο οδηγός.

Ο Poste γλίτωσε με σοβαρές πληγές στο μέτωπο (ένα σημάδι παρέπεμπε σε αυτό που είχε ο Zodiac, ενώ φορούσαν το ίδιο νούμερο παπούτσι) και σοβαρό τραυματισμό στον εγκέφαλο. Μεταξύ όσων του συνέβησαν ήταν να υποβληθεί σε αφαίρεση όλων των δοντιών.

Όταν ολοκλήρωσε τη θεραπεία του έφυγε από το σταθμό ραντάρ της Πολεμικής Αεροπορίας στην Ιντιάνα όπου εργαζόταν και πήγε σε σταθμό της Γροιλανδίας. Εκεί φέρεται να έδωσε οδηγίες σε ομάδα νεαρών ανδρών, επί της διαδικασίας μετατροπής των βομβών σωλήνων σε εκρηκτικούς μηχανισμούς που προορίζονταν για κατεδάφιση σπιτιών.

Το 2016 συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία (έσπρωξε τη σύζυγό του από τις σκάλες). Κρίθηκε ως νοητικά ανίκανος και κρατήθηκε σε νοσοκομείο. Πέθανε τον Αύγουστο του 2018 από σηψαιμικό σοκ, δυσφαγία και αγγειακή άνοια. Πριν πεθάνει έδωσε στα αγαπημένα του άτομα τα όπλα του, τις σφαίρες και πάνω από 1000 κάλυκες, διαφόρων διαμετρημάτων.

Ο Lawrence Klein (γνωστός και ως Larry Kane) ήταν επίσης, ύποπτος λόγω της ομοιότητάς του με σύνθετα σκίτσα Zodiac, του ποινικού του μητρώου (των πολλών σελίδων) και της εγγύτητάς του με ένα από τα θύματα του ασύλληπτου εγκληματία (της Darlene Ferrin). Η Kathleen Jones τον αναγνώρισε ως απαγωγέα της.

Στο πικ της δράσης του Zodiac ο Kane ήταν 45 ετών.

Όπως γράφει το Zodiac Killer ή αλλιώς «η μόνη ιστοσελίδα για τον Zodiac που έχει αναγνωρίσει η αστυνομία» ειδικοί πρότειναν ότι η ψυχική του αστάθεια (τη διέγνωσε ψυχολόγος το 1965, εξηγώντας πως «έχει χάσει την ικανότητα του να ελέγχει την αυτοϊκανοποίησή του», που προκλήθηκε από εγκεφαλικό τραύμα (σε αυτοκινητικό ατύχημα του 1962), θα μπορούσε να έχει συμβάλει στις βίαιες τάσεις του.

Συνελήφθη στο Ρέντγουντ Σίτι της Καλιφόρνια. τον Αύγουστο του 1968., μόλις τέσσερις μήνες πριν τις πρώτες δολοφονίες του Zodiac. Πέθανε στις 20/5 του 2010.

O Richard Gaikowski ήταν δημοσιογράφος στο East Bay και συνεργάτης με εφημερίδα στη Νέα Υόρκη. Στον στρατό είχε εκπαιδευτεί ως γιατρός. Οι συνάδελφοί του τον έβαλαν στη ψυχιατρική κλινική της Napa State, ενάντια στη θέληση του, το 1971. Αργότερα διαγνώστηκε με ψυχική ασθένεια και νοσηλεύτηκε σε σχετική κλινική στο Σαν Φρανσίσκο. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του ήταν υπεύθυνος ενός κινηματογράφου.

Ανώνυμη πηγή (αργότερα έγινε γνωστό το όνομά του -ο Blaine Blaine ήταν ερασιτέχνης ερευνητής και πρώην συνεργάτης του Gaikowski σε εφημερίδα) τον πρότεινε το 1986 στην αστυνομία ως ύποπτο, καθώς όπως είπε φαινόταν να ξέρει πάρα πολλά για τις δολοφονίες στην Bay Area.

Δεν είχε όμως, αδιάσειστα στοιχεία. Η αστυνομία έχει αρνηθεί να κάνει τεστ DNA. Αρκετοί πιστεύουν πως η φωνή του έμοιαζε με εκείνη του Zodiac στην ηχογραφημένη τηλεφωνική κλήση που έχει γίνει γνωστή.

Ο συγγραφέας Gary Stewart, στο βιβλίο που κυκλοφόρησε το 2014 με τίτλο «The Most Dangerous Animal of All», πρότεινε τον πατέρα του, Earl Van Best Jr., ως Zodiac. Στήριξε τη θεωρία σε έμμεσες αποδείξεις, όπως η ομοιότητα του βιολογικού του πατέρα με τον Zodiac και της αγάπης και των δυο για τα κρυπτογραφημένα μηνύματα.

Η αστυνομία και οι ειδικοί δεν τον πίστεψαν, αφότου έρευνα έδειξε πως είχε χειραγωγήσει μια αστυνομική αναφορά και εντόπισε τον Van Best -πέθανε αιφνίδια το 1984 στο Μέξικο Σίτι- να ήταν παρών στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια των γνωστών δραστηριοτήτων του εγκληματία. Επίσης, οι ειδικοί απαξίωσαν την ανάλυση DNA και τις αντιστοιχίσεις γραφής και δακτυλικών αποτυπωμάτων.