Σε βόρεια Ελλάδα, αγρότες, ελεύθερους επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, νέους και ένστολους, στοχεύει η ΝΔ, καθώς αυτές είναι οι ομάδες ψηφοφόρων στις οποίες υστερεί στις δημοσκοπήσεις.

Την προσπάθεια επανασυσπείρωσης συνεχίζει η Νέα Δημοκρατία, εστιάζοντας στα “ειδικά κοινά”, στα οποία οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι υστερεί.

Το κυβερνών κόμμα έχει πρώτα από όλα να αντιμετωπίσει τη λεγόμενη “γεωγραφία της δυσαρέσκειας”. Η βόρεια Ελλάδα, παρότι παραδοσιακά γεμάτη γαλάζια “κάστρα”, κοιτάζει εσχάτως πιο δεξιά.

Οι έρευνες που έδειξαν την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου ακόμη και δεύτερο κόμμα στη Θεσσαλονίκη, με τη ΝΔ να υποχωρεί, χτύπησαν “καμπανάκι” στο γαλάζιο επιτελείο.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο γραμματέας της ΝΔ, Κώστας Σκρέκας, έχει ήδη ξεκινήσει περιοδείες ανά την περιφέρεια με έμφαση στη βόρεια Ελλάδα, με αφορμή και τις εσωκομματικές διαδικασίες ενόψει και του γαλάζιου συνεδρίου της άνοιξης. Στο πλαίσιο αυτό για παράδειγμα σχεδιάζει μέσα στον Οκτώβριο να επισκεφθεί Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Ροδόπη, Πέλλα.

Για τον ίδιο λόγο εξετάζεται το ενδεχόμενο η ΝΔ να πραγματοποιήσει ακόμη και τρία προσυνέδρια σε Θεσσαλονίκη, Θράκη και δυτική Μακεδονία στις αρχές του έτους. Σημειωτέον ότι στη δυτική Μακεδονία η “πράσινη μετάβαση” έχει προκαλέσει και αντιδράσεις.

Στη βόρεια Ελλάδα, αλλά όχι μόνον, η ΝΔ έχει να διαχειριστεί και τη δυσαρέσκεια των αγροτών. Ο κίνδυνος να χαθούν κοινοτικά κονδύλια αγροτικών επιδοτήσεων, επειδή η κυβέρνηση δεν έχει πείσει ακόμη την Κομισιόν για τους χειρισμούς της με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι υπαρκτός. Ενώ από το ένα άκρο, η κατάσταση έχει φτάσει στο άλλο: Δηλαδή από εκεί που δήλωναν κάποιοι ανύπαρκτα βοσκοτόπια, οι προδιαγραφές έχουν γίνει τώρα τόσο αυστηρές που να γκρινιάζουν οι κανονικοί κτηνοτρόφοι. Την ίδια στιγμή, η ελληνική κτηνοτροφία κινδυνεύει με lockdown λόγω της ευλογιάς των προβάτων.

Οι δύο ομάδες που ξέχασε η κυβέρνηση στη ΔΕΘ

Ταυτόχρονα, τα μέτρα της ΔΕΘ όχι μόνο δεν φαίνεται με βάση τις δημοσκοπήσεις να έχουν “περάσει” στο γενικό κοινό, αλλά ούτως ή άλλως είχαν μείνει δυσαρεστημένες δύο βασικές ομάδες για τη ΝΔ: Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ στο Συνεδριακό Κέντρο "Ιωάννης Βελλίδης" Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025 (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

Οι πρώτοι θα δουν όποιες αυξήσεις εισοδήματος από τη μείωση φόρων το 2027 και δεν άκουσαν στη ΔΕΘ κάποια αλλαγή στο φορολογικό τους, το οποίο είχε παίξει καθοριστικό ρόλο στην πτώση των ποσοστών της ΝΔ στις ευρωεκλογές του 2024. Στην κυβέρνηση επομένως αναζητούν τρόπους να ικανοποιήσουν τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωρίς όμως να αγγίξουν την ουσία του φορολογικού τους, το οποίο θεωρείται ότι έχει συμβάλει καθοριστικά στην πάταξη της φοροδιαφυγής και την αύξηση των δημοσίων εσόδων.

Οι δεύτεροι ζητούν και πολιτικές στήριξης τους με αναπτυξιακό όπως λένε χαρακτήρα, πέραν των φορολογικών μειώσεων. Προς ικανοποίηση τους, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος θα φέρει νέο νομοσχέδιο για την ελάφρυνση γραφειοκρατικών βαρών, ενώ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης έχει υποσχεθεί ότι επιπλέον προγράμματα και εργαλεία για μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα ενεργοποιηθούν τα επόμενα χρόνια, μεταξύ άλλων και από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο.

Τόπος στα νιάτα και τις Ένοπλες Δυνάμεις

Την επιχείρηση βελτίωσης της εικόνας της ΝΔ στους νέους ανέλαβε εν τω μεταξύ ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας την Παρασκευή στο συνέδριο της ΟΝΝΕΔ και προβάλλοντας ιδιαίτερα τα μέτρα της ΔΕΘ για τους φορολογούμενους κάτω των 30 και κάτω των 25 ετών.

Το πρόβλημα όμως της ΝΔ είναι ότι ως κυβερνών κόμμα αλλά και το κόμμα που προβάλει το αφήγημα της σταθερότητας, δεν είναι τόσο ελκυστική στις νεότερες ηλικίες. Σημειωτέον ότι ενώ στις εθνικές εκλογές του 2023 δεν υπήρχε σημαντική διαφοροποίηση στην ψήφο μεταξύ νεότερων και μεγαλύτερων σε ηλικία, στις δημοσκοπήσεις τον τελευταίο χρόνο πρώτο κόμμα στους κάτω των 30 ήταν η Πλεύση Ελευθερίας, με τη ΝΔ να βλέπει σημαντική πτώση των ποσοστών της.

Τέλος η ΝΔ με το νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας που περιλαμβάνει τις μισθολογικές αυξήσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις, επιδιώκει να αποκαταστήσει το αίσθημα αδικίας στις τάξεις των ενστόλων και να τους κρατήσει κοντά της. Ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, παρουσιάζοντας το νομοσχέδιο στο υπουργικό συμβούλιο της περασμένης Τρίτης, τόνισε ότι το νέο ειδικό μισθολόγιο πρακτικά σημαίνει μεσοσταθμικές αυξήσεις 13% με 24%, αύξηση του επιδόματος ευθύνης και καθιέρωση του επιδόματος διοίκησης.

Το γεγονός πάντως ότι η μισθολογική εξέλιξη αποσυνδέεται από τη βαθμολογική έχει προκαλέσει ανησυχία για το ενδεχόμενο εν ενέργεια αξιωματικοί και κυρίως υπαξιωματικοί να αποστρατευθούν με χαμηλότερο βαθμό από αυτόν που προέβλεπε η εγκύκλιος εισαγωγής τους. Μάλιστα η ΠΟΕΣ ετοιμάζει κινητοποίηση για τις 11 Οκτωβρίου. Από την κυβέρνηση όμως διαβεβαιώνουν ότι θα υπάρξουν μεταβατικές διατάξεις και ειδικότερα μέριμνα για όσους έχουν πχ 30 χρόνια υπηρεσίας.