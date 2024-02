Ο κλαυσίγελος που νιώθουμε όλοι όταν φτάνουμε στο ταμείο του σούπερ μάρκετ, γίνεται ειλικρινής οργή όταν βλέπουμε τι γίνεται αλλού. Για παράδειγμα, στην Ισπανία.

Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από την περίοδο που έγινε ένας -δικαιολογημένος- χαμός με τις τιμές του βρεφικού γάλακτος στην Ελλάδα. Η οργή έγινε ακόμα μεγαλύτερη, όταν έγιναν γνωστές οι τιμές στα άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν περιμέναμε εκείνη την ημέρα για να μάθουμε πως έχουμε από τα ακριβότερα σούπερ μάρκετ της Ευρώπης, για λόγους που δεν δικαιολογούνται πάντα. Περισσότερο γιατί αυτοί που κάνουν τις ανατιμήσεις, μπορούν και τις κάνουν, ενώ έχουμε ένα πολύ υψηλό ΦΠΑ -που η κυβέρνηση αρνείται να μειώσει διαχρονικά.

Εμείς έχουμε 13% Φόρο Προστιθέμενης Αξίας στα τρόφιμα και τα ποτά.

Οι Ισπανοί του κατώτατου μισθού των 1.259 ευρώ έχουν 10% και 4%, αντίστοιχα.

Για να αντιμετωπιστεί εν τω μεταξύ, πέρυσι το υψηλό κόστος διαβίωσης εξαφάνισε τον ΦΠΑ σε πολλά είδη διατροφής πρώτης ανάγκης (ψωμί, γάλα, φρούτα, λαχανικά) και σε όλα τα άλλα τρόφιμα πήγε στο 4%. Το μέτρο επεκτάθηκε και στο 2024.

Η επίσκεψη του Magazine σε αλυσίδα σούπερ μάρκετ της Γερμανίας είχε προκαλέσει κατάθλιψη. Κάτι ανάλογο θα πάθεις αν δεις τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ ημών και μιας εκ των δημοφιλέστερων αλυσίδων της Ισπανίας.

Τη σήμερον ημέρα, στην Ισπανία η σκόνη γάλακτος για βρέφη που μόλις έχουν γεννηθεί έως 3 μηνών, των 800 γραμμάρια κοστίζει από 11.95 (14.94 το κιλό).

Στην Ελλάδα, το κιλό κάνει από 32.93 για τα βρέφη από τη γέννηση και φτάνει στα 25.88 ευρώ για την 3η βρεφική ηλικία (12+ μηνών).

Βρήκαμε και 400 γραμμάρια βιολογικό αγελαδινό γάλα στην τιμή των 13.19 ευρώ. Άρα το λίτρο κάνει κοντά στα 30 ευρώ.

Ακολουθεί η σύγκριση βασικών (και λιγότερο βασικών) προϊόντων που θα βρείτε σε συγκεκριμένη αλυσίδα, με έσοδα της τάξεως των 2.17 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2020, των 3.789 υποκαταστημάτων και των περισσότερων από 23.000 υπαλλήλων.

Oι βρεφικές πάνες είναι ένα από τα προϊόντα που πωλούνται στην Ελλάδα πιο ακριβά από τις περισσότερες χώρες της ΕΕ iStock

Θα συνεχίσουμε με τις ανάγκες των μωρών και θα πάμε στα μαντηλάκια. Τα 80 στην Ισπανία κάνουν 1.15 ευρώ (0.01 το κάθε ένα). Στην Ελλάδα μπορείς να βρεις την ίδια τιμή, ανά τεμάχιο σε προσφορά όμως που τρέχει αυτήν την εβδομάδα. Χωρίς προσφορά η τιμή πάει στα 0.03 το τεμάχιο.

Ας ανοίξουμε και το κεφάλαιο ‘πάνα‘: οι Ισπανοί πληρώνουν 40 για 3 έως 6 κιλά στα 5.99 ευρώ (0.15 τη μία).

Στην Ελλάδα, στο ίδιο νούμερο (2) βρήκαμε προσφορά σε σούπερ μάρκετ, τα 50 τεμάχια στα 6.14 ευρώ. Δηλαδή, η κάθε πάνα στοιχίζει 0.12. Η κανονική τιμή ωστόσο, του προϊόντος είναι 13.64 (0.27 η πάνα).

Το σαμπουάν που λέει όχι στα δάκρυα των 750 ml -με αντλία- το αγοράζουν οι Ισπανοί με 4.85 ευρώ (0.65 ευρώ τα 100ml). Η καλύτερη τιμή που εντοπίσαμε στην Ελλάδα για το ίδιο προϊόν στην ίδια ποσότητα ήταν στα 2.98 ευρώ, σε προσφορά. Η κανονική είναι στα 5.96 ευρώ.

Πριν περάσω σε αυτά που τρώμε, θέλω να πω κάτι να το βγάλω από μέσα μου.

Αφορά τη συσκευασία με μπισκότα σκύλου που στην Ελλάδα πληρώνουμε στην τιμή που στην Ισπανία αγοράσουν 2 συσκευασίες. Εγώ δίνω 3.80 και οι Ισπανοί 3.98 για τη διπλάσια ποσότητα.

Τώρα που τα είπα και ξεθύματα, πάμε στη σύγκριση τιμών στα πιο οικονομικά προϊόντα που βρήκαμε σε αλυσίδα της Ισπανίας και σε αλυσίδα της Ελλάδας. Παρουσιάζουμε και κάποια κοινά προϊόντα (που κυκλοφορούν και στις δυο χώρες).

Αρχίζουμε με το πρωινό μας.

Την ημέρα της επίσκεψης μας σε σούπερ μάρκετ της Ισπανίας, υπήρχε προσφορά ένα λίτρο ελαιόλαδο που περιέχει αποκλειστικά ραφιναρισμένα ελαιόλαδα και παρθένα ελαιόλαδα, στην τιμή των 7.94 ευρώ.

Η κανονική τιμή είναι στα 11.50 ευρώ.

Υπήρχε και συσκευασία τριών λίτρων εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στα 28.50 ευρώ. Κανονική τιμή.

Στην Ελλάδα, κάτω από 10.90 ευρώ δεν το βρήκαμε το λίτρο, στο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.

Να πιούμε γάλα, να φάμε και ένα γιαούρτι

Τα γαλακτοκομικά είναι στην καθημερινότητα και των δυο χωρών, με τους Ισπανούς να προσφέρουν πιο φθηνά το λίτρο του πλήρους γάλακτος (0.91 vs 1.20) και του ημιαποβουτυρωμένου γάλακτος 91.04 ευρώ vs. 1.20 ευρώ), όπως και τα αυγά, είτε είναι φρέσκα (12αδα 2.26 ευρώ vs 3.90 ευρώ, 6αδα βιολογικών 2.49 ευρώ vs 3.48 ευρώ).

Είμαστε καλύτεροι στο 1 κιλό ελληνικού γιαουρτιού (2.45 ευρώ vs 2.50 ευρώ) και το ένα κιλό βρεφικού γιαουρτιού (11.63 ευρώ vs 7.32 ευρώ).

H συσκευασία 200 γραμμαρίων γιαουρτιού με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και γεύση κακάο στοιχίζει 1.29 ευρώ στην Ισπανία και 2 ευρώ στην Ελλάδα.

Τα 200 γραμμάρια τυρί κότατζ με πρωτεΐνη έχουν 1.99 ευρώ στην Ισπανία και 2.40 ευρώ στην Ελλάδα.

Το 1 κιλό ελληνική φέτα το πουλούν οι Ισπανοί 15.67 ευρώ (εμείς το ‘χουμε στα 11. 63 ευρώ) και το 1 κιλό συσκευασμένες φέτες γκούντα κοστίζει 7.46 ευρώ (εδώ το βρίσκουμε 7.89 ευρώ).

Να βράσουμε ένα ζυμαρικό, ένα όσπριο

Μεταξύ όσων προϊόντων είναι κοινά στα ντουλάπια της Ισπανίας και της Ελλάδας είναι τα ζυμαρικά και τα όσπρια, τα οποία καταναλώνονται κάθε εβδομάδα.

Μια συσκευασία σπαγκέτι Νο5 γνωστής ιταλικής εταιρείας στην Ελλάδα πωλείται με 1.30 ευρώ. Στην Ισπανία με 1.79.

Μισό κιλό ‘βιδάκια’ ολικής αλέσεως της αλυσίδας το αγοράζουν οι Ισπανοί με 0.95 ευρώ και στην Ελλάδα με 0.82 ευρώ.

Συσκευασία ενός κιλού μακρύκοκκο ρύζι το αγοράζουμε με 1.72 ευρώ και στην Ισπανία με 1.30 ευρώ.

Πάμε και στα όσπρια, με ένα κιλό ρεβίθια να κοστίζουν στην Ισπανία 1.89 (εδώ 2.84 ευρώ) και ένα κιλό φακές 1.89 ευρώ (εδώ 1.88).

Για την ιστορία, δυο μπουκάλια (130 γραμμαρίων έκαστο) με φρέσκο χυμό ντομάτας οι Ισπανοί τα αγοράζουν 3.75 ευρώ και 3 συσκευασίας των 390 γραμμαρίων η κάθε μία, σε χάρτινο κουτί κάνουν 1.65 ευρώ. Στην Ελλάδα μια συσκευασία των 400 γραμμαρίων κάνει 0.65 ευρώ (άρα οι 3 κάνουν 1.95).

Nα πάρουμε και λίγη πρωτεΐνη

Για τους ευνόητους λόγους δεν βάλαμε τα χαμόν και όλες τις άλλες ‘εκδόσεις’ κρέατος που προσφέρονται στην Ισπανία και δεν υπάρχουν σε όλα τα σούπερ μάρκετ της Ελλάδας. Προτιμήσαμε πράγματα που κάποιος μπορεί να βρει κι εκεί κι εδώ.

Έτσι, η συσκευασία των 450 γραμμαρίων στήθους κοτόπουλου κοστίζει στην Ισπανία 3.60 ευρώ. Εδώ έχει κάπου στα 7 ευρώ.

Ποσότητα 1.100 γραμμαρίων συσκευασμένου χοιρινού με γεύση μπάρμπεκιου το αγοράζουν οι Ισπανοί στα 9.89 ευρώ. Εμείς για ένα κιλό καπνιστό μπέικον χοιρινό χρειαζόμαστε 24.40 ευρώ.

Τα λουκάνικα Φρανκούρτης χωρίς γλουτένη τα πουλούν στην Ισπανία στα 1.65 ευρώ τα 640 γραμμάρια. Οι Έλληνες τα δίνουν στα 2.50 ευρώ το μισό κιλό.

H πρωτεϊνη είναι γενικά, πιο φθηνή στην Ισπανία. iStock

Δυο συσκευασίες από 10 φέτες στήθος γαλοπούλας (200 γραμμάρια έκαστη, με 70% γαλοπούλας) πωλείται στην Ισπανία στα 3.59 ευρώ. Το κιλό ‘βγαίνει’ στα 8.89 ευρώ. Στη χώρα μας βρήκαμε 8.33 ευρώ το κιλό με περιεκτικότητα 65% στήθους γαλοπούλας.

Ένα κιλό φέτες μπέικον στοιχίζουν στον σημερινό ‘ανταγωνισμό’ 8.40 το κιλό και στην ημεδαπή 8.50 ευρώ.

Ένα κιλό συσκευασμένο χοιρινό φιλέτο το αγοράζεις στην Ισπανία με 8.99 ευρώ (εδώ 13.50 ευρώ), ένα κιλό μοσχαρίσιο φιλέτο με 14.99 ευρώ (εδώ με 26.50) και ένα κιλό συσκευασμένο φιλέτο σολομό με 23.45 ευρώ (εδώ με 26.90).

Να καθαρίσουμε το σπίτι

Θες να πλύνεις τα πιάτα σου. Χρειάζεσαι 1.75 ευρώ για ένα λίτρο υγρού που δεν είναι συμπυκνωμένο. Στην Ισπανία το αγοράζουν 1.99 ευρώ

Το ένα λίτρο υγρού πιάτων ‘νεράιδας’ εταιρείας το εξασφαλίζουν οι Ισπανοί με 4.79 ευρώ και εμείς με 6.64 ευρώ.

Ένα λίτρο καθαριστικό πατώματος το βρίσκουν με 1.03 ευρώ στην Ισπανία κι εμείς με 1.60. Το ίδιο προϊόν με άρωμα λεβάντας, από αμερικανική εταιρεία που χαίρει μεγάλης εκτίμησης στην Ελλάδα, μας στοιχίζει 3.50 το τεμάχιο. Στους Ισπανούς στοιχίζει 2.69 ευρώ.

Ένα λίτρο χλωρίνης πάει στα 0.58 στην Ισπανία και εδώ στα 0.75.

Μετά θες να βάλεις και ένα πλυντήριο ρούχων. Η σκόνη πλυντηρίου για 45 πλύσεις της ισπανικής αλυσίδας κάνει 7.99 ευρώ (‘βγαίνει’ 0.18 η πλύση). Το αντίστοιχο στην Ελλάδα κάνει 5.45 ευρώ (0.12 η πλύση).

Οι 16 κάψουλες 3 σε 1 για το πλυντήριο ρούχων κοστίζουν 6.99 ευρώ στην Ισπανία (0.44 η πλύση). Εδώ δεν υπάρχει αυτή η συσκευασία. Οι 50 κάψουλες της ίδιας εταιρείας κοστίζουν 19.58 ευρώ (0.39 η πλύση).

Μαλακτικό ρούχων (της αλυσίδας) για 80 πλύσεις οι Ισπανοί το εξασφαλίζουν με 2.15 (0.03 η πλύση) και εμείς αγοράζουμε ένα για 60 πλύσεις με 2.50 (0.04 η πλύση).

Θα περάσουμε τώρα, στα χαρτιά υγείας. Μια 12άδα δίφυλλων κοστίζει στην Ισπανία 2.65 (0.22 η κάθε μονάδα) και εμείς δίνουμε 5.28 ευρώ.

Οι Ισπανοί δίνουν 2.99 ευρώ (0.25 για κάθε τεμάχιο) για τη 12αδα δίφυλλων χαρτιών υγείας με ‘έμβλημα’ έναν συμπαθή σκύλο. Εμείς δίνουμε 11.88 ευρώ.

Τα 375 δίφυλλα κομμάτια χαρτιού κουζίνας (συνολικού μήκους 90 μέτρων) κάνουν στην Ισπανία 2.99 ευρώ και στην Ελλάδα τα 87.1 μέτρα κάνουν 2.50 ευρώ.

Στα καθαριστικά είμαστε κοντά, όχι όμως και στα προϊόντα για το πλυντήριο iStock

Να φροντίσουμε τον εαυτό μας

Οι μετρήσεις που έγιναν και στα παραπάνω προϊόντα, είχαν και μια επιπρόσθετη δυσκολία: αυτή των διαφορετικών συσκευασιών. Για παράδειγμα, ένα αποσμητικό σπρέι ‘περιστέρι’ στην Ισπανία είναι 200ml και στην Ελλάδα είναι 150ml. To μεν κάνει 3.99 ευρώ και το δε 5.88 ευρώ.

Οι Ισπανοί αγοράζουν οικογενειακό σαμπουάν ενός λίτρου με 1.05. Οι Έλληνες χρειαζόμαστε τουλάχιστον 2.05 για την ίδια συσκευασία και ποιότητα.

Το πιο οικονομικό αφρόλουτρο στην Ελλάδα είναι αλυσίδας και το 1 λίτρο κοστίζει 2.10 το λίτρο. Στην Ισπανία τα 750ml κάνουν 1.40 ευρώ.

Η οδοντόκρεμα για ευαίσθητα δόντια εκεί κάνει 4.49 ευρώ και εδώ 4.98 ευρώ στην ίδια συσκευασία (75ml). Η πιο οικονομική σειράς που έχει και οδοντόβουρτσες εδώ κάνει 1.96 ευρώ και στην Ισπανία 1.99 ευρώ. Σε αυτήν τη χώρα μπορείς να βρεις και συσκευασία με 1.29 ευρώ. Εδώ δεν μπορείς, εκτός και αν πρόκειται για κάποια προσφορά.

Bρήκαμε και την ‘μπλε’ ενυδατική κρέμα σώματος σε συσκευασία 500ml στην Ισπανία και στα 400ml στην Ελλάδα. Τα 100ml κάνουν εκεί 1.10 ευρώ και εδώ 2.2 ευρώ.

Η τιμή του αφρού ξυρίσματος των 250ml στην Ισπανία είναι 1.95 ευρώ και στην Ελλάδα τα 200ml τα βρήκαμε στα 4.14 ευρώ (και σε 2.84 με έκπτωση εβδομάδας).