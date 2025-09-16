Η εισαγγελική πρόταση έδειξε 36 κατηγορούμενους, αλλά άφησε στο απυρόβλητο το Υπουργείο, τον ΟΣΕ και τις εμπλεκόμενες εταιρείες. Το NEWS 24/7 παρουσιάζει τα πρόσωπα που έμειναν εκτός κάδρου.

Την περασμένη Δευτέρα, ο εισαγγελέας Εφετών Λάρισας, Λάμπρος Τσόγκας παραλαμβάνει την ογκώδη δικογραφία των Τεμπών στο γραφείο του.

Ο ανακριτής, Σωτήρης Μπακαΐμης, έχει αποφασίσει βιαστικά το κλείσιμο της ανάκρισης.

Είναι ενδεικτικό ότι τρεις ανακριτικές πράξεις, τις οποίες είχε παραγγείλει και ανέμενε, δεν είχαν εκτελεστεί όταν αποφάσισε να διαβιβάσει τη δικογραφία στην Εισαγγελία.

Μέσα σε μόλις επτά ημέρες, ο εισαγγελέας επισκοπεί τη δικογραφία και προτείνει την ποινική δίωξη 36 προσώπων για το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Η πρόταση ταυτίζεται πλήρως με τον ανακριτή.

Ωστόσο, αν δει κανείς προσεκτικά τη λίστα των κατηγορουμένων, θα διαπιστώσει την απουσία ανθρώπων που βρίσκονταν πολύ κοντά στην υπόθεση.

Το NEWS 24/7 μελέτησε το υπόμνημα που υπέβαλαν συγγενείς των θυμάτων και παρουσιάζει πρόσωπα τα οποία όχι απλά δεν κατηγορούνται, αλλά δεν κλήθηκαν καν να καταθέσουν.

Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών – Διεύθυνση Δ14

Η Διεύθυνση Δ14 είναι υπεύθυνη υποδομών σταθερής τροχιάς, συντήρησης και ασφάλειας. Παρ’ ότι το αντικείμενο της ταυτίζεται με τα αίτια του δυστυχήματος, κανένα από τα στελέχη της δε βρίσκεται στη λίστα των κατηγορουμένων. Τα πρόσωπα αυτά, έχοντας γνώση για τις υποδομές και τη σύμβαση 717, δεν κατέθεσαν καν ως μάρτυρες.

Μάλιστα, σύμφωνα με το υπόμνημα των συγγενών, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ποινικών ευθυνών σε βάρος τουλάχιστον δύο στελεχών της Δ14. Τα παραπάνω, υποστηρίζουν ότι προκύπτουν τόσο από τις ένορκες καταθέσεις τους, όσο και από τις απολογίες δύο στελεχών της Διεύθυνσης Δ33.

Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ)



Η Εισαγγελία πρότεινε να οδηγηθεί στο ακροατήριο η πρόεδρος της ΡΑΣ, Ιωάννα Τσιαπαρίκου, αλλά ο γενικός διευθυντή της Αρχής, Γιώργος Μουτεβέλης, έμεινε εκτός κάδρου. Συγκεκριμένα, δεν κλήθηκε ποτέ είτε ως μάρτυρας, είτε ως ύποπτος, προκειμένου να καταθέσει στο πλαίσιο της ανάκρισης, όπως και οποιοδήποτε άλλο μέλος της ΡΑΣ.

Υπενθυμίζεται ότι η ΡΑΣ, αρμόδια για τον έλεγχο και την εποπτεία του δικτύου, δεν προχώρησε εγκαίρως στην πιστοποίηση του συστήματος GSM-R, το οποίο θα επέτρεπε ασφαλή και άμεση επικοινωνία μηχανοδηγών και σταθμαρχών.

Γενικοί Γραμματείς Υπουργείου Υποδομών



Παρά τις καταθέσεις υπηρεσιακών παραγόντων που κατονόμασαν ευθύνες, οι Γενικοί Γραμματείς του Υπουργείου δεν περιλαμβάνονται στους κατηγορούμενους. Σύμφωνα με το υπόμνημα των συγγενών, είναι σαφές πως γνώριζαν όλες τις εξελίξεις και άρα είχαν άριστη εικόνα της κατάστασης και των ελλείψεων στις υποδομές.

Ανάδοχος της σύμβασης 717 (ΤΟΜΗ – Alstom)



Είναι σαφές σήμερα, πως η μη ολοκλήρωση της σύμβασης 717 έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο δυστύχημα. Ωστόσο, η Εισαγγελία δεν εστίασε ποτέ στους εκπροσώπους της κοινοπραξίας. Αντιθέτως, οι κατηγορίες περιορίστηκαν μόνο στα στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ, που είχαν την υποχρέωση εποπτείας της σύμβασης.

Από τη δικογραφία, προκύπτει ότι οι εταιρείες ΤΟΜΗ και Alstom, αποκόμισαν σοβαρό οικονομικό όφελος από τις τροποποιήσεις στο φυσικό αντικείμενο του έργου. Αξίζει να σημειωθεί πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ασκήσει ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος κατά των εκπροσώπων της αναδόχου.

ΟΣΕ – Παναγιώτης Τερεζάκης

Αν και είχε κεντρικό ρόλο ως σύμβουλος ασφαλείας του ΟΣΕ για θέματα υποδομής, σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης από το 2022, ο Παναγιώτης Τερεζάκης, ουδέποτε κλήθηκε να καταθέσει.

Μετά το δυστύχημα, όχι απλά δεν απομακρύνθηκε, αλλά ανέλαβε και διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ. Μάλιστα, ανέλαβε την εξαγωγή και παράδοση όλων των ψηφιακών πειστηρίων του δυστυχήματος.

Σήμερα, γνωρίζουμε ότι τα βίντεο που απέστειλε ο ΟΣΕ δεν αφορούσαν το σταθμό φόρτωσης του εμπορικού τρένου, αλλά του επιβατικού. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΟΣΕ είχε υποχρέωση να γνωστοποιήσει στις αρχές ότι υπήρχαν βίντεο και να τα φυλάξει. Αντ΄ αυτού προχώρησε στην αυτοματοποιημένη διαγραφή τους.

Για την υπόθεση των «χαμένων βίντεο», ο Παναγιώτης Τερεζάκης, βρίσκεται σήμερα κατηγορούμενος ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας, μαζί με άλλα δύο πρόσωπα, για ηθική αυτουργία στο αδίκημα της υπεξαγωγής εγγράφων. Η υπόθεση αναμένεται να εκδικαστεί τον προσεχή Οκτώβριο.

ΟΣΕ – Προϊστάμενοι Κυκλοφορίας

Παρά το ότι η λειτουργία του Σταθμού Λάρισας με έναν μόνο σταθμάρχη αποφασίστηκε ήδη από το 2015, από τρία συγκεκριμένα υπηρεσιακά στελέχη, ποινική δίωξη ασκήθηκε μόνο στον Δημήτρη Νικολάου. Είναι άξιο απορίας γιατί οι υπόλοιποι δεν κλήθηκαν τουλάχιστον να καταθέσουν.

Hellenic Train

Για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο Μαουρίτσιο Καποτόρτο και τον Λουίτζι Μπουσολέτι, η κατηγορία περιορίστηκε σε ανθρωποκτονία και σωματική βλάβη από αμέλεια, χωρίς να αναβαθμιστεί στο βαρύτερο αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας συγκοινωνιών.

Οι συγγενείς επισημαίνουν ότι στη δικογραφία υπάρχουν τεκμήρια για ευθύνες τόσο για τη μεταφορά επικίνδυνων υλικών, όσο και για την πυρασφάλεια των τρένων και συγκεκριμένα των καθισμάτων, στα βαγόνια που βρέθηκαν οι απανθρακωμένοι σοροί.