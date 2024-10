Μιλήσαμε με πέντε από τους καλύτερους και πιο έμπειρους μπαρμπέρηδες, με αφορμή τη συμμετοχή τους στο 5ο Barber Expo – έναν θεσμό που επιστρέφει δριμύτερος στις 18, 19 & 20 Οκτωβρίου στο Παλιό Αμαξοστάσιο ΟΣΥ στο Γκάζι.

Ξέρετε τι σημαίνουν όροι όπως Slick Back, Pompadour, και Razor Faded; Αν όχι, να σας πληροφορήσουμε πως είναι πλέον ευρέως διαδεδομένοι στο μεγαλύτερο ποσοστό των αντρών που περιποιούνται τον εαυτό τους και σχετίζονται με τα μαλλιά τους. Κάθε γειτονιά έχει πλέον από ένα barber shop, όπου σύγχρονοι… μπαρμπέρηδες εκφράζουν τη δημιουργικότητα και την ικανότητά τους.

Μερικά από τα πιο γνωστά barber shops της Ελλάδας ακονίζουν ήδη τα ψαλίδια τους συμμετέχοντας δυναμικά στο 5ο Barber Expo – που θα πραγματοποιηθεί στο Παλιό Αμαξοστάσιο ΟΣΥ στο Γκάζι, για τρεις μέρες, στις 18, 19 & 20 Οκτωβρίου στο πλαίσιο του 8ου Athens Tattoo Expo.

Tα τελευταία χρόνια, η παραδοσιακή τέχνη του barbering βρίσκεται στην πρώτη γραμμή και έχει αποκτήσει φανατικούς θαυμαστές, καθώς μετατρέπει τα μαλλιά σε έργα τέχνης: είναι μια αντανάκλαση πολιτισμού και ιστορίας, ένα πάντρεμα της παράδοσης με το μοντέρνο.

Οι σύγχρονες τάσεις της μόδας συνδυάζονται με το παραδοσιακό και το αποτέλεσμα είναι state of the art υπηρεσίες με την αισθητική ανά μπαρμπέρικο να ποικίλλει και να καλύπτει όλα τα γούστα: από traditional, vintage Americana, punk και ροκ εν ρολ, έως hip hop και classics που σε ταξιδεύουν στα 20’s και 30’s.

Εμείς μιλήσαμε με πέντε από τους πιο γνωστούς Έλληνες barbers και μας εξήγησαν ποιες είναι σήμερα οι κύριες τάσεις στο ανδρικό κούρεμα και grooming που αναμένεται να κυριαρχήσουν το 2024-25.

Σύγχρονοι μπαρμπέρηδες και οι κυρίαρχες τάσεις στα μαλλιά

Ο Αντώνης (Outsidersbarbershop) είπε πως “ότι η τάση που θα επικρατήσει φέτος είναι τα πιο μακριά μαλλιά με κοντό τον σβέρκο και τη φαβορίτα”, ενώ ο Γιαννακάς Γιώργος αναφέρει πως “πλέον οι άντρες το 2024-2025 δίνουν περισσότερη βάση στο στυλ τους, στην εμφάνισή τους, συνεπώς και στα μαλλιά τους. Οπότε οι επιλογές τους είναι τα κλασσικά κουρέματα σε συνδυασμό με τα μοντέρνα. Έτσι λοιπόν επιλέγουν διαφορετικά στιλ ανάλογα με τι ταιριάζει στον καθένα, όπως old school, diaper fade, mullet, long cut, slick back, side swept. Συγχρόνως συνδυάζουν την ανδρική περιποίηση, δηλαδή γένια και μουστάκι. Μάλιστα η γενειάδα είναι σε διάφορα στιλ: Short Boxed, Balbo, Mutton Chops, Hipster, Goatee.

Εδώ έρχεται το grooming. Ολοένα και περισσότερο οι άντρες αποζητούν γενική και πλήρη περιποίηση προσώπου και καινοτόμα προϊόντα μασάζ προσώπου αποτρίχωσης, μέχρι καθαρισμό φρυδιών. Γενικά ζητάνε ό,τι έχει να κάνει με την περιποίηση και φροντίδα του προσώπου. Έτσι λοιπόν, σιγά-σιγά βλέπουμε ότι οι άντρες επιλέγουν μία ολοκληρωμένη υπηρεσία περιποίησης για τα μαλλιά, το πρόσωπο, δέρμα και γένια. Η νέα τάση που κυριαρχεί είναι ότι έχουν αρχίσει να αναζητούν περισσότερες υπηρεσίες χαλάρωσης και ευεξίας”.

Αντώνης_outsidersbarbershop

Ο Κωνσταντίνος Κοντιζάς σημειώνει πως “για καλή μας τύχη έχει «φύγει» το κούρεμα με στιλ «πολύ δέρμα στο πλαϊνό τμήμα του κεφαλιού» και έχουν μπει στην μόδα πιο τεχνικά κουρέματα που μπορείς να δημιουργήσεις συνδυαστικά με τη μηχανή και με το ψαλίδι. Όπως για παράδειγμα το taper fade που το συνδυάζεις μ’ ένα old ή new school αποτέλεσμα, το mullet και γενικότερα κουρέματα σε μακρύ μήκος στο οποίο μπορείς να «δώσεις» ωραία υφή στα μαλλιά ανάλογα με το αποτέλεσμα που θες. Ακόμα και curly ή slick back ή και πιο ελεύθερο. Φυσικά, υπάρχουν και τα κλασικά διαχρονικά κουρέματα, αλλά τα παραπάνω είναι αυτά που «παίζουν» δυνατά αυτή τη στιγμή στην αγορά.

Όσον αφορά το grooming, κλασσικά παραμένει στη μόδα. Το μούσι, πλέον όχι τόσο με περίγραμμα στο επάνω τμήμα και στον λαιμό, αλλά λίγο πιο ελεύθερο με ένα ωραίο σχήμα στη γενειάδα. Επίσης, είναι μέσα και η περιποίηση του προσώπου η οποία γίνεται με ατμό και υπάρχουν εφαρμογές από προϊόντα ώστε να φύγουν οι πόροι και να καθαρίσουν τα σμήγματα. Στο τέλος απολαμβάνουν ένα μασάζ με ειδικά προϊόντα ώστε να πάρει ο πελάτης το μέγιστο μια ολοκληρωμένης υπηρεσίας μαλλιών και προσώπου”.

Ο Loco (69 Barber Club) για το 2024-2025 βλέπει “να υπάρχει μία τάση σε μακρύτερα μήκη. Ουσιαστικά κυριαρχεί περισσότερο ένας συνδυασμό των oldschool κουρεμάτων μέσα όμως από μια πιο φρέσκια ματιά και αισθητική”, ενώ ο Κωνσταντίνος Περράκης πιστεύει πως “το 2025 θα κυριαρχήσουν τα πιο μακριά κουρέματα με έντονα χαμηλά σβησίματα και πιο επιμελώς ατημέλητα ως προς το styling”.

Πώς συνδέεται όμως η κουλτούρα του barbering με την ευρύτερη κουλτούρα της ανδρικής μόδας;

Ο Αντώνης (Outsidersbarbershop) εξηγεί πως “το barbering είναι στην πραγματικότητα μία κουλτούρα και μια τέχνη που έχει να κάνει με την αισθητική και την περιποίηση γενικότερα. Οπότε νομίζουμε ότι αυτά είναι αλληλένδετα. Περιποιείσαι το μαλλί σου, προσέχεις την εξωτερική σου εμφάνιση και επιλέγεις τι ρούχα φοράς. Ο καθένας βέβαια ανάλογα με το στιλ του”.

Ο Γιώργος Γιαννακάς (Men stories by giannakas) συνεχίζει πως “τα προηγούμενα χρόνια ο μπαρμπέρης ήταν απλά για να κόψεις τα μαλλιά σου, να μην είσαι δηλαδή ακούρευτος. Σε συνδυασμό της παλιάς και της νέας κουλτούρας έχουν δημιουργηθεί Barber shop που ένας άντρας μπορεί να εξυπηρετηθεί και να απολαύσει υπηρεσίες ώστε να βρει το δικό του στιλ. Στον χώρο αυτό μπορεί να χαλαρώσει και να απολαύσει αυτή την ημέρα που την αφιερώνει για να περιποιηθεί τον εαυτό του και να νιώσει στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας. Είναι πολύ σημαντικό για τον κάθε άντρα πλέον. Αυτό είναι το μέλλον και έρχονται και νέα ωραία πράγματα. Ο σύγχρονος μπαρμπέρης οφείλει να κοιτάει μπροστά και να ακολουθάει τις νέες τάσεις της μόδας ή και να τις δημιουργεί… Κάπως έτσι συνδέονται”.

Loco

Ο Κωνσταντίνος Κοντιζάς συνεχίζει πως “την αρχαία εποχή ο λεγόμενος μπαρμπέρης ήταν και αυτός που έκανε μικροεπεμβάσεις πέρα απ’ την περιποίηση μαλλιών. Για παράδειγμα έκανε εξαγωγή δοντιού και πάει λέγοντας. Το άσπρο χρώμα στο barber pole είναι από την εποχή εκείνη και συμβολίζει την γάζα. Τώρα εννοείται έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, δεν ασχολείται με δόντια, αλλά με το σημερινό grooming που αφορά μια άλλη υπηρεσία πιο εξειδικευμένη, αποτελεσματική και πιο ευχάριστη για τον καταναλωτή. Φυσικά την απολαμβάνει μαζί με έναν συνδυασμό υπηρεσιών που αφορά ομορφιά, φροντίδα, χαλάρωση. Είναι μια μοναδική εμπειρία που ζηλεύουν ακόμα και οι γυναίκες”.

Ο Loco (69 Barber Club) σημειώνει πως “το κούρεμα όπως η μόδα, τα tattoo αντιπροσωπεύουν την αισθητική του κάθε ανθρώπου. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μαθαίνεται. Απλά υπάρχει και εξελίσεται με βάση τα βιώματα κάποιου. Γι’ αυτό τον λόγο το κούρεμα, για μένα, είναι πολύ βασικός παράγοντας που διαμορφώνει την αισθητική, επηρεάζοντας άμεσα την γενικότερη κουλτούρα της μόδας”.

Τέλος, ο Κωνσταντίνος Περράκης (Barber Rules) λέει πως “η κουλτούρα του barbering ειναι ο “μπαμπάς” του grooming και της ανδρικής μόδας. Δηλαδή, όλα έχουν ξεκινήσει από το barbering, από τα παλιά χρόνια που ήταν απλώς ένα κούρεμα. Μέσα στον χρόνο έχει αλλάξει και έχει εξελιχθεί σε grooming, που δεν είναι απλά μια περιποίηση μαλλιών αλλά περιλαμβάνει και άλλα”.

Το κεντρικό μήνυμα του 5ου Barber Expo

Ποιες είναι οι νέες τεχνικές που θα παρουσιαστούν στην 5η αυτή διοργάνωση; Υπάρχει κάποιο κεντρικό μήνυμα;

Ο Αντώνης (Outsidersbarbershop) απαντά πως “εμείς σαν μαγαζί ασχολούμαστε με το traditional barbering, δηλαδή, κλασικά και rock and roll κουρέματα. Οπότε και οι τεχνικές που χρησιμοποιούμε βασίζονται σε αυτήν την αισθητική. Το κεντρικό μας σύνθημα είναι ‘Stay sharp!’”

Ο Γιώργος Γιαννακάς παίρνει τη σκυτάλη και λέει “μετά από 20 χρόνια στον χώρο και διαρκούς εξέλιξης των τεχνικών, οι οποίες πλέον έχουν υψηλά στάνταρ, το ζήτημα είναι οι καινούργιες καινοτόμες ιδέες να απλοποιήσουν τον τρόπο της τεχνικής. Τα νέα παιδιά να αρχίσουν να χρησιμοποιούν το ψαλίδι πολλαπλών τεχνικών ολοένα και περισσότερο. Επίσης, για πρώτη φορά θα σας παρουσιάσουμε και ένα καινοτόμο προϊόν το οποίο θα συζητηθεί πάρα πολύ. Το 1SHAPE. Πρόκειται για ένα προϊόν εμπνευσμένο από τις ανάγκες της νέας τάσης του grooming. Οπότε το κεντρικό μας μήνυμα είναι “1SHAPE ONLY FOR YOU”.

Κωνσταντίνος Κοντιζάς

Ο Κωνσταντίνος Κοντιζάς μάς πληροφορεί πως “θα παρουσιαστούν καινοτόμα προϊόντα που είναι νέα στην ελληνική αγορά και θα κάνουν τη διαφορά στην αντρική περιποίηση, με μοναδικό σχεδιασμό και design. Όπως επίσης μοναδικές τεχνικές σε κουρέματα γεωμετρικά και freestyle που θα κάνουν εντύπωση σε συναδέλφους και στο απλό κοινό. Το κεντρικό μας μήνυμα είναι “1SHAPE ONLY FOR YOU”.

Ο Loco (69 Barber Club) πιστεύει “πως η τέχνη του barbering εξελίσσεται τόσο πολύ που επικεντρώνεται όλο και περισσότερο στην άρτια εκτέλεση των τεχνικών που ήδη χρησιμοποιούμε. Καινούριο και καινοτόμο θα έλεγα ότι είναι η πιο έντονη δημιουργία σχημάτων και αυστηρών look”.

Τέλος, ο Κωνσταντίνος Περράκης θεωρεί “πως στον χώρο του barbering δεν υπάρχουν πάρα πολλές καινοτομίες ή τεχνικές. Οι βάσεις είναι ίδιες. Σίγουρα τα προϊόντα και τα εργαλεία εξελίσσονται ως προς τη διευκόλυνση των barbers”.

Πώς όμως έχει επηρεάσει η τεχνολογία και οι νέες μέθοδοι τον κλάδο του κουρέα τα τελευταία χρόνια;

O Αντώνης (Outsidersbarbershop) υποστηρίζει πως “με την τεχνολογία η δουλειά μας οργανώνεται καλύτερα και γίνεται πιο εύκολη τόσο για εμάς όσο και για τους πελάτες μας. Έχουν, για παράδειγμα, τη δυνατότητα να κλείνουν τα ραντεβού τους online. Επίσης, μπορούμε να δείχνουμε τη δουλειά μας σε ένα ευρύτερο κοινό το οποίο ενδεχομένως να ενδιαφέρεται γι’ αυτήν”.

Ο Γιώργος Γιαννακάς συνεχίζει πως “τα τελευταία χρόνια όλα τα καινοτόμα εργαλεία της τεχνολογίας έχουν βοηθήσει πολύ τον κλάδο μας και βλέπω τα πράγματα να εξελίσσονται χρόνο με τον χρόνο, προς όφελος του καταναλωτή. Χαίρομαι ιδιαίτερα γι’ αυτό γιατί έχουν συμβάλει πολλοί άνθρωποι για να το πετύχουμε αυτό. Αυτό που μου αρέσει περισσότερο είναι ότι οι συνεργασίες που δημιουργούνται είναι ολοένα και περισσότερες από διάφορους κλάδους. Είμαι αισιόδοξος και κοιτάμε μόνο μπροστά, κοιτάμε το μέλλον που έρχεται”.

Κωνσταντίνος Περράκης

Ο Κωνσταντίνος Κοντιζάς αναφέρει πως “οι νέες μέθοδοι και η τεχνολογία έχουν επηρεάσει θετικά και αρνητικά τον κλάδο μας. Στα θετικά είναι ότι πια μπορούμε να μοιραστούμε ιδέες και να γνωριστούμε. Να διαφημιστούμε και να παρουσιάσουμε τη δουλειά μας όπου και να βρίσκεται κάποιος πάνω στη γη μέσω των social media, ιστοσελίδες, applications. Επίσης, όταν έχεις μια καλή κάμερα ή ένα καλό κινητό μπορείς να βγάλεις μοναδικές φωτογραφίες όπως και βίντεο τα οποία μπορείς να τα επεξεργαστείς και να διαφημίσεις τη δουλειά σου. Το αρνητικό είναι ότι πολλοί δυστυχώς έχουν επηρεαστεί από την τεχνολογία τόσο πολύ που σε μια φωτογραφία κάνουν παραπάνω edit με αποτέλεσμα να διαφημίζουν μια δουλειά η οποία δεν είναι πραγματική. Πιστεύω πως τα τεχνολογικά μέσα είναι πολύ σημαντικά και μας βοηθούν στην καθημερινότητά μας αλλά θα πρέπει να υπάρχουν όρια”.

Ο Loco (69 Barber Club) προσθέτει πως “η τεχνολογία και οι νέες μέθοδοι βοηθάνε άπειρα τον μπαρμπέρη να διαφημιστεί, να περάσει εκτός από τη δουλειά του και την προσωπικότητά του προς τα έξω. Να ενημερώνεται για τα πάντα πολύ πιο εύκολα και γρήγορα. Να έχει πολλά πρότυπα απ’ τα οποία παίρνει έμπνευση και του εξασφαλίζει μια αυτόματη ατζέντα όπου του λύνει τα χέρια.”

Και ο Κωνσταντίνος Περράκης, λέει πως “Τα τελευταία χρόνια και μετά το πέρας του Covid19, ανέβηκε κατακόρυφα το online booking, κάτι το οποίο μας έχει λύσει πάρα πολύ τα χέρια, κυρίως στο κομμάτι της επικοινωνίας και των στατιστικών. Βεβαίως, δεν μπορούμε να παραλείψουμε τα social media που είναι ένα μέσο στο οποίο ο πελάτης μπορεί εύκολα να πάρει μια ιδέα από τη δουλειά του κάθε μαγαζιού

Πώς έχει εξελιχθεί η συμμετοχή και το ενδιαφέρον για το Barber Expo από την πρώτη διοργάνωση μέχρι σήμερα;

Αντώνης (Outsidersbarbershop): Το ενδιαφέρον από τον κόσμο είναι πολύ μεγάλο. Αυτό γίνεται αντιληπτό από την όλο και μεγαλύτερη προσέλευση του κοινού κάθε χρόνο στο barber expo, την αύξηση του αριθμού των barbershops που συμμετέχουν σε αυτό, όπως και από το ενδιαφέρον των πελατών μας στο μαγαζί.

Γιώργος Γιαννακάς: Συμμετέχω από το πρώτο Barber EXPO 2019. Αυτό που με τράβηξε ήταν πως συνδύασαν δύο πολύ όμορφα επαγγέλματα, το τατού και το Barber. Γι’ αυτό λοιπόν αποφάσισα να συμμετέχω. Είδα πολύ όμορφα πράγματα, καινούργιες ιδέες, το πώς μπορούμε να συνυπάρξουμε όλοι μαζί, αγαπημένοι σε έναν χώρο από δύο διαφορετικούς κόσμους! Στο πέρασμα των χρόνων και φτάνοντας στο σήμερα στο 5ο Barber Expo, μπορώ πλέον να πω πως το θεωρώ σπίτι μου, οικογένεια. Με τη σειρά μου, λοιπόν, φέτος αποφάσισα να φέρω έναν πολύ γνωστό καλλιτέχνη να σταθεί δίπλα μου και μαζί του να προσφέρουμε και να μοιραστούμε τις εμπειρίες μας στο ευρύ κοινό. Στο κοινό που όλα αυτά τα χρόνια μας στηρίζει με την αγάπη του. Μαζί μου θα έχω τον Κωσταντίνο Κοντιζά από την Μύκονο. Τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα. Βλέπω πως κάθε χρόνο η καλύτερη έκθεση στην Ελλάδα μεγαλώνει ολοένα και περισσότερο. Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους εσάς που μας στηρίζετε όλα αυτά τα χρόνια.

Γιώργος Γιαννακάς

Κωνσταντίνος Κοντιζάς: Για μένα είναι η πρώτη φορά που έρχομαι σ’ αυτή τη διοργάνωση και είμαι πολύ χαρούμενος που θα είμαι εκεί και θα μπω σε μια όμορφη και δημιουργική παρέα. Θα μοιραστούμε παρέα τις ανησυχίες μας αλλά και την τρέλα μας γιατί είμαστε καλλιτέχνες πάνω απ όλα. Ο φίλος και ο συνεργάτης μου Γιώργος Γιαννακάς είναι αυτός που με έβαλε στην πρίζα και εννοείται δεν θα μπορούσα να αρνηθώ να παρευρεθώ στον πιο όμορφο συνδυασμό μπαρμπέρηδων και τατουατζήδων. Αναμένεται φωτιά και ανυπομονώ!!! See you there.

Loco (69 Barber Club): Ο κλάδος μας, το barbering δηλαδή, έχει ανέβει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, οπότε και το ενδιαφέρον του κόσμου για τέτοια event έχει γιγαντοποιηθεί.

Κωνσταντίνος Περράκης: Την πρώτη χρονιά ξεκινήσαμε με 5 μπαρμπέρικα. Φέτος αισίως, έχουμε φτάσει τα 10. Επίσης, μεγάλο μέρος του κοινού έρχεται πλέον μόνο για το κομμάτι του barbering κι αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα.