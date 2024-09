Τον τελευταίο χρόνο το TikTok και το YouTube έχουν γεμίσει από βίντεο με παιδιά που χρησιμοποιούν προϊόντα αντιγήρανσης.

Στην ιστορία της ανθρωπότητας, δεν πρέπει να υπάρχει παιδί που δεν βιάστηκε να μεγαλώσει και που δεν έδωσε δεκάρα για τα two cents γονιού του, με φράσεις του τύπου “κάθε πράγμα στον καιρό του“.

Όπως και δεν πρέπει να υπάρχει άνθρωπος που όταν μεγαλώσει δεν σκέφτεται -ίσως και καθημερινά- το “στερνή μου γνώση να σε είχα πρώτα“.

Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Το θέμα είναι πώς τη διαχειριζόμαστε, κυρίως οι μεγαλύτεροι.

Παράδειγμα: θέλει η κόρη σου (που είναι στην προεφηβεία ή την εφηβεία) να αγοράσει ένα προϊόν αντιγήρανσης (για χαλάρωση, ρυτίδες, κηλίδες), ώστε να δημιουργήσει περιεχόμενο για το TikTok όπου φέτος το παγκόσμιο trend είναι έφηβες που παρουσιάζουν καλλυντικά που δεν είναι για την ηλικία τους.

Τι κάνεις;

«Μα το κάνουν όλα τα παιδιά»

Πρόχειρη έχω και την ιστορία φίλης που συνόδευσε την έφηβη κόρη της σε κατάστημα της εταιρίας με προϊόντα ομορφιάς που τρεντάρει στο TikTok για να πάρει δώρο για συμμαθήτρια που είχε πάρτι γενεθλίων.

Διάλεξε ένα με ουσίες που προορίζονται για δέρματα τα οποία έχει αρχίσει να νικά ο χρόνος και η βαρύτητα, ακριβού brand, που όπως της είπε η μικρή «είναι η τάση στο σχολείο».

Κοινώς, όποιο κορίτσι δεν έχει προϊόν του μπορεί έως και να εξοστρακιστεί.

Ευτυχώς η φίλη μου -που είναι δερματολόγος- έπεισε την κόρη της να αγοράσει μια κρέμα που ήταν μεν της εταιρείας-must, αλλά είχε πολύ πιο αγνά συστατικά για το γεμάτο κολλαγόνο και ελαστίνη -χωρίς υποψία ρυτίδας- πρόσωπο της 12χρονης συμμαθήτριας.

Δεν έχουν όμως, όλα τα κορίτσια γονέα που είναι δερματολόγος.

Από ό,τι φαίνεται εν τω μεταξύ, από τον όγκο του περιεχομένου και των views στο TikTok και το YouTube (πχ στο #grwm -που σημειωτέον σημαίνει get ready with me) δεν υπάρχουν και πολλοί γονείς που εξηγούν επαρκώς στα κορίτσια τους τους λόγους που είναι χρήσιμο να μη δοκιμάζουν την επιδερμίδα τους, πριν τη δοκιμάσει η ζωή.

Παλαιότερες γενιές ζητούσαμε ακριβά ρούχα, τσάντες ή κινητά «γιατί τα είχαν όλοι», δίχως να νοιαζόμαστε για το βάρος που δημιουργούμε στα οικονομικά -και τη ψυχολογία- της οικογένειας. Τώρα τα παιδιά απαιτούν κάτι που κάνει κακό στην υγεία τους.

Ας δούμε ποια είναι τα προβλήματα που προκύπτουν από την αδυναμία γονιών να πουν ‘όχι’.

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ

Ζουν που λες, τα παιδιά στο TikTok και τις άλλες πλατφόρμες και αυτά που παρακολουθούν -για ώρες- δεν είναι γράμματα και τέχνες, αλλά τι κάνουν κορίτσια της ηλικίας τους.

Παντού λοιπόν, στον κόσμο αυτήν την στιγμή υπάρχουν παιδιά δημοτικού και γυμνασίου που δημιουργούν βίντεο με ρουτίνες ομορφιάς που δεν έχει 30αρα Κορεάτισσα -κατηγορία πολύ γνωστή για τα πολλά βήματα και προϊόντα για να διατηρήσουν αλαβάστρινο το δέρμα τους.

Όταν όμως, δηλώνεις πως φοβάσαι μην αποκτήσεις ρυτίδες στα 8 και τα 10, κάτι έχει πάει πάρα πολύ λάθος και δεν εννοώ στο δέρμα.

Όπως έχει εξηγήσει δερματολόγος στο Associated Press, όταν ένα παιδί χρησιμοποιεί προϊόντα αντιγήρανσης καταφέρνει αυτό που απεύχεται.

«Mπορεί να προκαλέσει πρόωρη γήρανση, να καταστρέψει το φραγμό του δέρματος και να προκαλέσει μόνιμες ουλές».

Όπου ‘φραγμός δέρματος’ είναι το εξωτερικό στρώμα (γνωστό και ως κεράτινη) που προστατεύει από τη ρύπανση, την υπεριώδη ακτινοβολία και όλους τους άλλους ‘εχθρούς’ και ‘σφραγίζει’ την υγρασία. Δεν σχηματίζεται πλήρως πριν την εφηβεία. Είναι κρίμα να τον καταστρέφουν πριν δημιουργηθεί.

Στις ΗΠΑ εμφανίζονται κατά ορδές νεαρά κορίτσια στους δερματολόγους, με εξανθήματα, χημικά εγκαύματα και άλλες αλλεργικές αντιδράσεις στα συστατικά των προϊόντων που δεν προορίζονται για το ευαίσθητο δέρμα τους.

Κοντεύω να κλείσω μισό αιώνα ζωής και έχω πάθει δυο φορές χημικό έγκαυμα από τη χρήση ρετινόλης. Τι ελπίδες έχει ένα παιδί -χωρίς εμπειρία δεκαετιών σε χρήση καλλυντικών- να γλιτώσει;

Ιδού λοιπόν, τι μπορεί να προκύψει στο πρόσωπο του παιδιού σου -αν το αφήνεις να χρησιμοποιεί ακατάλληλα προϊόντα για την ηλικία του.

Ερεθισμός και ευαισθησία: Πολλά αντιγηραντικά προϊόντα περιέχουν ενεργά συστατικά όπως ρετινοειδή, άλφα υδροξυοξέα (AHAs) ή βήτα υδροξυοξέα (BHAs) που είναι ‘σκληρά’ για το νεανικό, ευαίσθητο δέρμα. Έτσι, η χρήση οδηγεί σε ερυθρότητα, ερεθισμό ή ξεφλούδισμα.

Διαταραχή του φραγμού του δέρματος: ΟΗ χρήση προϊόντων που έχουν σχεδιαστεί για τη γήρανση του δέρματος διαταράσσουν τη φυσική ισορροπία και προκαλούν ξηρότητα, ερεθισμό ή αυξημένη ευαισθησία στον ήλιο.

Υπερβολική απολέπιση: Όταν είμαστε μικροί το δέρμα απομακρύνει αποτελεσματικά τα νεκρά κύτταρα. Με τη χρήση αντιγηραντικών προϊόντων που συχνά περιέχουν απολεπιστικά, γίνεται υπερβολική απολέπιση και αυτό οδηγεί σε λέπτυνση του δέρματος, αυξημένη ερυθρότητα και ακόμη και εξάρσεις ακμής.

Επιδείνωση της ακμής: Οι κρέμες με ‘βαριά’ συστατικά και έλαια φράζουν τους πόρους. Έτσι αν ένα δέρμα έχει τάση για ακμή, τα αντιγηραντικά προϊόντα προκαλούν εξάρσεις.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΤΕ ΣΩΣΤΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ

Όπως κάθε κορίτσι φοράει τις γόβες της μητέρας του πριν βγάλει την πάνα και το πρώτο κραγιόν πριν μπορέσει να συντονίσει άριστα μάτια και χέρια, δοκιμάζει και ό,τι άλλο χρησιμοποιεί η μεγαλύτερη σε ηλικία γυναίκα του σπιτιού.

Είναι διαπιστωμένο και ότι τα παιδιά έχουν εξιδανικευμένα πρότυπα ομορφιάς, όπως αυτά διαμορφώνονται στα social media. Δεδομένο -ιστορικά- είναι και πως δεν μας αρέσει ό,τι έχουμε (πχ όσοι έχουν σγουρά μαλλιά θέλουν ίσια κλπ).

Είναι λογικό τα νεαρά παιδιά να εξερευνούν τον ‘μαγικό’ κόσμο των προϊόντων ομορφιάς. Όπως σε κάθε άλλη εξερεύνηση, χρειάζονται τη βοήθεια μας.

Αρχίστε με την υπενθύμιση ότι στην εποχή των φιλτραρισμένων εικόνων και της τεχνητής νοημοσύνης, τα περισσότερα από τα πρόσωπα που χαρακτηρίζουν ως ιδανικά, δεν είναι καν αληθινά. Συνεχίστε με την κοινή θέαση περιεχομένου που έχουν δημιουργήσει δερματολόγοι για να εξηγήσουν τι προκαλεί η ρουτίνα μεσήλικων όταν τη χρησιμοποιεί προέφηβος.

Υπάρχουν και βίντεο με ειδικούς να δίνουν την κατάλληλη ρουτίνα για κάθε ηλικία που πριν την εφηβεία περιλαμβάνει ένα καθαριστικό (την πιο αγνή εκδοχή του), ένα προϊόν ενυδάτωσης χωρίς λάδι και ένα αντιηλιακό, καθώς ο ήλιος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του μεγαλύτερου οργάνου που έχουμε πάνω μας, σε όλες τις ηλικίες.

Όταν υπάρχει ακμή, πηγαίνετε το παιδί σε επαγγελματία υγείας που δίνει τον τρόπο διαχείρισης.

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Μπορώ να καταλάβω τους γονείς που επιτρέπουν στα παιδιά τους να παράγουν περιεχόμενο ομορφιάς στα social networks. Δεν καταλαβαίνω απαραίτητα πώς τα αφήνουν να καταστρέφουν το δέρμα τους και σίγουρα δεν κατανοώ πώς δέχονται να πετάξουν χρήματα -εικάζω πως υπάρχει η ελπίδα ότι θα βγάλει το παιδί πολλά περισσότερα.

Ό,τι trendαρει στο TikTok είναι συγκεκριμένων ακριβών brands που στο τέλος της ημέρας δεν έχει ανάγκη το παιδί.

Μελέτη που έγινε στις ΗΠΑ έδειξε πως τον τελευταίο χρόνο παιδιά ηλικίας έως 14 ετών ήταν πίσω από το 49% των αγορών προϊόντων ομορφιάς από φαρμακεία. Το πρώτο εξάμηνο του 2024 το 1/3 των πωλήσεων σε αλυσίδες με προϊόντα ομορφιάς ανήκαν σε οικογένειες με προέφηβους και έφηβους.

Ίσως να αποτελέσει ένα επιπλέον κίνητρο για να ασχοληθείτε με το παιδί το γεγονός ότι τα βίντεο που βλέπει στις πλατφόρμες με συνομηλίκους να ζουν φανταστική ζωή και να είναι όμορφοι, προκαλούν ανασφάλεια σε μια ευάλωτη ηλικία. Οι νέοι βιώνουν έτσι, υψηλά επίπεδα θλίψης και απελπισίας -όπως φαίνεται από έρευνες.

Η Charlotte Markey, ειδικός στην εικόνα σώματος και ψυχολόγος του Πανεπιστημίου Rutgers είπε ότι είναι σαν να λαμβάνουν μήνυμα πως «από τώρα αρχίζει ένα ατελείωτο έργο για εσένα».

Ψυχολόγοι εκτιμούν ότι ο αντίκτυπος που έχει η τάση στη ψυχολογία των παιδιών θα είναι μακροχρόνιος.

Εκτεταμένα δεδομένα υποδηλώνουν ότι η προσήλωση στην εμφάνιση μπορεί να επηρεάσει την αυτοεκτίμηση και την εικόνα του σώματος και να τροφοδοτήσει το άγχος, την κατάθλιψη και τις διατροφικές διαταραχές.

Το να νιώθει κανείς την ανάγκη να χρησιμοποιεί αντιγηραντικά προϊόντα ως έφηβος μπορεί να υποδηλώνει υποκείμενες ανασφάλειες ή δυσαρέσκεια με την εμφάνισή του. Μπορεί να ενισχύσει ζητήματα αυτοεκτίμησης εάν οι έφηβοι αισθάνονται ότι η φυσική τους εμφάνιση είναι ανεπαρκής ή εσφαλμένη.

Επίσης, η έκθεση σε κοινωνικά πρότυπα ομορφιάς που βασίζονται στα media φαίνεται πως μπορεί να κάνει τους έφηβους να φοβούνται τη γήρανση και να αισθάνονται πίεση να διατηρήσουν τέλειο, νεανικό δέρμα.

Η χρήση αντιγηραντικών προϊόντων λοιπόν, μπορεί να ενισχύσει την πεποίθηση ότι η εμφάνιση μεγαλύτερης ηλικίας είναι ανεπιθύμητη. Αυτό μπορεί να έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στο πώς αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους καθώς γερνούν -διαδικασία που είναι φυσική.

Εστιάζοντας τώρα, στην αντιγήρανση στην εφηβεία, τα άτομα μπορεί να δώσουν προτεραιότητα στην εξωτερική ομορφιά έναντι άλλων σημαντικών πτυχών της ανάπτυξής τους, όπως η αυτοπεποίθηση, η συναισθηματική ευεξία και η αυτοαποδοχή.

Μήπως ήλθε η ώρα να ασχοληθείτε πιο ενεργά;