Στα social media κάνει θραύση η θεωρία TACO που θέλει τον Ντόναλντ Τραμπ να κιοτεύει. Κάτι που τον έχει εκνευρίσει. Και αυτό είναι επικίνδυνο.

Οι Αμερικανοί ιστορικά έχουν μια λατρεία με τα ακρωνύμια. Ο Ντόναλντ Τραμπ αποδεικνύεται εξαιρετικά καλός σε αυτό το “παιχνίδι’, χρησιμοποιώντας καθημερινά αρκτικόλεξα όπως MAGA (Make America Great Again), DOGE (Department of Government Efficiency) και MAHA (Μake Αmerica Healthy Again).

Θα σταθούμε λίγο στο MAHA, καθώς έκθεση της επιτροπής που ανέλαβε το πρόγραμμα για την υγεία των παιδιών και όσα χρειάζεται να γίνουν ώστε να διασφαλιστεί, περιλάμβανε αναφορές σε επιστημονικές έρευνες που δεν υπάρχουν.

Ο Δρ. Ιβάν Οράνσκι, o οποίος διδάσκει ιατρική δημοσιογραφία στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και είναι συνιδρυτής του Retraction Watch (παρακολουθεί τις ανακλήσεις της επιστημονικής έρευνας), δήλωσε στο CNN ότι τα σφάλματα στην έκθεση ήταν χαρακτηριστικά της χρήσης της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, κάτι που έχει οδηγήσει σε παρόμοια ζητήματα σε νομικές καταθέσεις και σε άλλους τομείς.

Επιστρέφουμε στη λατρεία του Τραμπ στα ακρωνύμια, την οποία ενστερνίστηκαν γκουρού του μάρκετινγκ και έφτιαξαν τα δικά τους ακρωνύμια, για τις πολιτικές του και όσα έχουν προκαλέσει στις ΗΠΑ -εκτός αυτών.

Χαρακτηριστικά, αναφέρουμε τα εξής:

MEGA (Make Europe Great Again): Επινοήθηκε πέρυσι για να αντιμετωπίσει την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Έκανε το comeback του φέτος την άνοιξη, ώστε να περιγράψει το έντονο ενδιαφέρον των επενδυτών και τις ροές προς τις ευρωπαϊκές αγορές, μετά τον εμπορικό πόλεμο που άρχισε με τους δασμούς. https://www.news247.gr/tag/dasmoi/

MAGA (Make America Go Away): Προφανώς και είναι παραλλαγή του προεκλογικού συνθήματος του Τραμπ. Προέκυψε ως απάντηση στη σύντομη και άκαρπη επίσκεψη του αντιπροέδρου της χώρας, JD Βανς στη Γροιλανδία, την οποία είπε πως θέλει να αγοράσει ο Τραμπ. Επενδυτές στον Καναδά (που επίσης θέλει να προσαρτήσει ο Τραμπ) χρησιμοποίησαν το νέο MAGA ως αστείο στις συναλλαγές τους, για να δημιουργηθεί ο “ευσεβής πόθος” του μποϊκοτάζ των αμερικανικών επενδύσεων.

FAFO (F** Around and Find Out): Δημιουργήθηκε πολύ πριν την ορκωμοσία του Τραμπ στο TikTok και είναι ο τρόπος της νέας γενιάς να προειδοποιεί πως οι πράξεις έχουν συνέπειες, οπότε πρέπει να κάνουμε προσεκτικές επιλογές. Πια ακούγεται από πολλούς περισσότερους ανθρώπους, σε συζητήσεις στη Wall Street. Σηματοδοτεί την αστάθεια και το χάος της χρηματοπιστωτικής αγοράς, τα οποία έχουν δημιουργήσει οι πολιτικές του Τραμπ.

Το Reuters ζήτησε σχόλιο του Λευκού Οίκου επ’ αυτών, με εκπρόσωπο του γραφείου Τύπου να απαντά με email ότι «αυτά τα ανόητα ακρωνύμια αποτυπώνουν το πώς οι αναξιόπιστοι αναλυτές έχουν επανειλημμένα αυτοαποκαλυφθεί, χλευάζοντας τον Πρόεδρο Τραμπ και την ατζέντα του, η οποία έχει ήδη προσφέρει πολλαπλές θέσεις εργασίας και αναφορές για τον πληθωρισμό που ξεπερνούν τις προσδοκίες, τρισεκατομμύρια σε επενδυτικές δεσμεύσεις, μια ιστορική εμπορική συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο και αυξανόμενη καταναλωτική εμπιστοσύνη».

Δηλαδή, πρόκειται για προβοκάτσια.

Το νέο trend είναι το TACO

Αναλυτές εξήγησαν πως ο τρόπος που κινείται κεφαλαιοποιεί το Make America Great Again, μετά τη νίκη του στις εκλογές, την ορκωμοσία τον Ιανουάριο και τα ιστορικά υψηλά της Wall Street τον Φεβρουάριο.

Μετά ήλθε το χάος.

Oι οικονομικοί κύκλοι και οι traders έχουν περιγράψει πως η αστάθεια και η αβεβαιότητα της εποχής του Τραμπ είναι τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της αγοράς, τα οποία πρέπει να λαμβάνουν υπ’ όψιν οι επενδυτές.

Πολλοί έχουν κατακρίνει τις πολιτικές του, τονίζοντας τις ξαφνικές αλλαγές στις απόψεις του, σε απάντηση στις αντιδράσεις των συνεργατών του στην αγορά και το εμπόριο. Οι μετοχές έχουν καταποντιστεί, όπως και τα ομόλογα του Δημοσίου, αλλά και το δολάριο, εξαιτίας του πολέμου με τους δασμούς που μια τους επιβάλει και μια τους μειώνει ή τους παίρνει πίσω.

Οι επενδυτές πιστεύουν ότι κάθε φορά που οι αγορές αρχίζουν να υποχωρούν ως αποτέλεσμα μιας από τις πολιτικές του αποφάσεις, ο Τραμπ τείνει να υποχωρεί.

Κάπως έτσι, προέκυψε το TACO.

Προκύπτει από το Trump Always Chickens Out (Ο Ντόναλτ Τραμπ πάντα κιοτεύει) και είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στις αγορές.

Πρόκειται για έμπνευση του Ρόμπερτ Άρμστρονγκ, αρθρογράφου των Financial Times.Το χρησιμοποίησε σε άρθρο που έγραψε για τις αλλαγές στη στάση του Τραμπ επί των δασμών, μετά την “Ημέρα Απελευθέρωσης” της 2ας Απριλίου και την ανακοίνωση των δασμών.

Στις πλατφόρμες έγινε πάρτι με το TACO

Φυσικά, οι netizens (οι χρήστες των πλατφορμών) έκαναν ό,τι ξέρουν καλύτερα: εξέλιξαν σε viral διασκέδαση ένα πολιτικό σχόλιο. Το hashtag που τιμήθηκε ήταν το #TACOTrump. Να σημειωθεί και ότι δημιουργήθηκε σχετικό υλικό -μπλούζες με το σύνθημα και καπέλα.

Aκολουθούν παραδείγματα.

Ο ΤΡΑΜΠ EΓΙΝΕ ΕΞΑΛΛΟΣ ΜΕ ΤΟ TACO

Πριν λίγες ημέρες ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε τους εκπροσώπους του Τύπου, για να ενημερώσει επί κινήσεων στις οποίες είχε προβεί. Προφανώς του έγινε ερώτηση για το TACO και εξήγησε ότι αυτό που κάνει δεν είναι ότι κιοτεύει, αλλά πως κάνει διαπραγματεύσεις.

«Kιοτεύω; Είναι κάτι που δεν έχω ακούσει ποτέ. Μήπως επειδή μείωσα τους δασμούς στην Κίνα από 145% όπου τους είχα πάει, στο 100% και μετά σε ένα άλλο νούμερο; Επειδή έδωσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση φόρους 50%; Πριν 6 μήνες, αυτή η χώρα ήταν παγωμένη, νεκρή. Ήμασταν νεκροί και οι άνθρωποι δεν πίστευαν πως θα επιβιώσουμε. Ρωτάτε λοιπόν, μια μοχθηρή ερώτηση σαν κι αυτήν. Μην την επαναλάβετε ποτέ ξανά. Είναι μια μοχθηρή ερώτηση. Η πιο μοχθηρή κατ’ εμέ».

Δημοσιογράφος του CBS σχολίασε πως «ο Τραμπ έδειξε αρχικά ότι δεν είχε ακούσει ξανά αυτόν τον όρο και όταν του τον εξήγησαν, χρειάστηκε ένα λεπτό για να τον καταλάβει. Άπαξ κι έγινε αυτό, υπερασπίστηκε τις τακτικές του, για αυτό και είπε πως “είναι καλή διαπραγμάτευση”.

Δηλαδή, αρχικά απειλείς με κάτι μεγάλο και όταν απαντούν όπως απαντούν, το παίρνεις πίσω. Όσο μιλούσε αισθανόταν όλο και πιο πολύ προσβεβλημένος και τότε είπε πως ήταν μοχθηρή η ερώτηση. Έως τότε όμως, έδειξε ιδιαίτερα χαρούμενος να απαντήσει σε αυτήν».

Ο ΤΡΑΜΠ «ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣΕ ΠΑΝΤΑ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ TACO»

Κατά τον “δημιουργό” του TACO δεν πρόκειται για ένα απλό αστείο. Η θεωρία έχει πολιτικές ρίζες. Σύμφωνα με τον Άρμστρονγκ, έχει κάνει πίσω επανειλημμένα από θέσεις του που αφορούσαν αυστηρούς δασμούς. Όπως έγραψε, ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ είναι γνωστός για τις αλλαγές στις προθεσμίες που δίνει και τη μείωση δασμών που επιβάλει αρχικά, όπως και για τη χαλάρωση της στάσης του, μετά την αρνητική αντίδραση της αγοράς.

«Η κυβέρνηση του Τραμπ απλά δεν μπορεί να διαχειριστεί την οικονομική πίεση ή αυτή της αγοράς, οπότε γρήγορα κάνει πίσω, όταν οι δασμοί αρχίζουν να “δαγκώνουν”. Αυτή είναι η ουσία της θεωρίας TACO: ο Τραμπ, όσο επιθετικός και αν είναι στην αρχή, πάντα κιοτεύει».

O Άλεξ Ντρίτεν, διδακτορικός φοιτητής οικονομικών στο University of London έγραψε στο Conversation ότι «το να αποκαλέσεις κάποιον κότα, ίσως να ακούγεται σαν παιδική προσβολή. Ωστόσο, είναι αυτό που έκαναν κάποιοι οικονομικοί επενδυτές που άρχισαν να επιτίθενται στον Τραμπ, με τον πρόεδρο να ενοχλείται από το σαρκαστικό σχόλιο.

Ωστόσο, οι ανατροπές σε πολιτικές του Τραμπ ήταν χαρακτηριστικό γνώρισμα της πρώτης και της δεύτερης θητείας του. Κατά τη διάρκεια των εμπορικών πολέμων του 2018-19, απειλούσε συχνά με σαρωτικούς δασμούς, μόνο και μόνο για να τους μετριάζει σε επόμενους γύρους διαπραγματεύσεων.

Ένα παρόμοιο μοτίβο εμφανίστηκε και φέτος. Στις αρχές Απριλίου, η ανακοίνωση του Τραμπ για την «ημέρα απελευθέρωσης» πυροδότησε μια απότομη πτώση, με τον S&P 500 να υποχωρεί κατά περισσότερο από 12% την επόμενη εβδομάδα.

Καθώς η αστάθεια της αγοράς αυξήθηκε κατακόρυφα, η κυβέρνηση χαλάρωσε τη θέση της και επέλεξε να καθυστερήσει τους δασμούς για 90 ημέρες. Όπως τα δασμολογικά σχέδια χαλάρωναν, οι αγορές ανέκαμπταν. Ο δείκτης είναι τώρα 4% υψηλότερος από ό,τι πριν από την ανακοίνωση και αυξημένος κατά 0,7% από την αρχή του έτους.

Για τους υποστηρικτές του προέδρου, αυτές οι ανατροπές πολιτικής αντανακλούν τις έξυπνες διαπραγματευτικές τακτικές του, που αποσκοπούν στην απόσπαση παραχωρήσεων ή στην πειστικότητα των απρόθυμων κυβερνήσεων να συνάψουν εμπορικές συμφωνίες.

Για πολλούς επενδυτές, το μοτίβο μοιάζει λιγότερο με στρατηγική και περισσότερο με υποχώρηση.

O Ντόναλντ Τραμπ εκνευρίστηκε AP Photo Jacquelyn Martin

Όταν οι επενδυτές αποκαλούν έναν πολιτικό “κότα”, πρόκειται για σοβαρή προσβολή που θέτει υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία του.

Στις χρηματοπιστωτικές αγορές, αυτό είναι ένα από τα πιο πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία που μπορεί να έχει ένας ηγέτης: ως υπεύθυνος χάραξης πολιτικής, η επιτυχής επικοινωνία του με τις αγορές εξαρτάται από την εμπιστοσύνη.

«Οι επενδυτές κατανέμουν κεφάλαια με βάση τις προσδοκίες για το μέλλον -πληθωρισμός, εμπορικές ροές, επιτόκια, δημοσιονομικές δαπάνες. Αυτές οι προσδοκίες επηρεάζονται όχι μόνο από αυτά που κάνουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, αλλά και από αυτά που λένε».

Η διάβρωση της αξιοπιστίας ενός ηγέτη μεταξύ των επενδυτών είναι πιθανό να μειώσει αρχικά την αστάθεια της αγοράς, καθώς οι επενδυτές αρχίζουν να αγνοούν τα λόγια των πολιτικών και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής.

Υποθέτουν ότι το status quo θα παραμείνει σε ισχύ, καθώς ένας ηγέτης δεν είναι πρόθυμος ή είναι ανίκανος να ξεκινήσει τις αλλαγές που είχε αρχικά προτείνει, οδηγώντας σε μικρές αλλαγές στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Αυτό αποδυναμώνει την ικανότητα του να κατευθύνει τις προσδοκίες της αγοράς και, κατ’ επέκταση, την ευρύτερη οικονομία».

Ο πραγματικός κίνδυνος του TACO

O Bρετανός οικονομολόγος και ερευνητής έδωσε τη χειρότερη δυνατή συνέπεια του εκνευρισμού του Τραμπ από το TACO, που αφορά όλον τον κόσμο.

«Η θεωρία του TACO μπορεί να γίνει επικίνδυνη, εάν εδραιωθεί στις αγορές. Μόλις οι επενδυτές αρχίσουν να υποθέτουν ότι ο Τραμπ θα κάνει πίσω, χτίζουν τα χαρτοφυλάκιά τους γύρω από αυτήν την προσδοκία. Αγνοούν τις συζητήσεις για σαρωτικές οικονομικές αλλαγές ή σημαντικές αυξήσεις στους δασμούς, όπως στρέφονται σε επικίνδυνες θέσεις με την πεποίθηση ότι η κλιμάκωση θα αποφευχθεί την τελευταία στιγμή.

Αυτό μπορεί να δημιουργήσει μια ψευδή αίσθηση ηρεμίας που ισχύει μόνο για όσο διάστημα ο Τραμπ κάνει ό,τι περιμένουν να κάνει».

Τώρα όμως, ουδείς ξέρει πώς θα αντιδράσει καθώς τον εκνεύρισαν.

«Μπορεί να αναζητήσει μια ευκαιρία να αλλάξει τη γνώμη των επενδυτών και έτσι να πιέσει για τους δασμούς, χωρίς συμβιβασμούς».

«Ο πραγματικός κίνδυνος της θεωρίας TACO δεν είναι ότι προσβάλλει τον Τραμπ. Είναι ότι προκαλεί μια αντίδραση από πείσμα».

«Ένας πρόεδρος που βιάζεται και προχωρά με επικίνδυνες πολιτικές, παρά όλα τα προειδοποιητικά σημάδια, θα ήταν κακά νέα για ολόκληρο τον κόσμο και την παγκόσμια οικονομία».