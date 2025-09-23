Έγκυες και έμβρυα κινδυνεύουν μετά τη σύνδεση του αυτισμού με την παρακεταμόλη (ακεταμινοφαίνη) που έκαναν οι Τραμπ και Κένεντι. Ας εμπιστευτούμε την επιστήμη.

Το δελτίο Τύπου του US Department of Health and Human Sciences (με έμφαση στο Sciences) είχε τίτλο «Ο Πρόεδρος Τραμπ και ο υπουργός Κένεντι ανακοινώνουν τολμηρές δράσεις για την αντιμετώπιση της επιδημίας αυτισμού».

Διαδέχθηκε τη συνέντευξη Τύπου στην οποία έγινε ήταν ό,τι είχε προαναγγελθεί.

Ήταν ό,τι περίμενε όποιος παρακολουθεί τη δράση αυτών των δυο ανθρώπων: με το τέλος της συνέντευξης Τύπου η επιστημονική κοινότητα έτρεχε πανικόβλητη, να σώσει ζωές και δη των εγκύων και των εμβρύων.

Βλέπετε, σε ένα crossover που ούτε o πιο ευφάνταστος νους θα μπορούσε να κάνει, μια δραστική ουσία φαρμάκων που παίρνουν έγκυες για τον πυρετό και τον πόνο, συνδέθηκε με τον αυτισμό.

Μόνη της.

Δίχως προϋποθέσεις.

Δηλαδή, παίρνει μια έγκυος ακεταμινοφαίνη (την ξέρουμε στην Ελλάδα ως παρακεταμόλη) και το παιδί της γεννιέται με διαταραχή αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ).

Ο Τραμπ προλόγισε το νέο του “επίτευγμα” ως εξής:

«Πάντα είχα πολύ έντονα συναισθήματα για τον αυτισμό. Περίμενα μια τέτοια εξέλιξη, εδώ και 20 χρόνια. Έχω σταματήσει επτά διαφορετικούς πολέμους. Έχω σώσει εκατομμύρια ζωές. Έχω κάνει πολλά πράγματα. Αυτό θα είναι εξίσου σημαντικό με οτιδήποτε άλλο έχω κάνει».

Το ενδιαφέρον του χρονολογείται από το Δεκέμβριο του 2007, όταν ενώπιον της Autism Speaks, πρωτοβουλία που είχε ιδρύσει ο τότε πρόεδρος του NBC (εργοδότης του Τραμπ στο The Apprentice), Μπομπ Ράιτ που ήταν παππούς παιδιού με αυτισμό, ο νυν πρόεδρος είχε αναπτύξει τη θεωρία του για τη σύνδεση των πολλών εμβολίων, ταυτόχρονα με τον αυτισμό.

Υπήρχαν ήδη επιστημονικά στοιχεία που κατέρριπταν την άποψη του Τραμπ. Έγιναν περισσότερα, στα χρόνια που ακολούθησαν. O πρόεδρος των ΗΠΑ δεν “ένιωσε” και τάχθηκε στο πλευρό του Κένεντι που δεν έχει σταματήσει να υποστηρίζει ότι τα εμβόλια συνδέονται με τον αυτισμό.

Βοήθησε ότι χρειαζόταν τον Κένεντι στο πλευρό του, προκειμένου να επιστρέψει στην προεδρία.

Να θυμίσουμε εδώ ότι ο ιδρυτής της Children’s Health Defense που έχει αποστολή «το τέλος των επιδημιών στην παιδική υγεία, με τον περιορισμό έκθεσης σε τοξίνες» είναι ο άνθρωπος, ο πολιτικός -και ο υπουργός Υγείας- που έχει δηλώσει ότι «τα αυτιστικά παιδιά δεν θα βγουν ποτέ ραντεβού, ούτε θα πληρώσουν φόρους».

Τι λέει η επιστήμη για τον αυτισμό

Όπως μπορείτε να διαβάσετε στην Άρση, η ΔΑΦ είναι «όρος που χρησιμοποιείται για να περικλείσει και να συγχωνεύσει τις εξής διαγνώσεις: αυτιστική διαταραχή, σύνδρομο Rett, παιδική αποδιοργανωτική διαταραχή, σύνδρομο Asperger και διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές μη προσδιορισμένες αλλιώς, συμπεριλαμβανομένου και του άτυπου αυτισμού».

Επιστημονικές έρευνες που γίνονται από τις αρχές του 20ου αιώνα συναινούν ότι η ΔΑΦ είναι «νευροβιολογική διαταραχή που διατηρείται εφ όρου ζωής και μπορεί να διαγνωστεί με ασφάλεια από το το 3ο έτος της ηλικίας ενός παιδιού».

Επηρεάζεται από τη γενετική (οι εκτιμήσεις κληρονομικότητας είναι από 60 έως 90%), προγεννητικούς παράγοντες και “πιθανώς από ανεπαίσθητες περιβαλλοντικές αλληλεπιδράσεις”.

Τονίζεται πως η αιτία δεν είναι μία και ότι δεν υπάρχει θεραπεία.

Τι λέει ο Κένεντι για τον αυτισμό

Ο Ρομπερτ Κένεντι Τζούνιορ προσπαθεί δεκαετίες να καταλήξει (μόνος του, αυθαίρετα) στην “αιτία”, όπως λέει, του αυτισμού. Το 2005 έγραψε άρθρο, με θεωρίες που τον συνέδεαν με τα εμβόλια.

Είχε τίτλο «Θανατηφόρα Ανοσία».

Ανακλήθηκε για ανακρίβειες. Κάτι που δεν φάνηκε να τον εμποδίζει να συνεχίσει να πορεύεται βάζει θεωριών και όχι επιστημονικών δεδομένων.

Ειρήσθω εν παρόδω, ο Κένεντι δεν πιστεύει στις έρευνες, γιατί, όπως λέει διαρκώς, έχουν αποτύχει λόγω «διαφθοράς» και «έλλειψης διαφάνειας». Για αυτό και μείωσε τη χρηματοδότηση τους και κατάργησε τμήματα που συνδέουν τον αυτισμό με τη ρύπανση, ενώ ανέτρεψε και χημικούς κανονισμούς.

Ο άνθρωπος που επέλεξε ο Τραμπ για να εκπληρώσει την εντολή «Κάντε την Αμερική ξανά υγιή», έχει πολιτικοποιήσει πλήρως την επιστήμη και εξακολουθεί και επιμένει πως η ΔΑΦ είναι “επιδημία που μπορεί να προληφθεί”, η οποία “προκαλείται από περιβαλλοντικές τοξίνες”.

Ακόμα δεν έχει καταφέρει να παρουσιάσει επιστημονικά στοιχεία που να αποδεικνύουν τη θεωρία του.

Το καλοκαίρι είχε “τάξει” μια έκθεση που θα δημοσιευόταν αυτόν τον μήνα και θα προσδιόριζε την/τις αιτία/αιτίες του αυτισμού και τις “παρεμβάσεις” για την “εξάλειψη της έκθεσης”, η οποία θα τον επιβεβαίωνε.

Αυτή λοιπόν, παραδόθηκε τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο. Αποδείχθηκε ότι δεν αφορούσε μια πλήρη “θεραπεία”, αλλά “κάποιες απαντήσεις”.

Η κυβέρνηση ενημέρωσε πως η ακεταμινοφαίνη/παρακεταμόλη (δραστικό συστατικό του Tylenol, το οποίο κατονομάστηκε) αποτελεί αιτία κινδύνου (του αυτισμού πάντα) και η λευκοβορίνη “απάντηση στον αυτισμό”.

Η πρόταση των μεγάλων μυαλών ήταν πως η λεοκοβορίνη, γνωστή ως φολινικό οξύ που βελτιώνει τη μεταφορά και την αξιοποίηση του φολικού οξέος στον οργανισμό, μπορεί να βοηθήσει παιδιά με διαταραχή φάσματος αυτισμού που έχουν ανεπάρκεια φυλλικού οξέως στον εγκέφαλο.

Μελέτη που έγινε με τη συμμετοχή 77 παιδιών έδειξε μέτρια βελτίωση σε λεκτικές δεξιότητες, ωστόσο αυτό δεν αρκεί για να προταθεί ως θεραπεία, συνολικά για τη ΔΑΦ. Μπορεί να προταθεί ως ένα καλό εύρημα που χρίζει περαιτέρω μελέτης και σε μεγαλύτερη κλίμακα, όπως και σε άλλες εκδηλώσεις της ΔΑΦ.

Τα National Institutes of Health (ΝΙΗ) υποσχέθηκαν πως θα δημοσιεύσουν περισσότερα (σε αιτίες και θεραπείες), έως τον Μάρτιο του 2026.

Αν ζούμε όλοι έως τότε (πράγμα δύσκολο, με όσα προτείνονται και γίνονται στις ΗΠΑ), θα τα δούμε.

AP Rod Lamkey

Τι είναι η ακεταμινοφαίνη που δαιμονοποιεί ο Κένεντι

Η ακεταμινοφαίνη είναι το «ασφαλέστερο γνωστό φάρμακο για πυρετό και πόνο, κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης», κατά το άρθρο του Yale.

Προτείνεται στις έγκυες όλου του κόσμου, με το American College of Obstetricians and Gynecologists να ενημερώνει ότι έρευνες έχουν δείξει πως είναι ασφαλής για την αντιμετώπιση του πόνου και του πυρετού, όταν χρησιμοποιείται, όπως συνιστάται από γιατρούς.

Η Διεύθυνση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής αναφέρει πως «η παρακεταμόλη (το όνομα με το οποίο είναι πιο γνωστή η ακεταμινοφαίνη) είναι φαρμακευτική ουσία που χρησιμοποιείται ως παυσίπονο, για την ανακούφιση από πόνο ήπιας έως μέτριας βαρύτητας και αντιπυρετικό. Χορηγείται χωρίς συνταγή γιατρού και κυκλοφορεί στο εμπόριο με διαφορετικές εμπορικές ονομασίες».

Λειτουργεί μειώνοντας την παραγωγή προσταγλανδινών στον εγκέφαλο, οι οποίες εμπλέκονται στην αίσθηση του πόνου και στην αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος.

Σε υπερδοσολογία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ηπατική βλάβη. Σπάνιες παρενέργειες περιλαμβάνουν αλλεργικές αντιδράσεις.

Μετά-ανάλυση επτά μελετών που δημοσιεύτηκε το 2018 έδειχνε 20% μεγαλύτερο κίνδυνο για αυτισμό και 30% για ΔΕΠΥ σε παιδιά «με παρατεταμένη έκθεση στην ακεταμινοφαίνη, κατά την εμβρυϊκή ανάπτυξη». Έρευνα του 2024 διαπίστωσε ότι «η λήψη ακεταμινοφαίνης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης δεν αύξησε τους κινδύνους. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι υπήρχε μια «μη αιτιώδης συσχέτιση μεταξύ νευροαναπτυξιακών διαταραχών και ακεταμινοφαίνης».

Τι μπορεί να συμβεί σε μια έγκυο που έχει πυρετό και αποφεύγει την ακεταμινοφαίνη

Η Δρ Salena Zanotti θύμισε, μέσω του Cleveland Clinic, ότι άλλα κοινά αναλγητικά όπως η ιβουπροφαίνη ή η ναπροξένη δεν συνιστώνται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης «επειδή θα μπορούσαν να βλάψουν την ανάπτυξη του εμβρύου».

Αυτή είναι η ενημέρωση που έκανε ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) το 2023, όταν συνέστησε τέτοιου είδους μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα να μη χρησιμοποιούνται, μετά τις 20 εβδομάδες της κύησης.

Η παρακεταμόλη λοιπόν, ήταν και παραμένει το μόνο φάρμακο που μπορούν να λαμβάνουν οι έγκυες για πυρετό και πόνο.

Τι μπορεί να συμβεί αν έγκυος έχει πυρετό, αλλά δεν παίρνει παρακεταμόλη

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα του υπουργείου Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας, «η πλήρης αποφυγή της ακεταμινοφαίνης, ιδιαίτερα όταν υπάρχει πυρετός ή πόνος, μπορεί να οδηγήσει σε μη θεραπευμένα συμπτώματα, που θέτουν καλά τεκμηριωμένους κινδύνους για την έγκυο και το έμβρυο».

Ο κίνδυνοι προέρχονται κυρίως από τις υποκείμενες παθήσεις που προκαλούν τον πυρετό ή τον πόνο (π.χ. λοιμώξεις, φλεγμονή), παρά από τα ίδια τα συμπτώματα, τα οποία επιδεινώνει η αυξημένη θερμοκρασία σώματος.

Ο πυρετός δρα, στις έγκυες, ως παράγοντας που προκαλεί γενετικές ανωμαλίες, καθώς διαταράσσει τη σύνθεση πρωτεϊνών, προκαλώντας κυτταρικό θάνατο και μειώνοντας τη ροή του αίματος στον πλακούντα. Οι επιπτώσεις αυτές ενισχύονται στην αρχή της εγκυμοσύνης.

Σε ό,τι αφορά τις λοιμώξεις που προκαλούν πυρετό (πχ γρίπη ή ουρολοίμωξη), μπορούν να βλάψουν άμεσα το έμβρυο, μέσω φλεγμονής ή προβλήματος του πλακούντα.

Πάντα σύμφωνα με μελέτες, ο μη αντιμετωπίσιμος πυρετός κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, σχετίζεται με ανεπιθύμητα αποτελέσματα, ειδικά στο πρώτο τρίμηνο, όταν η ανάπτυξη του εμβρύου είναι πιο ευάλωτη.

Οι κίνδυνοι είναι υψηλότεροι, όταν ο πυρετός είναι άνω των 38°C που διαρκούν περισσότερο από 24 ώρες ή επαναλαμβανόμενα επεισόδια.

Εργασίες έχουν ενημερώσει και ότι όταν δεν αντιμετωπίζονται ο πυρετός και ο πονοκέφαλος, οδηγούν σε άγχος, μειωμένη κινητικότητα και κακό ύπνο. Έτσι, επηρεάζουν έμμεσα την υγεία της μητέρας και την ανάπτυξη του εμβρύου.

Η κατακλείδα είναι πως βάσει των ερευνών που έχουν γίνει σε εκατομμύρια γυναίκες, σε όλον τον κόσμο, τα οφέλη από τη θεραπεία με ακεταμινοφαίνη υπερτερούν των θεωρητικών κινδύνων της «καθώς δεν έχει αποδειχθεί αιτιώδης σύνδεση με αυτισμό ή άλλες διαταραχές».

O Nτόναλντ Τραμπ στήριξε το αφήγημα του Κένεντι, που θέλει τον αυτισμό να συνδέεται με εμβόλια και φάρμακα. AP Photo Mark Schiefelbein

Τι λένε οι οργανισμοί για τους ισχυρισμούς Κένεντι και Τραμπ

Οι ανακοινώσεις των Τραμπ και Κένεντι οδήγησαν στην απελπισία τους επαγγελματίες υγείας που έσπευσαν να διευκρινίσουν ποια είναι η πραγματικότητα.

Η Autism Society of America είναι μεταξύ των οργανισμών που έχουν αντιδράσει στα όσα λέει και ξαναλέει ο Κένεντι. Σε δελτίο Τύπου επισήμανε ότι «οι ισχυρισμοί ότι ο αυτισμός προκαλείται αποκλειστικά από περιβαλλοντικές εκθέσεις, στιλ γονικής μέριμνας ή εμβόλια όχι μόνο δεν έχουν επιστημονικά στοιχεία, αλλά είναι απίστευτα ανεύθυνοι.

Ο Christopher Banks, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Αυτισμού της Αμερικής δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «αυτές οι παραπλανητικές θεωρίες διαιωνίζουν το επιβλαβές στίγμα, θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και αποσπούν την προσοχή από τις κρίσιμες ανάγκες της κοινότητας του αυτισμού, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε ποιοτική φροντίδα, της έγκαιρης παρέμβασης, των υπηρεσιών ενηλίκων, της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και της μακροπρόθεσμης υποστήριξης».

Ο ψευδής ισχυρισμός ότι τα εμβόλια προκαλούν αυτισμό έχει καταρριφθεί πλήρως μέσα από δεκαετίες αυστηρών, παγκόσμιων επιστημονικών μελετών που αφορούν εκατομμύρια άτομα.

Η συνεχής προώθηση τέτοιων αναξιόπιστων θεωριών όχι μόνο σπαταλά πολύτιμους πόρους, αλλά και κινδυνεύει να βλάψει την εμπιστοσύνη του κοινού στους εμβολιασμούς που σώζουν ζωές, θέτοντας περαιτέρω σε κίνδυνο τόσο την κοινότητα του αυτισμού, όσο και την κοινωνία γενικότερα».