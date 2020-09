Η Μίνα Μπιράκου επιστρέφει στο μικρόφωνο με μία προσωπική ιατρική περιπέτεια, μια παγκόσμια ιατρική περιπέτεια (κι ένα τοπικό Δελφινάριο), την (μαύρη) μαγεία των social media κι έναν μεγάλο περίπατο προσομοίωση που βγήκε – δεν βγήκε.

Η Μίνα Μπιράκου, με καλεσμένους ή μόνη της, κάθε εβδομάδα ανοίγει μικρόφωνο με το Been There, Done That.