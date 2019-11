Ανακρίναμε τους Legends και είναι έτοιμοι για όλα

Τους λένε "The Legends", είναι ροκ συμμορία και ένας αστικός θρύλος που διαδίδεται από στόμα σε στόμα.

Όπως έγινε γνωστό η ελεύθερη δράση της συμμορίας έλαβε τέλος και ύστερα από μια συντονισμένη επιχείρηση των αρχών οι The Legends “πιάστηκαν” στους 88.6.

Εμείς ανακρίναμε τον Μάκη Παπασημακόπουλο, την Πηνελόπη Αναστασοπούλου, τον Νάσο Κοντοπάνο, τον Γιάννη Κουλουκάκο και τον Γιώργο Ζερβό λίγες ώρες πριν μπουν στο στούντιο για να εκτίσουν την ποινή τους, σε συνδυασμό με κοινωνική εργασία, δηλαδή τη μουσική ψυχαγωγία και ενημέρωση των ακροατών της Αθήνας.

Οι θρυλικές απαντήσεις της κοκκινομάλλας με τα τατουάζ, του "Μάκη του Αστείου" και των υπόλοιπων σεσημασμένων της ροκ μουσικής, παρακάτω.

Τους ρωτήσαμε:

1. Η σύλληψή σας προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον στην κοινή γνώμη. Τι θα υποστηρίξετε στο ακροατήριο από Δευτέρα;

2. Τι μπορείτε να μας πείτε για τον εγκέφαλο της συμμορίας;

3. Υπάρχουν κι άλλα μέλη της συμμορίας ελεύθερα για να συνεχιστεί η δράση σας όσο θα είστε κλεισμένοι στο στούντιο;

4. Σου δίνουν την ελευθερία σου, αλλά πρέπει ως αντάλλαγμα να πεις ένα ένοχο μυστικό για τον κάθε παραγωγό.

5. Ποιο τραγούδι είχατε στα αυτιά σας την ώρα της σύλληψης;

6. Με ποιο θρύλο της μουσικής, θα θέλατε να μοιραστείτε το κελί σας;

7. Ποια ονειρεμένη απόδραση θα προτείνατε στους ακροατές σας;

Και μας απάντησαν:

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Πηνελόπη Αναστασοπούλου

1. Περίμενα χρόνια να με τσιμπήσει κάποιος. Είμαι πανέτοιμη, Η στιγμή με βρίσκει διαβασμένη, εξαντλημένη, αρκετά αγανακτισμένη και ετοιμοπόλεμη τόσο ώστε να μην χρειαστεί καμία απολύτως προσπάθεια. Τώρα πια κανείς δεν θα μπορεί να μου κλείσει το στόμα.

2. Είναι αυτός ο τύπος που έχει δει το έργο πολύ πριν αντιληφθείς ότι υπάρχει έργο… Είναι the man of the master plan. He is the the joker.

3. Ο στόχος είναι ο προσηλυτισμός. Από Δευτέρα, όσοι κουβαλάνε τα ίδια μυαλά θα γίνουν ένα με τη συμμορία.

4. Ο Μάκης Παπασημακόπουλος είναι Ninja

5. Το Stone Cold Crazy

6. Με τον James Hetfield εννοείται.

7. Το route 66 με μια μαύρη Mustang.

ΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Μάκης Παπασημακόπουλος

1. Ότι δεν έχω κάνει τίποτα. Δηλώνω αθώος. Τα ξένα κέντρα αποφάσεων με πολεμούν εδώ και χρόνια. Είναι γνωστά αυτά, τα έχουν γράψει και οι φημερίδαι. Θα με βρουν μπροστά τους. Έχω τους καλύτερους δικηγόρους. Μέσα στους καλύτερους τέλος πάντων. Στην πρώτη δεκάδα σε κάθε περίπτωση. Μέσα στο top-50 τουλάχιστον.

2. Δεν υπάρχει καμία συμμορία, δηλώνω αθώος σας είπα, αυτά που μου λέτε είναι ψεύδη, είμαι ένα αγνό, ήρεμο παιδί που ζει στα Πατήσα. Τα Πατήσα δεν βγάνουν εγκληματίες.

3. Για μέλη συμμορίας δεν ξέρω, πάντως αν θέτε κάτι να το πω στην αδερφή μου να σας ξυπηρετήσει.

4. Η Πηνελόπη δεν ξέρει να κάνει μπεσαμέλ, ο Γιάννης δεν ξέρει ποδόσφαιρο, ο Νάσος στον ελεύθερό του χρόνο σκάει λάστιχα αυτοκινήτων και ο Ζερβός διατηρεί αποθήκες όπου κρύβει παλαιά τεύχη Σεραφίνο, Μπλεκ και Τρουένο.

5. Το "Nasty Dan" του Johnny του Cash.

6. Με τον Alan Vega, αλλά δυστυχώς έχει αφήσει τον μάταιο τούτο κόζεμο, όποτε φαντάζομαι ελαφρώς δύσκολο.

7. Να πάνε στην Νέα Υόρκη, να βρούνε το International Bar και να ρίξουν έναν υπνάκο στην μπάρα.

ΝΑΣΟΣ ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΣ

Νάσος Κοντοπάνος

1. Ότι είμαι ένοχος μέχρι το μεδούλι αλλά έχω ατράνταχτα μουσικά επιχειρήματα και θα αποφύγω το κώνειο. Συντονιστείτε και θα καταλάβετε.

2. Ο Δον Κορλεόνε μπροστά του είναι σκέτο νηπιαγωγείο. Ο τύπος είναι μουσική ιδιοφυΐα και με αυτά που ετοιμάζει δεν θα ξεκολλάς. Άσε που είναι και 2 μέτρα και σου κρύβει τον ήλιο….

3. Φήμες ακούγονται για έκτο μέλος που διώκεται για την υποκίνηση επαναστατικών ροκ κινημάτων από τη Μποτσουάνα μέχρι τις κορυφές του Έβερεστ.

4. Μάλλον θα καταδικαστώ σε ισόβια κάθειρξη. Και όπως έλεγαν αυτοί οι τύποι με τις στολές και τα καλσόν “Ένας για όλους, όλοι για έναν”.

5. Τους φοβερούς αυτούς τύπους - λες ότι είναι και από Κρήτη μεριά με τέτοιο όνομα- που συνέδεσαν ηλεκτρική κιθάρα σε βράχο (Rock). Το πιάσαμε το μήνυμα παίδες… Να τους ευχηθούμε πάντα τέτοια. Ήταν οι Greta Van Fleet και το When the curtain falls.

6. Αν αρχίσω δεν θα τελειώσω ποτέ. Το λες και φαντασίωση όμως, να βρεθώ με τη Stevie Nicks μόνος κλεισμένος στο κελί….(άντε, ίσως λίγα χρόνια πιο πίσω)… DO NOT DISTURB

7. Ποιος είπε ότι θέλω να αποδράσω ? Legend 88,6….δεν υπάρχει τίποτα άλλο!!!

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΛΟΥΚΑΚΟΣ

Γιάννης Κουλουκάκος

1. Είναι σκευωρία. Είμαι 1.87 και όχι 1.79 όπως φαίνομαι στη φωτογραφία, δυστυχώς δεν έχω περπατήσει ποτέ σε παρέλαση (ούτε με βηματισμό, ούτε χωρίς) και είδα το Joker πριν απο μερικες ημέρες στα 39 μου.

2. Σε αυτή τη συμμορία δεν υπάρχει εγκέφαλος

3. Αν μας πιάσανε και τους 6, όχι.

4. Δεν θέλω την ελευθερία μου.

5. Με έπιασαν σε ένα ταξί και έπαιζε ένα του Καζαντζίδη. Το έβαλε ο ταξιτζής όταν του είπα ότι ήμουν μετανάστης και μόλις επέστρεψα στην χώρα και ήθελε να με κάνει να αισθανθώ όμορφα. Προτιμούσα βέβαια έναν Tom Grennan ή κάτι από Greta Van Fleet ή το καινούργιο του Κυρίου Κ., αλλά είπα να μην τον κακοκαρδίσω.

6. Έχω μοιραστεί το στούντιο με κάποιους από τους αγαπημένους μου θρύλους, δεν νομίζω να άντεχε κανείς να μείνει σε κελί μαζί μου. Και για την γυναίκα μου δηλαδή απορώ.

7. Ένα θα σου πω. Έχω δει όλους τους κύκλους του Prison Break σε ένα semi-detached στην κεντρική Αγγλία με το δάσος δίπλα μου και ΑΠΟΛΥΤΗ ησυχία από τις 17.00 και μετά, με nachos και τυρί και πίτσα με garlic dip. Όταν έχεις τέτοιες εμπειρίες δεν σε κρατάει τίποτα.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΕΡΒΟΣ

Γιώργος Ζερβός

1. Αγάπες μου δεν είναι αυτό που νομίζετε

2. Δεν υπάρχει εγκέφαλος

3. Δισεκατομμύρια

4. Δεν καρφώνω

5. Παυσίπονο απ'τα Μωρά Στη Φωτιά

6. Liam Gallagher CTID

7. Των 11 με το Σταλόνε

Η ραδιοφωνική "δίκη" των "The Legends" αρχίζει από Δευτέρα 4 Νοεμβρίου, με το πρόγραμμα να έχει ως εξής:

07:00 - 10:00 Μάκης Παπασημακόπουλος και Πηνελόπη Αναστασοπούλου για σειρά από παράνομες πράξεις κατά του πρωινού ξυπνήματος.

10:00 - 13:00 Μουσικές επιλογές από τον πυρήνα και τον εγκέφαλο της συμμορίας.

13:00 - 16:00 Νάσος Κοντοπάνος, ο οποίος κατηγορείται για αφιερώσεις, διαγωνισμούς και άμεση σχέση με το κοινό.

16:00 - 19:00 Γιάννης Κουλουκάκος, με μια λίστα από αξιόποινες πράξεις. Ξεχωρίζουν η έντονη άποψη και γνώση για τα δρώμενα της πόλης, οι βαθιές μουσικές γνώσεις και η ακόμα πιο βαθιά φωνή.

19:00 - 22:00 Γιώργος Ζερβός, το μέλος της συμμορίας που συνήθιζε να χτυπάει βράδυ, γνωρίζοντας κάθε πτυχή της νύχτας και τι αυτή χρειάζεται.

Μείνετε συντονισμένοι για εξελίξεις γύρω από την πολύκροτη υπόθεση. Ακούτε καθημερινά Legend 88.6 και ακολουθήστε το σταθμό στο Instagram και το Facebook για αποδεικτικά στοιχεία και εικόνες από τη δράση των The Legends.