"Άνοιξα άυλη συνταγογράφηση και ένιωθα σαν να πρέπει να απενεργοποιήσω βόμβα"

Εμβολιασμοί, κορονοπάρτι, σεξ, μια Super League σαν γάμος του Απόστολου Γκλέτσου και Όσκαρ διαφορετικά από όσα έχουμε δει ποτέ (ή θα δούμε στο μέλλον).

Το μεγαλύτερο φιάσκο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου κράτησε λιγότερο και από το Fyre Festival. Ο Θέμης Καίσαρης τα αναλύει ωραία και καλά.

Τα φετινά Όσκαρ είναι και θα είναι μοναδικά στην ιστορία. Ο ιδανικότερος όλων να τα αναλύσει, ο Θοδωρής Δημητρόπουλος δίνει fun facts, τολμάει προβλέψεις και εξηγήσεις.

Τα highlights

"Η κυβερνητική διαχείριση των τελευταίων ημερών της πανδημίας μοιάζει με τη στιγμή που έρχεται ο ντελιβεράς, τρέχεις να ανοίξεις και κοπανάς το μικρό δαχτυλάκι στο τραπέζι"

Η αστυνομία με τα γαλάζια t-shirt που φυλούσαν την πλατεία Βαρνάβα θα μπορούσαν να είναι installation της Μαρίνα Αμπράμοβιτς "Η διάρκεια της The Superleague είναι το αντίστοιχο του γάμου του Απόστολου Γκλέτσου στο ποδόσφαιρο" - Θέμης Καίσαρης

"Η φετινή είναι η μεγαλύτερη Οσκαρική περίοδος στην ιστορία τους. Έχουν περάσει 14 μήνες από τα προηγούμενα" - Θοδωρής Δημητρόπουλος

"Έχω δει τη Frances McDormand στις Κάννες να προχωράει προς το ξενοδοχείο της τραγουδώντας και χορεύοντας το Thriler" - Θοδωρής Δημητρόπουλος

Η Μίνα Μπιράκου, με καλεσμένους ή μόνη της, κάθε εβδομάδα ανοίγει μικρόφωνο με το Been There, Done That.

