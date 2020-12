"Άντε και γίνονται οι λειτουργίες. Ποιοι 50 θα πάνε; Θα υπάρχει νεωκόρος πορτιέρης;"

Ρεβεγιόν παρά λίγο, εκκλησιασμοί σαν κλαμπ, εμβόλια για λίγους, λονδρέζικα αποκούμπια και καλεσμένος ο Δημήτρης- Thank you, Next- Κανέλλης.

Τα Highlights

-"Άντε και γίνονται οι λειτουργίες στις εκκλησίες. Ποια 50 άτομα θα πάνε; Θα υπάρχει νεωκόρος πορτιέρης να ρωτάει κρατησούλα έχουμε;"

-"Το deep fake έγινε γνωστό όταν έβαλαν τα πρόσωπα διάσημων σταρ του Χόλιγουντ σε πορνό βίντεο και τα ανέβασαν στο PornHub" - Δημήτρης Κανέλλης

-"Το TikTok και το Only Fans και γενικά τα social, έχουν ανέβει από τότε που το soft porn ήρθε σαν τάση και νομίζω θα παραμείνει" - Δημήτρης Κανέλλης

Η Μίνα Μπιράκου, με καλεσμένους ή μόνη της, κάθε εβδομάδα ανοίγει μικρόφωνο με το Been There, Done That.

