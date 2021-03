Cohen, Bowie, Prince, George Michael: Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ "θυμάται" τους τέσσερις θρύλους

Η μουσική δεν ξεχνάει αυτούς που την πήγαν μακριά... Πέντε χρόνια συμπληρώνονται φέτος από το θάνατο τεσσάρων μεγάλων προσωπικοτήτων της σύγχρονης pop/rock μουσικής: David Bowie, Prince, Leonard Cohen και George Michael. Όλοι έφυγαν το 2016, αφήνοντας δυσαναπλήρωτο κενό. Όμως η μουσική δεν λησμονεί.

Με αφορμή τα πέντε χρόνια από την αποχώρηση αυτών των σπουδαίων καλλιτεχνών, η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, με μαέστρο και ενορχηστρωτή τον Θεόδωρο Ορφανίδη, παρουσιάζει αυτή την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021, στις 20:00, μερικά από τα πιο εμβληματικά τραγούδια που έγραψαν ή/και ερμήνευσαν, σε απ’ ευθείας μετάδοση από το στούντιο C της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η συναυλία θα μεταδίδεται παράλληλα από το Κosmos 93,6 σε επιμέλεια του παραγωγού Πέτρου Αδάμ.

Κάποια από τα πλέον κλασικά τραγούδια των Leonard Cohen, David Bowie, Prince και George Michael θα ακουστούν σε μία απρόσμενη, ορχηστρική μορφή, όπου τη θέση των φωνών και των στίχων παίρνουν τα έγχορδα, το φλάουτο, το κλαρινέτο, η τρομπέτα, το τρομπόνι, το πιάνο και τα κρουστά. Η ενορχήστρωση και η κεντρική ιδέα του αφιερώματος ανήκει στον μαέστρο Θεόδωρο Ορφανίδη, ο οποίος προσπάθησε να περιλάβει στο πρόγραμμα τραγούδια που λάτρεψε το κοινό αλλά και όσα μπορούν να αποδοθούν καλύτερα από μία κλασική ορχήστρα σε ορχηστρική μορφή, όπως τα: «Starman», «The man who sold the world», «Careless whisper», «When doves cry», «Hallelujah», «Suzanne», «Jesus to a child», «Life on Mars?», «Dance me to the end of love», «Kiss».

Info

Live συναυλία της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, σε διεύθυνση και ενορχήστρωση του Θεόδωρου Ορφανίδη

Ημερομηνία μετάδοσης: Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021, στις 20:00

Ραδιοφωνική μετάδοση από το Kosmos 93.6