Πασέ οχτάωρα, πανδημία για πάντα, Λανθιμικά all inclusive και η ψήφος του Gus Portokalos.

ADVERTISING

Από την άλλη, ο Σιωπηλός Δρόμος του Δημήτρη Λάλου.

Τα highlights

Τελικά μάλλον για να με βολέψει το ελαστικό ωράριο που προτείνει ο κύριος Χατζηδάκης πρέπει να έχω κανένα στρέμμα ελιές

Στα all inclusive μετά την τρίτη μέρα αρχίζεις και νιώθεις σαν να παίζεις σε ταινία του Λάνθιμου

Ο Δημήτρης Λάλος, είναι ο Αστυνόμος Νάσος Οικονομίδης της εξαιρετικής νέας crime του Mega Σιωπηλός Δρόμος.

Μίλησε για:

Την 3,5 χρονών κόρη του και το τι είδους μπαμπάς θέλει να είναι

Τη σύντροφό του, Έλενα Μαυρίδου – που επίσης είναι ηθοποιός, σκηνοθέτης και έχει δικό της θέατρο

Τα χρόνια στη Γερμανία και την ελληνική καφετέρια που έπαιζε Καρρά

Τον Έλληνα γείτονά του εκεί που του έδωσε το πρώτο μεγάλο μάθημα ζωής

"Μέχρι να φτάσω στο σημείο να παίξω στο Επί Κολωνώ είχα κάνει εκεί μέσα όλες τις άλλες δουλειές. Από το να ρίχνω τοίχους, μέχρι τα φώτα, το μπαρ, λάντζα, φροντιστής".

Η Μίνα Μπιράκου, με καλεσμένους ή μόνη της, κάθε εβδομάδα ανοίγει μικρόφωνο με το Been There, Done That.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις