H καραντίνα βλάπτει σοβαρά τις δηλώσεις, η πιο karma is a bitch ιστορία έρχεται από το Βέλγιο, το δέμα μας ποτέ δεν θα το δούμε, και η Μαρία Μπεκατώρου έχει πολλά, μα πάρα πολλά που δεν ξέρεις.

Η Μίνα Μπιράκου, με καλεσμένους ή μόνη της, κάθε εβδομάδα ανοίγει μικρόφωνο με το Been There, Done That.

