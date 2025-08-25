Επίθεση κατά των Κουκάκη και Τριανταφύλλου, επειδή έκαναν ερωτήσεις – Καταδικάζει η ΕΣΗΕΑ

Για ένα ρεπορτάζ των Θανάση Κουκάκη και Ελίζας Τριανταφύλλου σχετικά με εξαγορά τραπεζών, που δεν έχει καν δημοσιευθεί, έκαναν την εμφάνισή τους διάφορα ανυπόγραφα δημοσιεύματα με τα οποία επιχειρείται “δολοφονία χαρακτήρα” του δημοσιογράφου.

Στο στόχαστρο έχουν βρεθεί τις τελευταίες ώρες οι δημοσιογράφοι Θανάσης Κουκάκης και Ελίζα Τριανταφύλλου, πριν από τη δημοσίευση ρεπορτάζ τους για τη σχεδιαζόμενη εξαγορά της HSBC Μάλτας από την ελληνική Credia Bank.

Συγκεκριμένα, ενόψει του ρεπορτάζ, έκαναν την εμφάνισή τους διάφορα ανυπόγραφα δημοσιεύματα σε ιστοσελίδες, τα οποία χωρίς αποδείξεις μιλούν για “πληρωμένα συμβόλαια” και για “ύποπτη επίθεση” στην εξαγορά της τράπεζας.

Οι δημοσιογράφοι έστειλαν ερωτήσεις στις δύο τράπεζες, την Τράπεζα της Ελλάδος, την τραπεζική εποπτική Αρχή της Μάλτας και τoν SSM. Λίγο μετά άρχισαν οι επιθέσεις στον Θανάση Κουκάκη με ανώνυμα δημοσιεύματα, οι συντάκτες των οποίων πληροφορήθηκαν την ύπαρξη ερωτήσεων για ένα ρεπορτάζ που δεν έχει καν δημοσιευθεί.

Τη συντονισμένη επίθεση κατήγγειλε με ανακοίνωσή της η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ)

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ εκφράζει έντονο προβληματισμό για δημοσιεύματα, πολλώ δε μάλλον όταν είναι ανώνυμα, τα οποία στοχοποιούν δημοσιογράφους επειδή κάνουν τη δουλειά τους, επειδή δηλαδή κάνουν ερωτήσεις. Υπενθυμίζουμε, ότι η δημοσιογραφική δεοντολογία επιβάλλει να δίδεται η δυνατότητα απάντησης στα πρόσωπα, οι δραστηριότητες των οποίων αποτελούν αντικείμενο ρεπορτάζ.

Θεωρούμε αδιανόητη την επίθεση εναντίον του Θανάση Κουκάκη, με αφορμή ερωτήσεις που απηύθυναν με την Ελίζα Τριανταφύλλου στο πλαίσιο δημοσιογραφικής έρευνας, για λογαριασμό του inside story και μάλιστα πριν καν υπάρξει δημοσίευμα.

Το τεκμηριωμένο ρεπορτάζ και η τήρηση της δεοντολογίας είναι υποχρέωση όλων των δημοσιογράφων, είτε πραγματοποιούν έρευνα είτε ασκούν κριτική σε αυτούς που την πραγματοποιούν.»