Ο Damiano της Eurovision, τα πολλά κιλά φανταστικότητας της Έλενας Παπαρίζου, τα πολιτικά ουπς και οι 42 βαθμοί - και έξω και στην τηλεόρασή μας - είναι η εβδομάδα που πέρασε.

Καλεσμένοι της Μίνας Μπιράκου το ζευγάρι στη ζωή, συμπρωταγωνιστές στη σειρά και cool τύποι, Έμιλυ Κολιανδρή και Χρήστος Λούλης.

Τα Highlights

Φυσικά και να δει το παιδί του ένας άντρας που κακοποιεί τη γυναίκα του. Στο επισκεπτήριο της φυλακής, όταν εκείνο ενηλικιωθεί κι άμα θέλει.

Βγαίνει ο Ιταλός στη Eurovision και προκύπτει μαζικό τσουτσούρωμα. Όλη η χαμένη λίμπιντο της καραντίνας ξαναβρέθηκε.

Δίνουμε στους εαυτούς μας το δικαίωμα να γερνάμε, αλλά όχι και στα είδωλα της νιότης μας

"Ο Αύγουστος για μένα ήταν σαν διακοπές. Είχα γυρίσματα για το 42C 6 μέρες όλο τον μήνα και τις άλλες στήριζα την Έμιλυ από την παραλία" - Χρήστος Λούλης

"To σπίτι της σειράς 42C ήταν σαν συμπρωταγωνιστής μας. Μόλις το είδαν είπαν εδώ θα γυρίσουμε τη σειρά. Και έγινε και τρομερή δουλειά από τον σκηνογράφο μας" - Έμιλυ Κολιανδρή

"Το 42C είναι μια από τις πρώτες σειρές που ασχολείται με το τραύμα της περίφημης ελληνικής οικογένειας, ιδίως της επαρχίας" - Έμιλυ Κολιανδρή

" Ένα παιδικό βιβλίο λέει ότι είμαστε δέσμιοι της γεωγραφίας μας. Οι λαοί και οι άνθρωποι διαμορφώνονται ανάλογα με το που μεγαλώνουν και ζούνε"- Χρήστος Λούλης

"Μοιάζω με τον ρόλο μου στο 42C στο ότι δεν είμαι συγκρουσιακή. Και στην εφηβεία ακόμα δεν ήμουν της επανάστασης. Ήταν ομαλό το τρένο της ζωής μου" - Έμιλυ Κολιανδρή

"Βάζω πάνω από όλα τη χαρά, την ελευθερία του ανθρώπου και την ευτυχία του, όχι το τι μπορεί να λέει ο κόσμος" - Χρήστος Λούλης

"Σαν γονείς μας ενδιαφέρει η αγάπη και η ευτυχία των παιδιών μας. Προσπαθούμε από τώρα να μεγαλώνουν με ελευθερία και με μια ανοιχτωσιά" - Χρήστος Λούλης

"Η σχέση μας έχει σωθεί από το ότι δεν έχουμε ρουτίνα και από το ότι λόγω δουλειάς γλυτώνουμε τα Κυριακάτικα μπάνια" - Έμιλυ Κολιανδρή

"Λόγω παιδιών ζυγίζουμε τις προτάσεις που έχουμε. Π.χ. φέτος είχαμε και οι δύο πρόταση για Επίδαυρο, ο Χρήστος έκανε πίσω, οπότε έχουμε μια Επίδαυρο στο σπίτι" - Έμιλυ Κολιανδρή

"Πάντα την αγαπούσα την τηλεόραση γιατί πάντα ήμουν τηλεθεατής. Ιδίως φέτος με την Έμιλυ το τσακίσαμε το Netflix" - Χρήστος Λούλης

"Δεν έχουμε σκεφτεί να ανεβάσουμε μαζί κάτι με την Έμιλυ. Άλλο να παίζεις μαζί σε κάτι που σκηνοθετεί άλλος κι άλλο να συνεταιριστείς" - Χρήστος Λούλης

"Στην πρώτη καραντίνα, που ήταν η αγαπημένη μου, ήμασταν συνέχεια μαζί στο σπίτι, αποκτήσαμε επιτέλους μια ρουτίνα, παίζαμε κάθε απόγευμα Dixit" - Έμιλυ Κολιανδρή

"Κάτι που έπρεπε να καταστραφεί ο κόσμος για να το μάθουμε, είναι η αξία της παύσης. Ιδανικά θα ήθελα να γίνεται κάθε χρόνο μια μίνι καραντίνα έτσι, εις μνήμην της πρώτης" - Έμιλυ Κολιανδρή

Η Μίνα Μπιράκου, με καλεσμένους ή μόνη της, κάθε εβδομάδα ανοίγει μικρόφωνο με το Been There, Done That.

