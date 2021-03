H πρώτη φορά που ένιωσα το δακρυγόνο, ήταν στη βεράντα στη Νέα Σμύρνη ενώ πότιζα ένα φίκο

Η εβδομάδα που πέρασε είχε ένα άρωμα. Αυτό της βίας. Και πολλή, μα πάρα πολλή, πόλωση. Προσπαθούμε να τα δούμε όλα ψύχραιμα.

Ο Στέλιος Κουδουνάρης ήρθε να μιλήσει με ευγένεια, ενσυναίσθηση και φοβερή ικανότητα να δρα αποσυμπιεστικά, με χιούμορ.

Τα Highlights

-H πρώτη φορά στη ζωή μου που ένιωσα πώς είναι το δακρυγόνο, ήταν στη βεράντα μου στη Νέα Σμύρνη ενώ πότιζα έναν φίκο

-Είμαστε έτοιμοι να φάμε ο ένας τον άλλο. Οι πολίτες πρέπει να είμαστε μεταξύ μας, αν μη τι άλλο, λιγότερο άγριοι από τις εικόνες που είδαμε

-Είναι λογικό που ο κόσμος βλέπει reality. Αφού δεν συμβαίνει κάτι στη ζωή μας, δεν έχουμε δικά μας νέα να ανταλλάξουμε - Στέλιος Κουδουνάρης

