Τα LGBTQ δικαιώματα, η Αφροδίτη Λατινοπούλου, το Reunion των Friends και το ακριβό καλαμαράκι στη Μύκονο.

Καλεσμένος της Μίνας Μπιράκου ο σεφ Νίκος Θωμάς.

Τα Highlights

Τα LGBTQ δικαιώματα είναι απλά και ξεκάθαρα ανθρώπινα δικαιώματα Όλοι οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί και όλοι είναι ίσοι. Κανένας δεν είναι "πιο ίσος" από τον άλλο.

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου έχει τελικά θέμα με το zoom στην τρίχα σου όχι με την τρίχα σου βρε κουτό

Ό,τι και να λέμε για το Reunion των Friends, είναι η απόδειξη πως οι Αμερικανοί είναι αφεντικά στο πως κάνεις τηλεόραση

Μην φωνάζεις πια για το ακριβό καλαμαράκι στη Μύκονο. Πήγαινε φάε καλαμαράκι σε ένα από τα 200 άλλα νησιά που έχουμε.

"Είμαι κακός στην τηλεόραση. Ντρέπομαι πολύ, μιλάω γρήγορα, δεν τελειώνω τις προτάσεις μου" - Νίκος Θωμάς

Στα γυρίσματα του Cook Beef τρώγαμε συνέχεια. Η project manager μας φώναζε ότι δεν θα μας βρίσκουν ρούχα - Νίκος Θωμάς

Τα τατουάζ δεν τα έκανα αφού έγινα μάγειρας. Τα είχα κάνει από την προηγούμενη καριέρα μου, σαν drummer - Νίκος Θωμάς

"Όλοι πρέπει να έχουμε έναν Παύλο στη ζωή μας. Είναι σαν ηλιαχτίδα, τον βλέπεις και λες κάτι πάει καλά στον κόσμο¨- Νίκος Θωμάς

"Η μαγειρική μου είναι αυτό που λέμε fine comfort. Δεν το διάλεξα μετά από σκέψη, ενστικτωδώς πήγα εκεί" - Νίκος Θωμάς

"Πριν μπλέξω με τη μαγειρική ήμουν drummer σε metalcore συγκρότημα, τους Dark Star. Drums έπαιζα από 13 χρονών στη Σπάρτη" - Νίκος Θωμάς

"Ξεκίνησα να μαγειρεύω στο Hooters γιατί χρειαζόμουν λεφτά. Μου είπε ένας κολλητός μου ψάχνουν κόσμο, έχει τριάντα σερβιτόρες, έλα" -Νίκος Θωμάς

"Η γυναίκα μου στις περιόδους που είμαι στα κόκκινα, με ηρεμεί και με γειώνει και την ευχαριστώ πολύ για αυτό" -Νίκος Θωμάς

Το Simul το ανοίξαμε τη χειρότερη περίοδο, μέσα στα capital control και με εμένα και την Αλεξάνδρα άσχετους από το πως να τρέξουμε ένα εστιατόριο" -Νίκος Θωμάς

Βραχυκυκλώνω μαγειρικά όταν το μαγαζί μου πάει καλά. Δηλαδή τώρα που πάει καλύτερα από ποτέ, τρώγομαι με τα ρούχα μου τι να αλλάξω του χρόνου -Νίκος Θωμάς

Είμαι άνθρωπος της ομάδας. Προτιμώ να μείνω εγώ πίσω οικονομικά για να πληρωθεί καλά ένας συνεργάτης μου, που μου τρέχει ένα project -Νίκος Θωμάς

"H μάνα μου έχει περάσει πολλά. Π.χ. έτρεχα πιτσιρικάς με τα BMX και κατέληγα νοσοκομείο, την έπαιρναν και της έλεγαν κυρία Θωμά ελάτε να παραλάβετε το πακέτο. Έχω λάμες και σπασίματα παντού" - Νίκος Θωμάς

"Ήμουν ο τύπος που πήγαινε σχολείο στη Σπάρτη με μπλε μαλλιά και σκουλαρίκια παντού. Ανέβαινα κρυφά Αθήνα για τα πρώτα μου τατουάζ" -Νίκος Θωμάς

"Μου αρέσει πολύ το Cook Beef. Μια αντροπαρέα που μαγειρεύει απλά και γρήγορα πράγματα, απενοχοποιημένα. Αν έβγαιναν και τα behind the scenes θα έκανε τρελά νούμερα" - Νίκος Θωμάς

"Η γυναίκα μου γελάει πολύ με όσα μου σέρνουν στο twitter όταν βγαίνω στην τηλεόραση και μου τα στέλνει. Είναι η καλύτερή της" - Νίκος Θωμάς

"Με σόκαρε όταν έμαθα ότι π.χ. για να φας ένα ribeye από τη Νέα Ζηλανδία ξοδεύονται εκατοντάδες λίτρα νερού. Αν δεν προσέξουμε το sustainability θα καταλήξουμε να τρώμε μόνο κρέατα που φτιάχνονται σε εργαστήρια" -Νίκος Θωμάς

"Όταν ξανανοίξω το delivery του Simul θα φτιάχνω το μενού με ό,τι περισσεύει από αυτό του εστιατορίου. Και ψάχνουμε χώρο να κάνουμε δικό μας μποστάνι" -Νίκος Θωμάς

"Μου αρέσει να είμαι μπαμπάς. Αλλάζω, ταΐζω, κοιμίζω, τα πάντα. Μέχρι να γίνει 5-6 μηνών το μωρό δεν καταλαβαίνουμε πολλά οι άντρες. Τώρα που κάνει χεράκια και λέει μπαμπά τρελαίνομαι" -Νίκος Θωμάς

