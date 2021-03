Η ιστορία όπως τη μάθαμε στο σχολείο, παρουσίαζε τους Έλληνες σαν ήρωες της Marvel

Τα γιορτάσαμε τα 200 χρόνια, τον φάγαμε τον μπακαλιάρο (κι άλλο ξαλμύρισμα κυρ Στέφανε), μας έφαγε το lockdown, ένα καράβι σφήνωσε στη διώρυγα κι ο Δημήτρης Ουγγαρέζος είναι ασυγκράτητος.

Τα highlights

Τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821 τα γιορτάσαμε ως Έλληνες. Διχασμένοι. Ούτε ζήτω, ούτε ουστ. Καλό είναι να διαβάσουμε, να ψάξουμε και να δούμε τα αληθινά γεγονότα και τη σημασία τους.

Η Γιάννα Αγγελοπούλου -Δασκαλάκη και τα φοβερά παραδοσιακά κομμάτια που φόρεσε εξαιρετικά επίκαιρα

Οι καβαλίνες στην Αμαλίας και στη Γλυφάδα

Ο Νίκος Αλιάγας και ο αισθησιασμός της παρέλασης

Ο κιμάς γαρίδας και το σαρδάμ του Πρίγκιπα Κάρολου

Η “νέα πανδημία” και το σκληρό lockdown με τα νοσοκομεία -ακόμα- στα κόκκινα

Το saga της οικογένειας Πατούλη που δεν είναι αστείο

Η Μίνα Μπιράκου, με καλεσμένους ή μόνη της, κάθε εβδομάδα ανοίγει μικρόφωνο με το Been There, Done That.

