iMEdD Journalism Week: Η Christiane Amanpour, οι δημοσιογράφοι στα πεδία των μαχών κι ο τοπικός τύπος

Η συζήτηση της Christiane Amanpour με τη Valerie Biden Owens για τον ρόλο των σύγχρονων μέσων ενημέρωσης στη Δημοκρατία αλλά και το πάνελ «Δημοσιογραφία στον Πόλεμο», με τη συμμετοχή Ουκρανών δημοσιογράφων και Ελλήνων πολεμικών ανταποκριτών, για τις προκλήσεις της ενημέρωσης σε μια χώρα που βρίσκεται σε πόλεμο, έλαβαν χώρα την τέταρτη ημέρα της Διεθνούς Εβδομάδας Δημοσιογραφίας 2022.

Το θέμα της ψυχικής υγείας στη δημοσιογραφία από το Solomon, το έργο του La Maison des Journalistes που υποστηρίζει διωκόμενους δημοσιογράφους, τα εργαλεία που ανέπτυξε το Data and Web Science Lab για την ανάλυση αξιόπιστων πληροφοριών από το Twitter, αλλά και το project του BIRN BiH "The Lives Behind the Fields of Death ήταν οι θεματικές που αναπτύχθηκαν στο Media Village.

ADVERTISING

Aκόμα, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στα "παρασκήνια", το newsroom και το στούντιο του NPR και να ενημερωθούν για την πρωτοβουλία «Journalism Trust Initiative» (JTI) των Reporters without Borders.

Στις συζητήσεις της ημέρας, η τοπική ειδησεογραφία, οι προκλήσεις και η δυναμική της μονοπώλησαν το ενδιαφέρον δημοσιογράφων τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, ενώ η συζήτηση της Christiane Amanpour, επικεφαλής διεθνών ειδήσεων του CNN, υπό τον συντονισμό της Valerie Biden Owens, πρόεδρο του Ινστιτούτου Biden στη Σχολή Biden αναφορικά με τον ρόλο των μέσων ενημέρωσης στη δημοκρατία πραγματοποιήθηκε σε γεμάτο αμφιθέατρο.

Κατά τη διάρκειά της, η Christiane Amanpour ανέφερε ότι: «Αυτό που έμαθα στη διάρκεια των ρεπορτάζ μου στη δεκαετία του ’90 και στις αρχές του 2000 - είτε ήταν στη Βοσνία είτε στο Ιράν είτε αλλού – είναι ότι οι δημοσιογράφοι σε πολλά μέρη του κόσμου βρίσκονταν ουσιαστικά στην πρώτη γραμμή του αγώνα υπέρ των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων. Πιστεύω ειλικρινά ότι ο Τύπος είναι η “τέταρτη εξουσία”, γι’ αυτό και έχουμε μεγάλη ευθύνη. Δεν μπορεί να υπάρξει υγιής κοινωνία χωρίς ανεξάρτητη δημοκρατία».

Το πάνελ με τίτλο «Δημοσιογραφία στον Πόλεμο», στην οποία οι Oleksiy Sorokin, Senior Editor και Zakhar Protsiuk, Chief Development Officer της ουκρανικής Kyiv Independent και Έλληνες ανταποκριτές πολεμικών αποστολών συνομίλησαν με τον Νικόλα Βαφειάδη, προϊστάμενο διεθνούς ρεπορτάζ στον Antenna TV, ανέδειξε τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δημοσιογράφοι στην προσπάθειά τους να παρέχουν ενημέρωση σε μια χώρα που βρίσκεται σε πόλεμο.

Ο Zakhar Protsiuk δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «Το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να υπάρχει ανεξάρτητη δημοσιογραφία στην ανεξάρτητη Ουκρανία. Είναι ανάγκη να πούμε στον κόσμο τι συμβαίνει στην Ουκρανία».

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με την προβολή του ντοκιμαντέρ «Η Δολοφονία ενός Δημοσιογράφου (The Killing of a Journalist)» του Matt Sarnecki, την οποία επιμελήθηκε το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Η Διεθνής Εβδομάδα Δημοσιογραφίας 2022 ολοκληρώνεται σήμερα. Το μεσημέρι, το European Press Prize θα διοργανώσει ανοικτή εκδήλωση δικτύωσης στο χώρο του Media Village, ενώ αμέσως μετά θα ανακοινωθεί η θεματική και όλες οι πληροφορίες σχετικά με το επερχόμενο call του incubator του iMEdD.

Η συζήτηση – πάνελ σχετικά με την Ελευθερία, την Ανεξαρτησία και τη Βιωσιμότητα του Τύπου αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες ο Anton Troianovski, Επικεφαλής του γραφείου της Μόσχας για τους New York Times, ο Pavol Szalai, επικεφαλής του Γραφείου ΕΕ/Βαλκανίων στο RSF και πολλοί άλλοι.

Η Διεθνής Εβδομάδα Δημοσιογραφίας 2022 θα κλείσει με μια ενότητα η οποία θα δώσει το λόγο σε φοιτητές πολιτικών επιστημών από το πανεπιστήμιο Delaware και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, υπό το συντονισμό της Άννας-Κύνθιας Μπουσδούκου, Ιδρύτρια & Διευθύνουσα Σύμβουλος του iMEdD, Εκτελεστική Διευθύντρια «ΙΣΝ Διάλογοι» και δημοσιογράφος.

Η Διεθνής Εβδομάδα Δημοσιογραφίας πραγματοποιείται από τις 5 ως τις 9 Οκτωβρίου 2022 στην καρδιά της Αθήνας στο εμβληματικό κτίριο του Ωδείου Αθηνών.

Εγγραφές είναι πλέον εφικτές μόνο στο σημείο της ώρες και ημέρες που πραγματοποιείται το συνέδριο (05-09/10, 10πμ-8μμ).

Το μεγαλύτερο μέρος του συνεδρίου αναμεταδίδεται διαδικτυακά στο forum.imedd.org, ενώ τα ίδια sessions είναι διαθέσιμα on demand την επόμενη ημέρα.

Το πλήρες πρόγραμμα της διοργάνωσης μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις