Κυκλοφόρησε το Eπετειακό Tεύχος ek 300

Το ορόσημο των 30 ετών γιορτάζουν οι αρχιτεκτονικές εκδόσεις ek κυκλοφορώντας ένα επετειακό τεύχος, γεμάτο έργα και δημιουργούς που συνθέτουν τρεις δεκαετίες καταγραφής και ανάδειξης, με πρόσωπα που σφράγισαν μια εποχή και νέες φωνές που βρήκαν χώρο έκφρασης.

Όπως στην πορεία ενός αρχιτέκτονα η ηλικία των τριάντα ετών χαρακτηρίζεται από ώριμη δημιουργία και αυτοσυνείδηση, έτσι και για ένα αρχιτεκτονικό έντυπο η τριακονταετής παρουσία επιβεβαιώνει συνέπεια, αφοσίωση και γόνιμο διάλογο με την ελληνική και διεθνή σκηνή. Γι’ αυτό και οι αρχιτεκτονικές εκδόσεις ek γιορτάζουν το ορόσημο των 30 ετών, παρουσιάζοντας ένα επετειακό τεύχος.

Σελίδες γεμάτες έργα και δημιουργούς συνθέτουν τρεις δεκαετίες καταγραφής και ανάδειξης, με πρόσωπα που σφράγισαν μια εποχή και νέες φωνές που βρήκαν χώρο έκφρασης.

Η συμβολή των εκδόσεων ek στην τεκμηρίωση της ελληνικής αρχιτεκτονικής είναι ιδιαίτερα σημαντική: το πλούσιο αρχείο δημοσιευμένων έργων με σχέδια, φωτογραφίες και κείμενα διασώζει μεγάλο μέρος της αρχιτεκτονικής παραγωγής των τελευταίων ετών, αποτελώντας πολύτιμο εργαλείο για την έρευνα, την εκπαίδευση και την ιστοριογραφία.

Η αφιέρωση του 300ού τεύχους στους νέους Έλληνες αρχιτέκτονες είναι ταυτόχρονα συμβολική και ουσιαστική: παρουσιάζονται επιλεγμένα γραφεία με συντελεστές κάτω των 40 ετών, ήδη με αξιόλογη παραγωγή έργων και μελετών, ενεργή συμμετοχή σε διαγωνισμούς και διεθνείς διακρίσεις.

Πρόκειται για μια γενιά που ξεκίνησε μέσα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, αντιμετωπίζοντας πρωτόγνωρες δυσκολίες, αλλά με συνέπεια και επιμονή χάραξε το δικό της στίγμα στην ελληνική αρχιτεκτονική. Οι σύντομες συνεντεύξεις αναδεικνύουν τις θέσεις, τις προσεγγίσεις και τις αντιξοότητες που συνοδεύουν την πορεία τους, αλλά και το δυναμικό μέλλον που προδιαγράφουν.

Γιορτάζοντας αυτή την τριακονταετία, δεν τιμούμε μόνο την ιστορία των εκδόσεων ek, αλλά και τη δυναμική της ελληνικής αρχιτεκτονικής, εκφράζοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στο μέλλον της.