"Μια γυναίκα που κάνει πλαστική στήθους και φοράει τακούνια γιατί δεν είναι αρκετά φεμινίστρια;"

Ελληνικό me too, εργασιακός εκφοβισμός, αποκαλύψεις, σεξουαλικά σκάνδαλα και διάσημοι που έρχονται προ των ευθυνών τους. Οι καταγγελίες δε σταματάνε και ο ρόλος της γυναίκας μπαίνει και πάλι σε πρώτο πλάνο σε όσα αναλύονται στη δημόσια σφαίρα.

Πράγματα που θα έπρεπε να είναι αυτονόητα, όμως μάλλον, δεν είναι. Η Μίνα Μπιράκου και η Δάφνη Λαμπρόγιαννη βάζουν τα γεγονότα σε μια σωστή σειρά.

Τα Highlights

-Από που ακριβώς βγαίνει το συμπέρασμα ότι μια γυναίκα που κάνει πλαστική στήθους και φοράει τακούνια δεν είναι αρκετά φεμινίστρια; Έτσι ορίζεται ο φεμινισμός;

-Οι γυναίκες έχουμε τσολιάδες στα γηρατειά μας, είτε αποφασίσουμε να γεράσουμε φυσικά, είτε κάνουμε πλαστικές. Καημένες και πλισέ, καημένες και με botox

-Όταν μιλάς δημόσια καλό είναι να έχεις οικονομία λόγου. Έχουμε πήξει στην φλυαρία και τελικά δεν παίρνουμε την ευθύνη αυτών που λέμε -Δάφνη Λαμπρόγιαννη

Η Μίνα Μπιράκου, με καλεσμένους ή μόνη της, κάθε εβδομάδα ανοίγει μικρόφωνο με το Been There, Done That.

