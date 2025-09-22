Νέα εποχή για την Εφημερίδα των Συντακτών

Αλλάζει οριστικά ιδιοκτησία, μετά από 13 χρόνια, η Εφημερίδα των Συντακτών.

Αλλαξε χέρια τη Δευτέρα (22/3) η Εφημερίδα των Συντακτών.

Όπως έγινε γνωστό, η γενική συνέλευση των συνεταιριστών ενέκρινε τη μεταβίβαση του ποσοστού της στον επιχειρηματία Δημήτρη Μελισσανίδη.

Από εδώ και πέρα αναμένεται να προχωρήσουν οι διαδικασίες για να υπάρξει εξόφληση των εργαζόμενων ενώ θα μπουν στην τελική ευθεία τα πλάνα για την επόμενη μέρα στην εφημερίδα και την ιστοσελίδα της.

Οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται προσεχώς.