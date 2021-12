Ο Άλεξ Χρονόπουλος Head of Marketing της 24 MEDIA

Ο Άλεξ Χρονόπουλος αναλαμβάνει καθήκοντα Head of Marketing στον Όμιλο της 24 MEDIA. Στο πλαίσιο των καθηκόντων του, αναλαμβάνει την ανάπτυξη της επικοινωνιακής προβολής και στρατηγικής των προϊόντων του ομίλου καθώς και την ενίσχυση της εταιρικής εικόνας.

Με μεταπτυχιακές σπουδές στο National Film and Television School της Αγγλίας (NFTS) στον τομέα του Marketing και έχοντας εργαστεί στον Όμιλο του MAD ως επικεφαλής του τμήματος Marketing, προερχόμενος από διεθνείς εταιρείες όπως SEGA Europe, Way To Blue, NBCUniversal κ.ά, διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στο χώρο του entertainment και των media.

ADVERTISING

Η ένταξη του Άλεξ Χρονόπουλου στο ανθρώπινο δυναμικό της 24 MEDIA συμβαδίζει με τη γενικότερη στρατηγική της εταιρείας για επένδυση σε καταξιωμένα στελέχη της αγοράς, με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη της και τη διατήρηση της ηγετικής της θέσης στον χώρο του digital publishing.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις