O Mάριος Αραβαντινός στην εκπομπή “Αλήθειες με τη Ζήνα” – Η ανάρτησή του

Ο δημοσιογράφος Μάριος Αραβαντινός εντάχθηκε στο team της εκπομπής “Αλήθειες με τη Ζήνα”. Η ανακοίνωσή του στα social media.

Nέα τηλεοπτική στέγη βρήκε ο Μάριος Αραβαντινός ο οποίος από τη νέα σεζόν θα εμφανίζεται στην εκπομπή “Αλήθειες με τη Ζήνα” στο Star Tv.

Την ανακοίνωση έκανε ο ίδος ο δημοσιογράφος, με ανάρτησή του στα social media.

Η ανάρτηση του Μάριου Αραβαντινού

Δέκα μήνες μετά την επώδυνη απόφασή μου να εγκαταλείψω τη θέση του παρουσιαστή μιας εκπομπής που κατά τη γνώμη μου τίμησε τη δημοσιογραφία και φυσικά αποτέλεσε σημαντικό επαγγελματικό και προσωπικό κεφάλαιο, έχω τη χαρά να ανακοινώσω τη συνεργασία μου, από τις 15 Σεπτεμβρίου, με την εκπομπή “Αλήθειες με τη Ζήνα”.

Ως σχολιαστής των κοινωνικών θεμάτων που εδώ και χρόνια αναδεικνύει, μπορώ να δεσμευτώ για ένα πράγμα: ότι θα συνεχίσω να ασκώ τη δημοσιογραφία με γνώμονα την ανάδειξη της αλήθειας και να εκφράζω την άποψή μου με νηφαλιότητα και ενσυναίσθηση.

Ευχαριστώ τη Ζήνα Κουτσελίνη για την εμπιστοσύνη και την ευκαιρία.