"Οnline συνελεύσεις πολυκατοικιών: Στιγμές Ρετιρέ σε Webex και zoom.

Reality τελείωσαν, reality αρχίζουν, τα μπουζούκια άνοιξαν ξανά στο σαλόνι μας, ο πρίγκιπας της Ζαμούντα επιστρέφει και η Ιωσηφίνα Γριβέα δίνει τα πιο εναλλακτικά βραβεία ξένων τηλεοπτικών σειρών του 2020.

ADVERTISING

Τα Highlights

Ο κορονοϊός μεταλλάχθηκε, έγινε πιο γρήγορος αλλά όλα καλά γιατί την Κυριακή αρχίζει ο εμβολιασμός εδώ (όπου «εδώ», η 4η χειρότερη χώρα -από 53 – στη διαχείριση της πανδημίας). Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Τώρα στα ρεβεγιόν μην μαγειρεύεις ή παραγγέλνεις ένα βουνό φαγητό και μετά το πετάς. Οι Κινέζοι έβαλαν πρόστιμο σε όσους αφήνουν φαγητό στο πιάτο τους και κάπου στο βάθος κήπος ακούγεται η δικαίωση της ελληνίδας μάνας και γιαγιάς.

Οι συνελεύσεις των πολυκατοικιών θα γίνονται πια online και το zoom θα ζήσει στιγμές Ρετιρέ.

Η Μίνα Μπιράκου, με καλεσμένους ή μόνη της, κάθε εβδομάδα ανοίγει μικρόφωνο με το Been There, Done That.

Διαβάστε τις Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του News247.gr.