OPEN: Ο Νίκος Κάλης αναλαμβάνει διευθυντής προγράμματος

Την έναρξη της συνεργασίας του με τον Νίκο Κάλη, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα διευθυντή προγράμματος, ανακοίνωσε την Τετάρτη το OPEN.

Ο Νίκος Κάλης, στέλεχος με πολυετή εμπειρία στις παραγωγές ψυχαγωγικών εκπομπών και μακρά πορεία στην ελληνική τηλεόραση, εντάσσεται στο δυναμικό του OPEN για να ηγηθεί του στρατηγικού σχεδιασμού και της ανάπτυξης του προγράμματος, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Και συνεχίζει: "Ο κ. Κάλης έχει συνεργαστεί με τους μεγαλύτερους προμηθευτές τηλεοπτικού περιεχομένου παγκοσμίως, αναλαμβάνοντας τη συνολική υλοποίηση για τα μεγαλύτερα ψυχαγωγικά projects που έχουν προβληθεί στην ελληνική τηλεόραση, όπως το Dancing With The Stars, το The Voice, το X Factor, το Big Brother, το Nomads κ.α., και είναι μέλος της κριτικής επιτροπής του τηλεοπτικού φεστιβάλ των Καννών".