Παρουσιάστηκε το νέο τηλεοπτικό πρόγραμμα της ΕΡΤ – Τι περιλαμβάνει σε μυθοπλασία και ψυχαγωγία

Η ΕΡΤ της νέας εποχής είναι εδώ και έχει τα πάντα. Το ανανεωμένο πρόγραμμα με νέες παραγωγές μυθοπλασίας και ψυχαγωγίας.

Με επίκεντρο την ΕΡΤ της νέας εποχής παρουσιάστηκε το νέο τηλεοπτικό πρόγραμμα της δημόσιας τηλεόρασης για τη σεζόν 2025-2026, τη Δευτέρα (29/09) στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Σε μια ιδιαίτερη βραδιά, παρουσία δημοσιογράφων, παρουσιαστών και με εντυπωσιακή προσέλευση ηθοποιών και συντελεστών των νέων προγραμμάτων των τηλεοπτικών σταθμών της ΕΡΤ, οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ ενημερώθηκαν για την ξεχωριστή ταυτότητα κάθε καναλιού της ΕΡΤ, παρακολούθησαν βίντεο με επιλεγμένα αποσπάσματα από το νέο πρόγραμμα της δημόσιας τηλεόρασης και πήραν μια γεύση από τις διεθνείς συμπαραγωγές που σύντομα θα παρακολουθήσουμε από τη γραμμική τηλεόραση, αλλά και από το ERTFLIX.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, προβλήθηκε για πρώτη φορά το τρέιλερ της σειράς «Η μεγάλη χίμαιρα», της μεγαλύτερης διεθνούς συμπαραγωγής που έγινε ποτέ στη χώρα μας. Επίσης, έγιναν τα αποκαλυπτήρια του νέου αθλητικού καναλιού ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, που κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025. Επίσης, παρουσιάστηκαν οι νέες σειρές μυθοπλασίας, αλλά και οι ψυχαγωγικές εκπομπές, το 24ωρο ενημερωτικό τηλεοπτικό κανάλι ΕΡΤnews, καθώς και οι νέες καινοτόμες λειτουργίες του ERTFLIX.

Ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος αναφέρθηκε στην ομιλία του σε όλα όσα έχουν γίνει στη δημόσια τηλεόραση το τελευταίο διάστημα. Υπογράμμισε ότι η ΕΡΤ είναι πρωτοπόρος στην τεχνολογία, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι ετοιμάζεται να συμμετάσχει στο ένα από τα επτά παγκοσμίως εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης, τον Φάρο. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις δύο ψηφιακές πλατφόρμες ERTFLIX και ERTεcho, που πλέον αναβαθμίζονται τεχνικά και γίνονται εφάμιλλες των αντίστοιχων διεθνών.

Ο Γιάννης Παπαδόπουλος τόνισε επίσης ότι η δημόσια τηλεόραση παραμένει συνεπής στην υποχρέωσή της να καλύπτει όσα συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο, αλλά και σε κάθε γωνιά της ελληνικής επικράτειας.

Εστίασε ακόμα στην εξωστρέφεια της δημόσιας τηλεόρασης. Ανέφερε συγκεκριμένα ότι η ΕΡΤ συμμετέχει σε διεθνείς συμπαραγωγές, όπως «Η μεγάλη χίμαιρα», ενώ σειρές μυθοπλασίας που έχουν μεταδοθεί από δημόσια τηλεόραση συμμετέχουν σε διεθνή φεστιβάλ.

Κλείνοντας τόνισε ότι η ουσιαστική και κομβική συμμετοχή σε όλα τα προαναφερόμενα είχε το ανθρώπινο δυναμικό της ΕΡΤ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΤ Κώστας Παπαβασιλείου σημείωσε στην ομιλία του, μεταξύ άλλων, ότι τα κανάλια της δημόσιας τηλεόρασης αποκτούν διακριτή ταυτότητα και περιεχόμενο, ενώ το ERTFLIX αναβαθμίζεται σε μια σύγχρονη πλατφόρμα οπτικοακουστικού περιεχομένου, με εξατομικευμένες υπηρεσίες σε κάθε πολίτη. Ταυτόχρονα, η ΕΡΤ εξελίσσεται υιοθετώντας τεχνολογίες αιχμής και γίνεται πρωτοπόρος, ενδυναμώνει την εξωστρέφειά της, γίνεται συμπεριληπτική.

Μιλώντας για τη νέα ταυτότητα του ΕΡΤnews, ο γενικός διευθυντής Ενημέρωσης Βασίλης Θωμόπουλος χαρακτήρισε το 24ωρο ενημερωτικό σταθμό, κανάλι των μεγάλων γεγονότων, με αποστολές σε όλα τα μέτωπα, με το μεγαλύτερο δίκτυο ανταποκριτών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. «Στην ΕΡΤ είμαστε διαφορετικοί. Προχωρούμε χωρίς εκπτώσεις με σταθερή πορεία στις ράγες της υπεύθυνης ενημέρωσης με καθαρή ματιά» είπε.

Η γενική διευθύντρια Προγράμματος Μαρία Κοζάκου έκανε εκτενείς αναφορές στα προγράμματα της ΕΡΤ1 και επικεντρώθηκε στις διεθνείς συμπαραγωγές, τη «Μεγάλη χίμαιρα», το παιδικό «Mr Paper» και το μυθοπλαστικό δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν», το σενάριο του οποίου όπως και την αφήγηση έχει η Μιμή Ντενίση.

Αναφέρθηκε επίσης στο ανανεωμένο ERTFLIX, το οποίο αποκτά νέες λειτουργίες: Εξατομικευμένο περιεχόμενο, γονικό έλεγχο, νέο οδηγό προγράμματος με catch up και replay TV. Συστήνοντας το νέο αθλητικό κανάλι της ΕΡΤ, το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, που κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, είπε ότι θα μεταδίδει σπουδαίες αθλητικές εγχώριες και διεθνείς διοργανώσεις, ντοκιμαντέρ, κινηματογραφικές ταινίες με θέμα τον αθλητισμό.

Ειδική αναφορά έκανε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες που θα μεταδώσει το κανάλι, ενημερώνοντας ότι πρόσφατα υπεγράφη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της ΕΡΤ και της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, για τη προβολή των 28 μη διαδεδομένων ολυμπιακών αθλημάτων.

Για την ταυτότητα της ΕΡΤ3 μίλησε η γενική διευθύντρια του καναλιού Σύνθια Σάπικα. Δήλωσε ότι το νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ3 περιέχει περιφερειακή ενημέρωση, πολιτικές εκπομπές, καθιερωμένες αλλά και νέες ζώνες για κάθε ηλικία, εκπομπές για άτομα με αναπηρία, για ομογενείς, εκπομπές για τον πολιτισμό, αλλά και για τις γυναίκες.

Ολόκληρη η παρουσίαση μεταδόθηκε ζωντανά από το ERTFLIX και είναι διαθέσιμη εδώ, ενώ καθ΄ όλη τη διάρκεια της μετάδοσης υπήρχε διερμηνεία στη νοηματική.

Την εκδήλωση συντόνισε ο διευθυντής Εταιρικής Επικοινωνίας της ΕΡΤ, Κώστας Τσολάκης.

Αναλυτικά τι περιλαμβάνει σε μυθοπλασία και ψυχαγωγία

ΕΡΤ1

Η ΕΡΤ1 δίνει ραντεβού «κάθε μέρα μαζί» με τους τηλεθεατές, παρουσιάζοντας ένα πλούσιο και ξεχωριστό πρόγραμμα για την τηλεοπτική σεζόν 2025 -2026.

Με σειρές μυθοπλασίας, αλλά και διεθνείς συμπαραγωγές υψηλής αισθητικής, η ΕΡΤ1 βάζει τον πήχη ψηλά, ενώ τα ανανεωμένα πρωινά μαγκαζίνο, οι ψυχαγωγικές, μουσικές, ταξιδιωτικές εκπομπές και τα τηλεπαιχνίδια προσφέρουν στους τηλεθεατές καθημερινή διασκέδαση κορυφαίων προδιαγραφών.

ΣΕΙΡΕΣ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ

«Ηλέκτρα»

Από Δευτέρα έως και Πέμπτη, στις 20:30

Η σειρά που κέρδισε την αγάπη του κοινού επέστρεψε στην ΕΡΤ1 για τρίτη σεζόν! Σε σκηνοθεσία Βίκυς Μανώλη και σενάριο των Μαντώς Αρβανίτη και Θωμά Τσαμπάνη, αυτή η συγκλονιστική παραγωγή αποδεικνύει ότι ορισμένες αφηγήσεις είναι τόσο δυνατές, που δεν τελειώνουν ποτέ.

Στην τρίτη σεζόν η Ηλέκτρα θα πορευτεί από τα απόλυτα δεσμά της φυλακής προς την ελευθερία. Μια ελευθερία όμως που δεν της την προσφέρει κανένας έρωτας, κανένας άντρας, αλλά η επιτακτική ανάγκη της να χειραφετηθεί, να σπάσει τα δεσμά που το παρελθόν έχει τυλίξει γύρω της και ν’ αναζητήσει, καθάρια, λυτρωμένη, μια νέα ζωή.

Η υπέροχη τηλεοπτική παρέα της Έμιλυς Κολιανδρή, του Αποστόλη Τότσικα, της Όλγας Μιχαλοπούλου, του Θανάση Πατριαρχέα και της Κατερίνας Διδασκάλου ενδυναμώνεται με νέους χαρακτήρες, που ενσαρκώνουν «δυνατά» ονόματα ηθοποιών, όπως ο Δημήτρης Σέρφας, ο Ιωσήφ Πολυζωίδης και άλλοι.

«Το παιδί»

Από Δευτέρα έως και Πέμπτη, στις 21:45

«Το παιδί», η νέα ξεχωριστή σειρά της ΕΡΤ1 με στοιχεία μαύρης κωμωδίας, με την υπογραφή του Παναγιώτη Ιωσηφέλη στο σενάριο και του Στέφανου Μπλάτσου στη σκηνοθεσία, αρχίζει όταν μια πρώην πρωταθλήτρια τάε κβον ντο, η Άρτεμις, σώζει από μια δολοφονική επίθεση τον έφηβο Ντιμίτρι, ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Γρήγορα διαπιστώνει ότι όσο το παιδί είναι ζωντανό συνεχίζει να αποτελεί στόχο τόσο αυτών που διέταξαν την επίθεση όσο και της Αστυνομίας που φαίνεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπούτσικος, Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, Αλέξανδρος Λογοθέτης, Ντένια Στασινοπούλου, Ιζαμπέλα Μπαλτσαβιά, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Αλεξία Καλτσίκη, Έλενα Τοπαλίδου, Άννα Μάσχα κ.ά.

«Καλά θα πάει κι αυτό»

Από Δευτέρα έως και Τετάρτη, στις 22:45

Η νέα σειρά «Καλά θα πάει κι αυτό», σε σκηνοθεσία Γρηγόρη Καραντινάκη και σενάριο Δημήτρη Αποστόλου, ήρθε στην ΕΡΤ1 για να μας κάνει να γελάσουμε, να συγκινηθούμε και να ταυτιστούμε με τους ήρωές της.

Ο Πάρις και η Μιχαέλα μεγάλωσαν μαζί. Δεμένοι με το νήμα που δεν είχε όνομα. Δεν ήταν ούτε φιλία, ούτε έρωτας, ούτε αίμα. Ήταν όλα μαζί. Τον έρωτα, όμως, δεν τον σκοτώνεις με μαχαίρι. Τον σκοτώνεις με μια κουβέντα. Μια φράση του Πάρι τα γκρέμισε όλα. Η Μιχαέλα έφυγε. Πέντε χρόνια αργότερα, οι δρόμοι τους ξανασυναντιούνται. Ο Πάρις επιστρέφει αγνώριστος, επιτυχημένος και κομψός, με το δημιούργημά του… τη «NEEDS», να κυβερνά τις ζωές όλων. Η Μιχαέλα προσλαμβάνεται στην εταιρεία και… μπλέκεται στον ιστό της. Εκεί ανακαλύπτει ότι οι άνθρωποι δεν άλλαξαν απλώς, αλλά έδωσαν στο Α.Ι. όλα όσα δεν ήθελαν να κουβαλούν: τον πόνο, τον έρωτα, την απόρριψη, τις ενοχές τους.

Το all star cast της ανατρεπτικής σειράς αποτελείται από τους: Κώστα Κόκλα, Μαρία Λεκάκη, Κωνσταντίνα Κλαψινού, Γιώργο Χριστοδούλου, Ντόρα Μακρυγιάννη, Μαρία Κωνσταντάκη, κ.ά.

Στον ρόλο της Φιλιώς η Ελένη Φιλίνη.

Στον ρόλο του Τάσου ο Γιάννης Ζουγανέλης

Στον ρόλο της Χαρίκλειας, η Μίρκα Παπακωνσταντίνου.

Το τραγούδι των τίτλων «Καλά θα πάει κι αυτό» ερμηνεύουν ο Γιάννης Γιοκαρίνης και ο Βασίλης Καζούλης, τη μουσική υπογράφει ο Νίκος Τερζής και τους στίχους ο Γιάννης Κότσιρας.

«Απαραίτητο φως»

Κάθε Πέμπτη, στις 22:45

Η ανατρεπτική σειρά μυστηρίου, μετά από την επιτυχημένη πρεμιέρα στο ERTFLIX τον περασμένο Μάρτιο, ήρθε στην ΕΡΤ1 για να μας ταξιδέψει, ξανά, στον χρόνο, με φόντο την Αθήνα της γερμανικής Κατοχής.

Βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο της Ντορίνας Παπαλιού, σε σενάριο – διασκευή Μιρέλλας Παπαοικονόμου και Κάτιας Κισσονέργη και σκηνοθεσία Λάμπη Ζαρουτιάδη, το «Απαραίτητο φως» αφηγείται μια συναρπαστική ιστορία που εκτυλίσσεται σε δύο διαφορετικές εποχές (στο 1941 και στα μέσα της δεκαετίας του 2000).

Παίζουν: Μαριάννα Πουρέγκα, Προμηθέας Αλειφερόπουλος, Αναστάσης Ροϊλός, Δημήτρης Καπουράνης, Δημήτρης Αλεξανδρής, Ευγενία Δημητροπούλου κ.ά

«Το δίχτυ»

Κάθε Παρασκευή, στις 22:15

Η συγκλονιστική αστυνομική-κοινωνική σειρά «Το δίχτυ», που απολαύσαμε την προηγούμενη σεζόν, με τη σκηνοθετική σφραγίδα του σπουδαίου Μανούσου Μανουσάκη, συνεχίζεται με δεύτερο κύκλο επεισοδίων, περιλαμβάνοντας έξι αυτοτελείς ιστορίες με επίκεντρο σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα. Στον δεύτερο κύκλο, τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γρηγόρης Καραντινάκης, στενός συνεργάτης του Μανούσου Μανουσάκη.

Πρωταγωνιστούν οι: Θοδωρής Αθερίδης, Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, Φιόνα Γεωργιάδη, Κατερίνα Κρανίδη, Σπύρος Μαραγκουδάκης, Γιάννης Τσιμιτσέλης

Προσεχώς

Μυθοπλασία

«Η μεγάλη χίμαιρα»

Ένα από τα σημαντικότερα και πιο αγαπημένα έργα της ελληνικής λογοτεχνίας μεταφέρεται για πρώτη φορά στη μικρή οθόνη από την ΕΡΤ σε μια διεθνή συμπαραγωγή κορυφαίων προδιαγραφών.

«Η μεγάλη χίμαιρα», το αριστουργηματικό μυθιστόρημα του Μ. Καραγάτση, που σημάδεψε γενιές αναγνωστών, θα ζωντανέψει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στην ΕΡΤ1 και στο ERTFLIX μέσα από μια φιλόδοξη τηλεοπτική μεταφορά έξι επεισοδίων, σε σκηνοθεσία Βαρδή Μαρινάκη και σενάριο Παναγιώτη Ιωσηφέλη, προσφέροντας στο κοινό ένα συγκλονιστικό ταξίδι στα πάθη, τις αντιφάσεις και τα αδιέξοδα της ανθρώπινης ψυχής.

Με φόντο τη δεκαετία του 1930, σε μια Ελλάδα που αλλάζει ραγδαία, ξεδιπλώνεται η ιστορία της Μαρίνας, μιας γυναίκας τολμηρής και ακαταμάχητης, ξένης σ’ έναν τόπο που δεν την αποδέχεται, αλλά και ξένης στον ίδιο της τον εαυτό. Πρόκειται για ένα έργο που, μέσα από μια βαθιά προσωπική διαδρομή, φωτίζει ζητήματα γυναικείας ταυτότητας, επιθυμίας και κοινωνικής καταπίεσης, με τρόπο τολμηρό και σύγχρονο.

Η σειρά διαθέτει ένα εντυπωσιακό καστ, με τους Fotini Peluso, Ανδρέα Κωνσταντίνου, Δημήτρη Κίτσο, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Γιάννο Περλέγκα, Καίτη Μανωλιδάκη, Δημήτρη Τάρλοου, Βάσω Ιατροπούλου, Κονδυλία Κωνσταντελάκη, Αλεξάνδρα Αϊδίνη, Γιώργο Μιχαλάκη, Νικόλα Χανακούλα, Γιώργο Φριντζήλα, Νικόλα Παπαγιάννη, Γιάννη Νταλιάνη, Χριστίνα Κυπραίου, Λεωνίδα Χρυσομάλλη, Ελισσαίο Βλάχο και άλλους σημαντικούς ηθοποιούς, να αναλαμβάνουν να ενσαρκώσουν τους πολυδιάστατους χαρακτήρες του Μ. Καραγάτση.

«Από ήλιο σε ήλιο»

Η σειρά εποχής «Από ήλιο σε ήλιο» βασίζεται στη διλογία της Μαίρης Κόντζογλου, «Από ήλιο σε ήλιο», που αποτελείται από τα μέρη «Αποσπερίτης» και «Ανέσπερος».

Η ιστορία μεταφέρεται στη μικρή οθόνη μέσα από το τηλεοπτικό σενάριο της Μαρίας Γεωργιάδου, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφουν ο Βασίλης Τσελεμέγκος και ο Χρήστος Αναγνωστόπουλος.

Η σειρά αφηγείται πραγματικά γεγονότα και εστιάζει στην απεργία των μεταλλωρύχων της Σερίφου το 1916 – ένα ορόσημο στην ιστορία του εργατικού κινήματος. Με μυθοπλαστική προσέγγιση και ιστορική τεκμηρίωση, ζωντανεύει μια εποχή έντασης, αγώνων και προσωπικών ιστοριών.

Πρωταγωνιστούν: Ντάνη Γιαννακοπούλου, Σταύρος Σβήγκος, Μιχάλης Αεράκης, Αλέκος Συσσοβίτης, Λεωνίδας Καλφαγιάννης, Παναγιώτης Εξαρχέας, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Μαρθίλια Σβάρνα κ.ά.

«Αύριο»

Η μίνι σειρά οκτώ (8) επεισοδίων «Αύριο» του βραβευμένου σκηνοθέτη και δημιουργού Γιώργου Γκικαπέππα καταγράφει, σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, την αγωνιώδη διάσωση ενός ζευγαριού, που χάνεται σ’ έναν ποταμό στην Ελλάδα. Γυρισμένη σε φυσικό περιβάλλον, με υψηλό βαθμό δυσκολίας, η πρώτη ιστορία διάσωσης στην ελληνική τηλεόραση, είναι μια «χορογραφία επιβίωσης» και ένας ύμνος στον αγώνα για ζωή και στην αυτοθυσία των διασωστών που, παθιασμένοι για την ανθρώπινη ζωή και τη σωτηρία, είναι πάντα εκεί.

Σκηνοθεσία: Γιώργος Γκικαπέππας

Σενάριο: Γιώργος Γκικαπέππας – Κατερίνα Γιαννάκου

Με τους Στεφανία Γουλιώτη, Χρήστο Λούλη, Θέμη Πάνου, Κίττυ Παϊταζόγλου, Φιντέλ Ταλαμπούκα, Άννα Καλαϊτζίδου, Νίκο Αρβανίτη, Αλέξανδρο Μαυρόπουλο, Στέλιο Ξανθουδάκη, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θάνο Τοκάκη, Κίμωνα Κουρή, Λευτέρη Πολυχρόνη, Ντένη Μακρή, Δημήτρη Αριανούτσο, Σοφία Σεϊρλή.

Συμμετέχουν πραγματικοί εθελοντές διασώστες, στους οποίους είναι αφιερωμένη η σειρά.

«Θάλασσες μας χώρισαν»

Μια δυνατή ιστορία για την απώλεια, τον ξεριζωμό και τη δύναμη του ανθρώπου να συνεχίζει, ακόμα και μέσα από τις πιο σκοτεινές θάλασσες, ζωντανεύει η μίνι σειρά οκτώ (8) επεισοδίων, «Θάλασσες μας χώρισαν», που βασίζεται στο βιβλίο της Ιφιγένειας Τέκου, σε σενάριο της Σοφίας Σωτηρίου και σκηνοθεσία του Χρήστου Δήμα.

Η αφήγηση αρχίζει το 1937 στην ιταλοκρατούμενη Σύμη, όταν ο θάνατος του μικρού γιου της οικογένειας Γεωργά τους αναγκάζει να ξεριζωθούν και να μεταναστεύσουν στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί, οι δύο αδελφές, η Παρασκευούλα και η Ελπίδα, δοκιμάζονται από τον έρωτα, τη ζήλια και μια απαγορευμένη σχέση που θα αλλάξει τη μοίρα τους.

Η ιστορία εκτείνεται μέχρι την Αλεξάνδρεια και διατρέχει μεγάλες ιστορικές αναταραχές -από την άνοδο του Νάσερ έως τα Σεπτεμβριανά– και φωτίζει μια βαθιά προσωπική διαδρομή γεμάτη πόνο, προδοσία και πάθη. Υπάρχει θέση για την αληθινή αγάπη, που όλα τα υπομένει, που ξέρει να συγχωρεί και να θυσιάζεται;

Πρωταγωνιστούν οι Κατερίνα Λέχου, Λεωνίδας Κακούρης, Γιάννης Κουκουράκης, Νεφέλη Κουρή, Χριστίνα Αλεξανιάν, Δήμητρα Ματσούκα, Βαγγέλης Στρατηγάκος, Αθηνά Λιμπάντση.

«TV Land»

Η νέα σειρά σατιρική της ΕΡΤ «tv land» σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ρέλλου κα σενάριο Γιώργου Φειδά, που βασίζεται στο πρωτότυπο concept της Φρόσως Ράλλη και του Γιώργου Φειδά, έρχεται και μας αποκαλύπτει όσα κωμικοτραγικά συμβαίνουν στα παρασκήνια των τηλεοπτικών σειρών.

Μια εταιρεία παραγωγής προσπαθεί να κρατήσει στον αέρα με κάθε τρόπο την «Απαγορευμένη ηδονή», την καθημερινή σαπουνόπερα που κρατάει την επιχείρηση ανοιχτή και πληρώνει τις αμοιβές όλων. Όμως η πρωταγωνίστρια πλακώνεται με τον σεναριογράφο και προσπαθεί να εξοντώσει κάθε όμορφη γυναίκα που έρχεται να παίξει στη σειρά,

Ο σκηνοθέτης ήταν παντρεμένος με την παραγωγό, αλλά τώρα έχει μυστική σχέση με νεαρή στάρλετ, που μόλις έπιασε δουλειά στη σειρά και δεν βρίσκει σωστό τονισμό στις ατάκες της ούτε κατά τύχη.

Το TV Land φιλοξενεί guests από τον κόσμο της τηλεόρασης που υποδύονται χαρακτήρες της σειράς ή και τους εαυτούς τους, δίνοντας μια κρυφή ματιά μέσα απ’ την κλειδαρότρυπα στα παρασκήνια των γυρισμάτων μιας τηλεοπτικής σειράς, αλλά και στην τρέλα και τη μαγεία που λέγεται «τηλεόραση».

«Το τελευταίο νησί»

Σε σενάριο Γιώργου Τελτζίδη και Κάτιας Παπαϊωάννου, και σε σκηνοθεσία Φίλιππου Τσίτου, η σειρά «Το τελευταίο νησί» διαδραματίζεται στο σήμερα.

O Παύλος, ένας ταλαντούχος απόφοιτος Ιατρικής βλέπει τη ζωή του να αλλάζει δραματικά, ύστερα από την εμπλοκή του σ’ ένα αυτοκινητικό δυστύχημα, στο οποίο η Λίζα, συμφοιτήτρια και σύντροφός του από το λύκειο, θα χάσει τη ζωή της.

Στην προσπάθειά του να επουλώσει τις πληγές του παρελθόντος, θα χτίσει μια καινούργια ζωή, ως γιατρός πια, σ’ ένα μικρό ακριτικό νησί. Η εμπλοκή του με τους ανθρώπους του νησιού, θα φέρει στην επιφάνεια στοιχειωμένα μυστικά, αποκαλύψεις και έρωτες, που θα διαταράξουν την ήσυχη και απομονωμένη του ζωή, υπενθυμίζοντάς του, ότι το παρελθόν μπορεί να σε βρει ακόμη και εκεί…

Παίζουν: Ανδρέας Κωνσταντίνου, Δανάη Σκιάδη, Θοδωρής Αθερίδης, Μαρία Καλλιμάνη κ.ά.

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

«Νωρίς – Νωρίς»

Με τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη

Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, στις 06:45

Αν πιστεύετε ότι το πρωινό ξύπνημα είναι δύσκολο, ήρθε η ώρα να το ξανασκεφτείτε! Το ψυχαγωγικό μαγκαζίνο «Νωρίς-Νωρίς» βάζει τους τηλεθεατές σε απίστευτους ρυθμούς… χαράς! Με οικοδεσπότες τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη –ένα δυναμικό δίδυμο με χημεία, εμπειρία και αστείρευτο χιούμορ– η εκπομπή προσφέρει καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 06:45 μέχρι τις 09:00, θετική ενέργεια, ευχάριστες ειδήσεις και πολλές καθημερινές στιγμές που μας κάνουν να χαμογελάμε.

«Πρωίαν σε είδον»

Με τον Φώτη Σεργουλόπουλο και τη Τζένη Μελιτά

Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, στις 09:00

Το αγαπημένο πρωινό μαγκαζίνο επέστρεψε στην ΕΡΤ1 ανανεωμένο και γεμάτο ενέργεια, για τέταρτη χρονιά! Ο Φώτης Σεργουλόπουλος και η Τζένη Μελιτά μάς υποδέχονται καθημερινά, από Δευτέρα έως και Παρασκευή στις 09:00, με το γνώριμο χαμόγελό τους, σε μια εκπομπή που ξεχωρίζει. Στο «Πρωίαν σε είδον», απολαμβάνουμε ενδιαφέρουσες συζητήσεις με ξεχωριστούς καλεσμένους, ευχάριστες ειδήσεις, ζωντανές συνδέσεις και ρεπορτάζ, αλλά και προτάσεις για ταξίδια, καθημερινές δραστηριότητες και θέματα lifestyle που κάνουν τη διαφορά. Όλα με πολύ χαμόγελο και ψυχραιμία…

«ΠΟΠ Μαγειρική»

Με τον σεφ Ανδρέα Λαγό

Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, στις 14:00

Η πιο γευστική τηλεοπτική συνήθεια συνεχίζεται και φέτος! Η «ΠΟΠ Μαγειρική», η εκπομπή που αποκαλύπτει τις ιστορίες πίσω από τα πιο αγνά και ποιοτικά ελληνικά προϊόντα, αναδεικνύοντας τις γεύσεις, τους παραγωγούς και τη γη της Ελλάδας, επέστρεψε στην ΕΡΤ1.

Από Δευτέρα έως και Παρασκευή στις 14:00, ο σεφ Ανδρέας Λαγός υποδέχεται, ξανά, το κοινό στην κουζίνα της «ΠΟΠ Μαγειρικής», αναζητώντας τα πιο ξεχωριστά προϊόντα της χώρας και δημιουργώντας συνταγές που αναδεικνύουν την αξία της ελληνικής γαστρονομίας.

Κάθε επεισόδιο γίνεται ένα ξεχωριστό ταξίδι γεύσης και πολιτισμού, καθώς άνθρωποι του ευρύτερου δημόσιου βίου, καλεσμένοι από τον χώρο του θεάματος, της τηλεόρασης, των Τεχνών μπαίνουν στην κουζίνα της εκπομπής, μοιράζονται τις προσωπικές τους ιστορίες και τις δικές τους αναμνήσεις από την ελληνική κουζίνα και μαγειρεύουν παρέα με τον Ανδρέα Λαγό.

«Στούντιο 4»

Με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο

Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, στις 15:00

Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, συνεχίζουν για πέμπτη χρονιά στην ΕΡΤ1. Καθημερινά, από Δευτέρα έως και Παρασκευή στις 15:00, μας μιλούν για όλα όσα μας απασχολούν, μας εμπνέουν, μας διασκεδάζουν ή μας συγκινούν.

Και αυτή την τηλεοπτική σεζόν, φιλοξενούν ανθρώπους που ξεχωρίζουν, σε συνεντεύξεις που κάνουν αίσθηση, δοκιμάζουν τα γλυκά του Δημήτρη Μακρυνιώτη και τα πιάτα του Σταύρου Βαρθαλίτη, κουβεντιάζουν για θέματα της επικαιρότητας, μας συστήνουν σημαντικά πρόσωπα από την Ελλάδα και το εξωτερικό και γίνονται για μία ακόμα χρονιά η πιο χαλαρή τηλεοπτική παρέα.

«Καλημέρα είπαμε;»

Με τη Ζωή Κρονάκη και τον Τάσο Ιορδανίδη

Κάθε Σάββατο και Κυριακή, στις 09:00

Η Ζωή Κρονάκη και ο Τάσος Ιορδανίδης, με την ανανεωμένη και δυναμική ομάδα τους, λένε, ξανά, το πιο όμορφο «Καλημέρα είπαμε;» κάθε Σαββατοκύριακο, στις 09:00 το πρωί.

Η ψυχαγωγική εκπομπή που αγαπήθηκε από το κοινό, επέστρεψε με φρέσκια διάθεση, ανανεωμένες ενότητες και πολλές εκπλήξεις. Με θετική ενέργεια, χιούμορ και ευαισθησία, το «Καλημέρα είπαμε;» συνεχίζει να ψυχαγωγεί και να φωτίζει τα πρωινά μας με το δικό του ξεχωριστό στιλ. Αποκλειστικές συνεντεύξεις με αγαπημένους καλεσμένους από τον χώρο της Τέχνης, του πολιτισμού και της κοινωνίας, ρεπορτάζ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ζωντανές συνδέσεις, καθώς και θέματα καθημερινότητας, προτάσεις ψυχαγωγίας και πολιτισμού έρχονται να δώσουν φρεσκάδα, ενδιαφέρον και ζωντάνια στα πρωινά του Σαββατοκύριακου.

«ΤζενeΡέισοΝ ΣΚ»

Με την Κέλλυ Βρανάκη

Κάθε Σάββατο και Κυριακή, στις 16:00

Μια ξεχωριστή ψυχαγωγική πρόταση για τα Σαββατοκύριακα παρουσιάζει η ΕΡΤ στο νέο της πρόγραμμα. Η Κέλλυ Βρανάκη μάς προσκαλεί στην εκπομπή «ΤζενeΡέισοΝ ΣΚ», κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 16:00, στην ΕΡΤ1.

Μια εκπομπή που μιλάει τη γλώσσα του σήμερα, συνδυάζοντας viral θέματα, ανθρώπινες ιστορίες, οικογενειακή ψυχαγωγία και δυνατές παρουσίες από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Η Κέλλυ και η ομάδα της μας συστήνουν νέες φωνές, αναδεικνύουν τοπικές κουλτούρες, επενδύουν στον πολιτισμό με σύγχρονη ματιά και μας ταξιδεύουν μέσα από στήλες που θα γίνουν talk of the weekend.

Ξεχωριστοί καλεσμένοι, καθημερινοί άνθρωποι με μοναδική δράση, νέα ταλέντα, αξιολάτρευτα κατοικίδια, τηλεοπτικά νέα, αλλά και πρακτικές συμβουλές για μια καλύτερη ζωή, συνθέτουν ένα δίωρο γεμάτο με περιεχόμενο που ψυχαγωγεί, εμπνέει και ανανεώνει.

«Μαμά-δες»

Κάθε Σάββατο, στις 15:00, με μια διαφορετική μαμά σε ρόλο παρουσιάστριας

«Μαμά-δες» σε νέες περιπέτειες… Η αγαπημένη εκπομπή της ΕΡΤ, η μοναδική στην ελληνική τηλεόραση που ασχολείται με τη διαδρομή της μητρότητας, τις χαρές, αλλά και τις δυσκολίες της γονεϊκότητας, επέστρεψε με ανανεωμένη διάθεση.

Και αυτή τη σεζόν μια γνωστή μαμά αναλαμβάνει την παρουσίαση της εκπομπής, που μεταδίδεται κάθε Σάββατο στις 15:00 από την ΕΡΤ1. Υποδέχεται αγαπημένους/ες καλεσμένους/ες, των οποίων οι ιστορίες μας εμπνέουν, μας προβληματίζουν και μας συγκινούν. Επίσης, γιατροί, ψυχολόγοι, εκπαιδευτικοί και άλλες ειδικότητες δίνουν απαντήσεις στα ερωτήματα κάθε γονιού και τις σωστές λύσεις σε όλα αυτά που τους απασχολούν.

«Στην πίεση»

Mε την Ευγενία Σαμαρά

Κάθε Σάββατο και Κυριακή, στις 19:00

Το καινοτόμο τηλεπαιχνίδι γνώσεων, με παρουσιάστρια την Ευγενία Σαμαρά, μας βάζει… «Στην πίεση» κάθε Σάββατο και Κυριακή, στις 19:00, στην ΕΡΤ1!

Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό format που συνδυάζει γνώση, στρατηγική και γρήγορα αντανακλαστικά και υπόσχεται να κρατήσει τους τηλεθεατές σε αγωνία κάθε Σαββατοκύριακο. Με έναν γρήγορο ρυθμό και εντυπωσιακή εικόνα, το παιχνίδι βάζει τις δύο ομάδες, που συμμετέχουν, σε μια σειρά από έντονες μονομαχίες γνώσεων.

«Ό,τι αξίζει»

Με την Ίνα Ταράντου

Κάθε Κυριακή, στις 15:00

Ένας άνθρωπος. Μια ιστορία. Ένα ταξίδι. Η Ίνα Ταράντου παρουσιάζει ένα ξεχωριστό οδοιπορικό στις ψυχές, τις αξίες και τις ιστορίες που συνθέτουν τη συλλογική μνήμη του τόπου μας.

Η νέα εκπομπή «Ό,τι αξίζει» έρχεται κάθε Κυριακή, στις 15:00, να μας θυμίσει ότι οι πιο όμορφες διαδρομές δεν βρίσκονται στους χάρτες, αλλά στις ψυχές των ανθρώπων. Δεν αναζητούμε τοπία, αναζητούμε εκείνους που τα κρατούν ζωντανά. Άνθρωποι της καθημερινότητας, που με τις μικρές και μεγάλες τους μάχες, γίνονται καθρέφτες του τόπου και της εποχής τους. Οι αφανείς πρωταγωνιστές που κουβαλούν μέσα τους την Ιστορία, χωρίς ποτέ να τη διεκδικούν.

«Αθλητική Κυριακή»

Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη

Κάθε Κυριακή, στις 22:00

Είναι παράδοση και συνεχίζει ακόμη πιο δυναμικά! Η μακροβιότερη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης, η «Αθλητική Κυριακή» επέστρεψε ανανεωμένη με δύο καταξιωμένους δημοσιογράφους, τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη, στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ1.

Ο παλμός, οι εξελίξεις και τα τελευταία νέα από όλα τα σπορ δίνουν ραντεβού στην «Αθλητική Κυριακή». Ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης και η Χριστίνα Βραχάλη μάς ενημερώνουν για ό,τι συμβαίνει εντός και εκτός γηπέδων, με ισχυρή ομάδα τον Αντώνη Πανούτσο στον σχολιασμό και τον Παναγιώτη Βαρούχα στην ανάλυση των επίμαχων φάσεων.

Η καρδιά του αθλητισμού χτυπάει κάθε Κυριακή, στις 22:00, στην «Αθλητική Κυριακή»!

Προσεχώς

Ψυχαγωγία

#Παρέα

Με τον Γιώργο Κουβαρά

Ο δημοσιογράφος Γιώργος Κουβαράς υποδέχεται, και αυτή τη χρονιά, παρέες που γράφουν ιστορία κι έρχονται να τη μοιραστούν μαζί μας γεμίζοντας το στούντιο με όνειρα, αναμνήσεις, συγκίνηση, γέλιο και πολύ τραγούδι.

Στην #Παρέα μας, που κάνει πρεμιέρα τον Οκτώβριο, θα έχουμε ανθρώπους της Τέχνης, του πολιτισμού, του αθλητισμού και της δημόσιας ζωής. Όλοι μαζί, θα πλαισιώνουν τον κεντρικό καλεσμένο ή καλεσμένη που θα βρίσκεται ανάμεσα σε φίλους και πολλές φορές μπροστά σε ευχάριστες εκπλήξεις.

«Οι κυρίες του ρεμπέτικου»

Η ξεχωριστή σειρά οκτώ μουσικών ντοκιμαντέρ «Οι κυρίες του ρεμπέτικου» με την καταξιωμένη καλλιτέχνιδα Ηρώ Σαΐα στην παρουσίαση, σε σκηνοθεσία Λεωνίδα Πανονίδη και σενάριο- αρχισυνταξία Μαρίας Λούκα, έρχεται στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ.

Πρόκειται για μία σειρά ντοκιμαντέρ με πολιτιστικό, κοινωνικό και ιστορικό ενδιαφέρον, καθώς για πρώτη φορά παρακολουθούμε τη ζωή και το έργο των γυναικείων μορφών της ρεμπέτικης μουσικής.

Γυναίκες που έδρασαν και δημιούργησαν στο ανδροκρατούμενο περιβάλλον του ρεμπέτικου σε μια πολύ δύσκολη εποχή, όταν ο ρόλος της γυναίκας ήταν περιορισμένος στο σπίτι. Σφράγισαν με τις φωνές τους και το ταπεραμέντο τους την ιστορία της ελληνικής μουσικής. Γυναίκες με μυθιστορηματικές ζωές που γοητεύουν και τροφοδοτούν, διαρκώς, την ανάγκη για μελέτη και έμπνευση. Η σειρά επικεντρώνεται σ’ αυτές τις μοναδικές γυναίκες, που με τις φωνές και την παρουσία τους σημάδεψαν ανεξίτηλα το ρεμπέτικο.

Κάθε επεισόδιο φιλοτεχνεί το προφίλ μίας από τις μεγάλες κυρίες του ρεμπέτικου. Η αρχιέρεια του ρεμπέτικου τραγουδιού Ρόζα Εσκενάζυ, η ιδιαίτερη Αγγέλα Παπάζογλου, η μελαγχολική Ρίτα Αμπατζή, η πληθωρική και παθιασμένη Μαρίκα Νίνου, η αξεπέραστη Σωτηρία Μπέλλου, η σαγηνευτική Στέλλα Χασκίλ, η παρεξηγημένη Νταίζη Σταυροπούλου, η «αμαζόνα» Σεβάς Χανούμ είναι οι οκτώ ηρωίδες μας.

Η ΕΡΤ2 γίνεται ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Η καρδιά του αθλητισμού χτυπά κάθε μέρα δυνατά, στο νέο κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης. Όλες οι μεγάλες εγχώριες διοργανώσεις και τα πρωταθλήματα, αλλά και τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα ευρωπαϊκού και διεθνούς βεληνεκούς εκπέμπουν από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ. Επίσης, ζωντανές αθλητικές εκπομπές, αθλητικά ντοκιμαντέρ, εκπομπές ευζωίας και ευεξίας, αλλά και ταινίες με αθλητικό περιεχόμενο.

Συντονιστείτε με την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ για να παρακολουθήσετε ζωντανά την τρέχουσα (2025-2026) σεζόν τα κορυφαία ελληνικά πρωταθλήματα, ανδρών και γυναικών, στο μπάσκετ, την υδατοσφαίριση, το βόλεϊ, το χάντμπολ, το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου γυναικών, αλλά και διεθνείς αγώνες ποδοσφαίρου, εθνικών ομάδων και συλλόγων. Ακόμη αγώνες στίβου, κολύμβησης, καταδύσεων, κωπηλασίας, τένις, ενόργανης και ρυθμικής γυμναστικής, καλλιτεχνικού πατινάζ.

Η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ θα μεταδώσει τα σημαντικότερα γεγονότα από τη δραστηριότητα όλων των ολυμπιακών αθλημάτων στην πορεία προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028.

Από το νέο κανάλι του αθλητισμού δεν θα μπορούσαν να λείπουν και τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, όπως οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί και Παραολυμπιακοί Αγώνες 2026.

ΕΡΤ3

Η ΕΡΤ3 επιστρέφει δυναμικά με ένα πρόγραμμα πλούσιο, καινοτόμο και πιο ζωντανό από ποτέ, με φρέσκες ιδέες, θεματικές εκπομπές, δυναμική ενημέρωση και αφηγήσεις με κοινωνικό πρόσημο.

Αγκαλιάζουμε το χθες και στρέφουμε το βλέμμα στο αύριο: η ΕΡΤ3 γίνεται ακόμα πιο οικουμενική, προσβάσιμη και αυθεντική, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς σύνορα. Με εφαλτήριο την παράδοση, αλλά και με τολμηρή ματιά προς το μέλλον.

«Κάθε μέρα παντού» με το νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ3.