Ρεκόρ πωλήσεων όπλων στις ΗΠΑ: Πιο εύκολα αγοράζεις όπλο, παρά ασπιρίνη

Αριθμός κρουσμάτων σαν ιστορικές χρονολογίες, IQ που πέφτουν, IQ που χάνονται, ένα καινούριο (υπέροχο) τραγούδι Έλληνα δημιουργού, το τέλος (;) του μεγαλύτερου ανέκδοτου που έχει ποτέ κυβερνήσει τις ΗΠΑ και μια τέλεια συνάντηση με τον Δημήτρη Σκουλό (και τη φοβερή μάσκα του).

Οι Αμερικανικές εκλογές είναι προ των πυλών και είναι οι πιο ιδιαίτερες στην ιστορία τους. Ναι, Donald φταις. Και ψεύδεσαι και φταις. Έχεις τουιτάρει 900 φορές τις λέξεις Fake News, αλλά έχει κάνει 22.000 ψευδείς ή παραπλανητικές δημόσιες δηλώσεις.

Η πρόταση δουλειάς του Sacha Baron Cohen στον Donald Trump.

Η Μίνα Μπιράκου, με καλεσμένους ή μόνη της, κάθε εβδομάδα ανοίγει μικρόφωνο με το Been There, Done That.