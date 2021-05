Συνεργασία της 24 MEDIA με τη Vermantia για στρατηγική ανάπτυξη σε video περιεχόμενο

Η 24 MEDIA, ο κορυφαίος και ταχύτερα αναπτυσσόμενος digital publisher στην Ελλάδα και η Vermantia , πρωτοπόρος στον τομέα τεχνολογικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, ανακοινώνουν την συνεργασία τους, με στόχο την ανάπτυξη υπηρεσιών παραγωγής και μετάδοσης live & on demand video περιεχομένου.

Στο πλαίσιο στρατηγικής ανάπτυξης των προϊόντων και υπηρεσιών του ομίλου στο τομέα του video production, η 24 MEDIA δημιούργησε σε συνεργασία με την εταιρεία παραγωγής Vermantia, ένα υπερσύγχρονο στούντιο live εκπομπών. Μέσα από το ειδικά διαμορφωμένο στούντιο, μεταδίδονται ζωντανά οι αθλητικές εκπομπές του SPORT 24, “Game Night” με τον Παντελή Βλαχόπουλο και η νέα καθημερινή εκπομπή “Show Must Go On” με τον Παντελή Διαμαντόπουλο, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες εκπομπές στο επόμενο διάστημα.

H Vermantia ανέλαβε όλο τον απαραίτητο υπερσύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό για την δημιουργία του πρωτοποριακού στούντιο εκπομπών του SPORT 24 και το στήσιμο του, ενώ παρέχει και το live stream των εκπομπών, προσφέροντας κορυφαία ποιότητα εικόνας σε πραγματικό χρόνο στο κοινό της εκπομπής.

Παράλληλα, η Vermantia παρέχει την υπηρεσία streaming για την μετάδοση και προβολή του live και on demand video περιεχομένου του δικτύου της 24 MEDIA.

Ο Μάνος Μίχαλος, COO της 24 MEDIA δήλωσε για την συνεργασία: «Η συνεχής προσπάθεια για πρωτογενές περιεχόμενο σε κάθε μορφή του είναι το βασικό στοιχείο που χαρακτηρίζει την 24 MEDIA η οποία ήταν η πρώτη εταιρεία στην ελληνική ψηφιακή αγορά του publishing, που έδωσε έμφαση στο υψηλής ποιότητας και αυστηρών προδιαγραφών περιεχόμενο. Η συνεργασία με την Vermantia μας χαροποιεί ιδιαίτερα, καθώς είναι leader στις τεχνολογικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες, δίνοντας μας ένα εγγυημένο πλαίσιο για την ανάπτυξη των κοινών στόχων μας”.

Ο Μενέλαος Λαδόπουλος, Τεχνικός Διευθυντής της Vermantia πρόσθεσε: «Μετά την μακροχρόνια εμπειρία μας στην παραγωγή και αναμετάδοση περιεχομένου στον χώρο του gaming σε μεγάλες αγορές του εξωτερικού, η συνεργασία μας με τον κορυφαίο digital publisher στην εγχώρια αγορά μας χαροποιεί ιδιαίτερα.

Με εξειδίκευση στην καινοτομία και στην τεχνολογία το Broadcast Hub της Vermantia στην Αθήνα αποτελεί το ισχυρό θεμέλιο για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων υπηρεσιών περιεχομένου και τεχνολογίας, εξασφαλίζοντας στο κοινό της 24 MEDIA απόλυτη εμπειρία θέασης στην νέα ψηφιακή εποχή που διανύουμε.»

