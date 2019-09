The Final Four: Όταν ο κριτής Νίκος Μωραΐτης έβριζε τα talent shows και τον ΑΝΤ1

«Δυνατά» ονόματα για την κριτική επιτροπή του νέου του πρωτοποριακού talent show «The Final Four» που θα προβάλλεται τα βράδια της Κυριακής επέλεξε η παραγωγή του ΑΝΤ1. Στην παρουσίαση θα βρίσκεται η Ζέτα Μακρυπούλια, ενώ κριτές θα είναι οι Μιχάλης Χατζηγιάννης, Ελένη Φουρέιρα, Μιχάλης Κουινέλης (Stavento) και Νίκος Μωραΐτης.

Οι κριτές «είδαν το κορυφαίο παγκοσμίως μουσικό παιχνίδι "The Final Four", εντόπισαν τη μεγάλη σημασία που δίνει στην ουσία του τραγουδιού, είπαν το μεγάλο "ναι" και θα είναι μέλη της κριτικής επιτροπής» αναφέρει το δελτίο Τύπου που στάλθηκε από το κανάλι.

Μιχάλης Χατζηγιάννης και Ζέτα Μακρυπούλια είχαν συναντηθεί τηλεοπτικά και πάλι στη συχνότητα του ΑΝΤ1 τον Φεβρουάριο του 2018, όταν ο καλλιτέχνης επισκέφθηκε το πλατό του «Sunday live». Ο Μιχάλης Κουινέλης των Stavento επιστρέφει στην τηλεόραση έπειτα από ένα μεγάλο διάλειμμα. Ήταν στην κριτική επιτροπή των δύο πρώτων «The Voice» που προβλήθηκαν από τον ΑΝΤ1.

Η Ελένη Φουρέιρα φαίνεται πως είπε το μεγάλο "ναι" λόγω και της παλαιότερης άριστης σχέσης που είχε αναπτύξει με τους ανθρώπους του ΑΝΤ1, με τη συμμετοχή της στο σόου χορού του καναλιού «So you think you can dance» το 2017.

Εκείνος όμως που προκάλεσε τη μεγαλύτερη έκπληξη όταν αποδέχτηκε την πρόταση είναι ο στιχουργός, Νίκος Μωραΐτης. Και αυτό γιατί ο Μωραΐτης, ο οποίος δραστηριοποιείται ενεργά στα social media, έχει παλαιότερα -μέσω του λογαριασμού του στο Twitter - καταφερθεί κατά τόσο των talent show όσο όμως και του ίδιου του καναλιού και μάλιστα με οξύτατους χαρακτηρισμούς.

Μερικά από τα Tweets του Νίκου Μωραΐτη:

Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε στην πρεμιέρα του σόου ή και μετέπειτα αν ο κ. Μωραΐτης αναφερθεί στο τι τον οδήγησε να αλλάξει γνώμη και να συμμετέχει στο φιλόδοξο πρότζεκτ του Ant1, χωρίς να νιώθει ότι "γελοιοποείται".