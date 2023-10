Τηλεθέαση: I’m a Celebrity VS Debate, όμως… άλλος βγήκε νικητής

Μεγάλος ήταν ο ανταγωνισμός το βράδυ της Τετάρτης (11/10). Πόσο έκανε η πρεμιέρα του “I’ m a celebrity… Get me out of here!”, πόσο τα υπόλοιπα προγράμματα.

"Σκληρή" μάχη για την τηλεθέαση δόθηκε για μία ακόμη φορά στην prime time ζώνη το βράδυ της Τετάρτης (11/10), με τα αποτελέσματα να είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντας. Στις ήδη πολλές σειρές μυθοπλασίας που ανταγωνίζονται για να επικρατήσουν, μπήκε χθες ένας ακόμη "παίκτης", το νέο ριάλιτι του ΣΚΑΙ με τίτλο "I' m a celebrity… Get me out of here!" που έκανε πρεμιέρα και που θα προβάλλεται κάθε Τετάρτη και Πέμπτη. Το νέο ριάλιτι επιβίωσης σημείωσε ικανοποιητικά νούμερα τηλεθέασης, ωστόσο, είναι νωρίς να δούμε τη δυναμική του. Στο μεταξύ, χθες πραγματοποιήθηκε και το debate μεταξύ των δύο υποψήφιων δημάρχων (Μπακογιάννης-Δούκας) του Δήμου Αθηναίων, το οποίο προβλήθηκε στην ΕΡΤ. Το debate δεν επηρέασε τις υπάρχουσες ισορροπίες και μονοψήφιο ποσοστό τηλεθέασης. Τα υπόλοιπα προγράμματα κινήθηκαν πάνω – κάτω στα ίδια ποσοστά, ενώ νικητής όλων βγήκε για άλλη μια φορά ο "Σασμός" του Alpha, στον οποίον το τηλεοπτικό κοινό μένει πιστό, παρά το πλήθος των νέων σειρών που προβάλλονται φέτος. Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης Δυναμικό κοινό Σασμός – 20%

Μάγισσα – 17,9%

Celebrity – 16%

Ναυάγιο – 15%

Προξενιό της Ιουλίας – 11%

Γη της Ελιάς – 10,8%

Πρώτος από εμάς – 9,9%

Φάρμα – 9,4%

Debate – 6,3%

Παραλία – 6,1%

Fame Story – 5,8%

Πανθέοι – 5,3% Γενικό σύνολο Σασμός – 20,7%

Γη της Ελιάς – 19,5%

Ναυάγιο – 19,2%

Μάγισσα – 15,2%

Προξενιό της Ιουλίας – 14,2%

Celebrity – 12,4%%

Πρώτος από εμάς – 7,9%

Φάρμα – 7,3%

Παραλία – 7%

Debate – 6,7%

Fame Story – 4,2%

Πανθέοι – 4,2%