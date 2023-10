I’m a Celebrity – Spoiler : Αυτός είναι ο πρώτος παίκτης που αποχωρεί απόψε

Το “I’ m a celebrity… Get me out of here!” έκανε πρεμιέρα και η πρώτη αποχώρηση είναι γεγονός. Ποιος celebrity φεύγει απόψε, πριν καλά-καλά “γευτεί” την ζούγκλα.

Πρεμιέρα έκανε το βράδυ της Τετάρτης (11/10) το νέο ριάλιτι “I’ m a celebrity… Get me out of here!” του ΣΚΑΙ, με παρουσιαστές τον Γιώργο Λιανό και την Καλομοίρα. Οι δυο τους υποδέχτηκαν τους 14 celebrities που “προσγειώθηκαν” στη ζούγκλα του Άγιου Δομίνικου για να λάβουν μέρος στην πιο συναρπαστική περιπέτεια της ζωής τους. Οι παίκτες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες και οι δοκιμασίες δεν άργησαν να ξεκινήσουν, με την πρώτη να τους φέρνει σε επαφή με… ντόπια ερπετά! Η εν λόγω δοκιμασία ήταν για καλό σκοπό, ώστε να συγκεντρωθούν χρήματα για τις πρόσφατες καταστροφές που υπέστη η Ελλάδα, και έλαβαν μέρος η Αγγελική Ηλιάδη με τον Πάνο Καλίδη και η Ιωάννα Λίλη με τον Μπο. Φυσικά, στις ομάδες δεν άργησαν να δημιουργηθούν και οι πρώτες εντάσεις, με τον Σταμάτη Γαρδέλη και τον Τάσο Ξιαρχό να έρχονται σε αντιπαράθεση και, τελικά, ο δεύτερος να απομακρύνεται από το σημείο. Σχετικό Άρθρο Τηλεόραση I’m a Celebrity: Ομοφοβικά σχόλια Γαρδέλη για Κασσελάκη – Πιάστηκαν στα χέρια με Τάσο Ξιαρχό I’m a Celebrity: Απόψε η πρώτη αποχώρηση – Ποιος φεύγει Η πρώτη αποχώρηση από το “I’ m a celebrity… Get me out of here!” πραγματοποιηθεί το βράδυ της Πέμπτης (12/10) και ένας παίκτης θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει την ζούγκλα, προτού καλά-καλά την “γευτεί”. Υπενθυμίζεται πως οι celebrities είναι 14 και είναι οι εξής: Δήμητρα Αλεξανδράκη Νίκος Αναδιώτης Νίκος Βαμβακούλας Σταμάτης Γαρδέλης Στέλλα Γεωργιάδου Αγγελική Ηλιάδη Μαρία Καλάβρια Πάνος Καλίδης Ιωάννα Λίλη Ραχήλ Μακρή Τάσος Ξιαρχό Γιώργος Χειμωνέτος Bo Emilia Vodos Σύμφωνα με σχετικό spoiler, ο παίκτης που θα φύγει απόψε είναι ο Σταμάτης Γαρδέλης, αν και δεν έχει γίνει γνωστό το πώς θα αποχωρούν οι celebrities και ποια διαδικασία θα ακολουθείται. I’m a Celebrity: Και μια οικειοθελής αποχώρηση Αξίζει να σημειωθεί, πως λίγες μέρες πριν από την πρεμιέρα του ριάλιτι, είχε γίνει γνωστό πως τις πρώτες μέρες θα υπάρξει και μια οικειοθελής αποχώρηση. Οι πληροφορίες ανέφεραν πως πρόκειται για τη Δήμητρα Αλεξανδράκη, ωστόσο, παραμένει άγνωστο πότε θα προβληθεί αυτή η σκηνή. Σχετικό Άρθρο Τηλεόραση “Βόμβα” στο “I’m a celebrity”: Παίκτρια αποχώρησε οικειοθελώς – Ο λόγος Πάντως, έχει ανακοινωθεί πως ο Τρύφωνας Σαμαράς θα μπει σύντομα στο παιχνίδι, ενδεχομένως στη θέση της Αλεξανδράκη.