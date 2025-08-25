Το BBC έρχεται στην Ελλάδα – Συζήτηση με πολιτικούς και αναλυτές μπροστά σε κοινό

Το “BBC World Questions” θα βρίσκεται στην Ελλάδα στις 9 Σεπτεμβρίου, για να συζητήσει με ένα πάνελ κορυφαίων πολιτικών και αναλυτών τα κεντρικά ζητήματα της χώρας, μπροστά σε κοινό, στο Μέγαρο Μουσικής. Δείτε πως μπορείτε να κάνετε αίτηση συμμετοχής.

Την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, η ιστορική εκπομπή του BBC, “World Questions” θα έρθει στην Ελλάδα για να συζητήσει το πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό μέλλον της χώρας στην Αθήνα.

Η κλιματική αλλαγή και οι πυρκαγιές, η οικονομική ανάπτυξη και η ποικιλομορφία, η μετανάστευση, καθώς και ο τουρισμός και η ελευθερία του Τύπου θα τεθούν προς συζήτηση στο πάνελ με κορυφαίους πολιτικούς και αναλυτές που θα στηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Το πρόγραμμα του BBC World Service, το οποίο έχει σκοπό να θέτει τους ανθρώπους και τα ερωτήματά τους στο επίκεντρο της συζήτησης, θα παρουσιαστεί από τον ανταποκριτή του BBC, Jonny Dymond. Η συζήτηση που θα διαρκέσει μια ώρα θα καθοδηγηθεί από ερωτήσεις από το ζωντανό κοινό.

Όσοι ενδιαφέρονται να παρευρεθούν και να αποτελέσουν μέρος του κοινού, μπορούν να κάνουν την αίτηση συμμετοχής τους σε αυτόν τον σύνδεσμο. Οι πόρτες του Μεγάρου Μουσικής θα ανοίξουν στις 18:00 και η ηχογράφηση της συζήτησης θα ξεκινήσει στις 19:30.

Στο πάνελ θα συμμετέχουν:

Σοφία Ζαχαράκη – Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων

Παύλος Γερουλάνος, Βουλευτής – πρώην Υπουργός, ΠΑΣΟΚ

Ξένια Κουναλάκη – δημοσιογράφος και αρθρογράφος, εφημερίδα Καθημερινή

Γιάννης Κουτσομύτης – αναλυτής ευρωπαϊκών υποθέσεων

Η Gwenan Roberts, Επιμελήτρια Αρχισυντάκτρια του BBC World Service English, δηλώνει: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που φέρνουμε το BBC World Questions στην Αθήνα σε μια κρίσιμη στιγμή για την Ελλάδα. Είναι μια υπέροχη ευκαιρία να ακούσουμε απευθείας από το ελληνικό κοινό τα ζητήματα που το απασχολούν περισσότερο και προσβλέπουμε σε μια δυναμική και ενδιαφέρουσα συζήτηση».

Το πρόγραμμα θα ηχογραφηθεί και θα μεταδοθεί στο ραδιόφωνο World Service English, στο BBC News Channel και στο κανάλι BBC World Service στο YouTube από το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου. Θα είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο, στο BBC Sounds και στις περισσότερες άλλες πλατφόρμες podcast.