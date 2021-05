Όχι άλλα SMS, η παγίδα της καβατζοπαραλίας, το απρόσμενο legalize it και το ψωμί ψωμάκι της Gwyneth ήταν μερικά highlights της εβδομάδας που πέρασε. O Κωνσταντίνος Μπόλας -aka This Cooking Man– είναι δικηγόρος, DJ στα γνωστότερα μπαρ της πόλης και μαγειρεύει υπέροχα με κρασιά και μουσικές και προφανώς το αγόρι που θα ήθελες στη διπλανή σου πόρτα.

Τα highlights

Ισχύει πάντα, αλλά ιδίως φέτος με κλειστά γυμναστήρια, το "σώμα παραλίας" είναι απλά το σώμα που έχει καθένας σε μια παραλία

Περνάς τα πάνδεινα να φτάσεις στην παραλία καβάτζα που σου είπε φίλος και βρίσκεσαι σε μια παραλία σαν τη Φρεαττύδα συν τσούχτρες

Έχει ενδιαφέρον σημειολογικά ότι το legalize it θα έρθει στην Ελλάδα τελικά από έναν πρώην υπουργό του ΛΑΟΣ

Έσπασε λέει η Gwyneth στην καραντίνα κι έφαγε ψωμί και ήπιε και δυο κοκτέιλ την ώρα που εμείς φάγαμε έναν φούρνο και ήπιαμε μια κάβα

"Οι Spotify λίστες που σετάρω με κάθε πιάτο είναι τα τραγούδια που θέλω να ακούω μαγειρεύοντας. Άν π.χ. κάνω γαλλική συνταγή δεν ακούω Κατερίνα Στανίση -που μια χαρά μου αρέσει και η Κατερίνα" - Κωνσταντίνος Μπόλας

"Μαγειρεύω τελείως ερασιτεχνικά. Και σε σχολή να πάω, δεν θα μπορούσα να γίνω μάγειρας. Είναι τόσο πιεστική δουλειά που δεν θα το άντεχα" - Κωνσταντίνος Μπόλας

"Η Ελλάδα έχει φανταστικά κρασιά - είτε από παλιά οινοποιεία που ανέλαβαν επόμενες γενιές της οικογένειας είτε από νέες προσπάθειες" - Κωνσταντίνος Μπόλας

"Είχα την εικόνα και των δυο μου γονιών να μαγειρεύουν μαζί στην κουζίνα, μοίραζαν τις δουλειές και συνεργαζόντουσαν" -Κωνσταντίνος Μπόλας

"Οι αποτυχίες στη μαγειρική είναι μέσα στο πρόγραμμα. Αν η μαγειρική σε αγχώνει ή σε νευριάζει, αντί να σε ηρεμεί, μην το κάνεις. Παράγγειλε απ' έξω" Κωνσταντίνος Μπόλας

Η Μίνα Μπιράκου, με καλεσμένους ή μόνη της, κάθε εβδομάδα ανοίγει μικρόφωνο με το Been There, Done That.

