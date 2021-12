Το SPORT24 ξεπέρασε τους 40.000 subscribers στο YouTube!

Το αθλητικό site της 24 MEDIA, SPORT24 ξεπέρασε τους 40.000 subscribers στο κανάλι που διαθέτει στο YouTube πριν την αλλαγή του χρόνου και πάει για άλλες κορυφές.

Ο λογαριασμός του SPORT24 στο YouTube δημοσιεύει αποκλειστικά αθλητικό video περιεχόμενο, με πρωταγωνιστές τις εκπομπές Game Night με τον Παντελή Βλαχόπουλο, την βραδινή εκπομπή μετά από μεγάλους αθλητικούς αγώνες με εκλεκτούς καλεσμένους του αθλητικού χώρου και The Show Must Go on με τον Παντελή Διαμαντόπουλο, την μοναδική καθημερινή αθλητική εκπομπή που ενημερώνει το κοινό για όλα τα σπορ.

Οι εκπομπές εκπέμπουν ζωντανά από το στούντιο της 24 MEDIA. Παράλληλα, ο λογαριασμός του SPORT24 στο YouTube φιλοξενεί μεγάλες συνεντεύξεις από αθλητές παγκόσμιας κλάσης όπως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, Στέφανος Τσιτσιπάς, Ζέλικο Ομπράντοβιτς, Μίλτος Τεντόγλου αλλά και απευθείας μετάδοση μέσα από τα γήπεδα, μετά από μεγάλους αγώνες.

Το κανάλι του SPORT24 στο YouTube συγκεντρώνει περισσότερο από 1M views το μήνα, γεγονός που το καθιστά καθημερινά ψηλά στις τάσεις του YouTube. Με βασικό μήνυμα "Μόνο Αθλητικά", το brand της 24 MEDIA συνεχίζει την ανάπτυξη του video content με απώτερο σκοπό το ποιοτικό και πρωτογενές αθλητικό περιεχόμενο.

