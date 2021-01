"Υπήρχε μια κανονικοποίηση στη λεκτική και ψυχολογική βία στη δουλειά. Δεν πάει έτσι πια"

To ελληνικό #metoo ξεκίνησε με τη σπουδαία Σοφία Μπεκατώρου και συνεχίστηκε με τη γενναία Ζέτα Δούκα. Μετά τα στόματα άνοιξαν, το ρυάκι έγινε ποτάμι και είναι η ώρα να αλλάξουν τα πράγματα.

Την ίδια ώρα, ο πόλεμος Κομισιόν και Astra Zeneca θα μπορούσε να είναι ταινία και θα τη βλέπαμε, αν δεν ξεμενάμε εν τω μεταξύ από εμβόλια εξαιτίας του.

Τα Highlights

-Υπήρχε μια κανονικοποίηση στη λεκτική και ψυχολογική βία στη δουλειά. Ότι έτσι είναι τα πράγματα. Χαίρομαι που είμαι ζωντανή την εποχή που δεν θα είναι πια "έτσι τα πράγματα".

-"Η Κίνα, αφού μας σύστησε τον κορονοϊό, μας συστήνει τώρα και το πρωκτικό τεστ για τον covid19. Σας φαίνεται ακόμα άβολη η μπατονέτα στον λαιμό;

-"Τη μέρα που βγήκε η απόφαση για τη Χρυσή Αυγή, ήμασταν με τον Στάνκογλου και την Καβαλιεράτου σε γύρισμα. Θέλαμε τόσο πολύ να ήμασταν εκεί, έξω από το δικαστήριο. Νιώθαμε ότι είναι μια ιστορική στιγμή". Μυρτώ Κοντοβά

Η Μίνα Μπιράκου, με καλεσμένους ή μόνη της, κάθε εβδομάδα ανοίγει μικρόφωνο με το Been There, Done That.

