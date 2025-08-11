ΑΑΔΕ – Καταγγελίες: Μηχανισμός για να ξεχωρίζει η “μαρίδα” από το “λαβράκι”

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα “Καταγγελίες Πολιτών” έχει δεχθεί ήδη πάνω από 40.000 αναφορές για φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις.

Στην καλύτερη και πιο αποτελεσματική αξιοποίηση πιθανών δεδομένων από τις καταγγελίες που κατατίθενται σωρηδόν στα ειδικά σημεία υποδοχής ( Δ.Ο.Υ., Ελεγκτικά Κέντρα, Κ.Ε.ΜΕ.Φ., ΚΕ.Β.ΕΙΣ., ΚΕ.ΦΟ.Κ., Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης, τ Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχων – ΔΙ.Ε.Σ.ΕΛ.,πλατφόρμες κτλ) αποσκοπεί μια νέα κίνηση που κάνει η φορολογική διοίκηση.

Συγκεκριμένα με στόχο την ενίσχυση της προσπάθειας κατά της φοροδιαφυγής, με απόφασή του (Α.1116/4.8.2025) ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, προχωρά σε συγκρότηση, στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων (Κ.Ε.ΜΕ.Φ.), τριμελούς επιτροπής, που θα αξιολογεί με άμεσο τρόπο τα “πληροφοριακά δελτία”, δηλαδή τις αναφορές, επώνυμες και ανώνυμες με καταγγελίες για παραβατικές συμπεριφορές και θα δίνει την απαιτούμενη προτεραιότητα σε υποθέσεις, που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Ουσιαστικά θα γίνεται μια ανάλυση ρίσκου και ανάλογα με τα δεδομένα της αξιολόγησης, κάποιες υποθέσεις, που αφορούν μεγάλο πλούτο και “καραμπινάτες” υποθέσεις θα αποκτούν προβάδισμα σε σχέση με απαιτούμενες ενέργειες και ελέγχους. Ουσιαστικά η διοίκηση έτσι, αφήνοντας, δηλαδή, για το αρχείο υποθέσεις “μαρίδας” θα επικεντρώνεται στα “λαβράκια”, μιας και ούτε πλεονάζον ανθρώπινο δυναμικό υπάρχει, για ανούσια ανάλωσή του, ούτε, βέβαια, άπλετος χρόνος.

Αναλυτικά, η απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ προβλέπει ότι:

η καταχώρηση του κάθε πληροφοριακού δελτίου που γίνεται στη σχετική λίστα της εφαρμογής της Διαχείρισης Υποθέσεων (Case Management) της ΑΑΔΕ, θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του. Στη συνέχεια μια Τριμελής Επιτροπή θα “ζυγίζει” στις επόμενες πέντε εργάσιμες ημέρες, κάθε καταγγελία και ανάλογα θα κινούνται διαδικασίες.

Συγκεκριμένα, ανάλογα με τη βαθμολογία που θα λαμβάνει από την Τριμελή Επιτροπή, θα προτεραιοποιούνται υποθέσεις.

Παράλληλα με τα νέα δεδομένα, κάθε 15 μέρες ή δύο φορές το μήνα, η ΑΑΔΕ θα ελέγχει -και εσωτερικά- αν οι καταγγελίες ελέγχονται στους χρόνους που πρέπει.

Ο τρόπος βαθμολογίας

Να σημειωθεί ότι η ειδική επιτροπή αναμένεται να βαθμολογεί τις καταγγελίες με βάση την εξής κλίμακα:

0: Υπόθεση χωρίς ενδιαφέρον – τίθεται στο αρχείο

1: Πληροφορία μικρού ενδιαφέροντος

2: Σημαντική πληροφορία που απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση

3: Πολύ ενδιαφέρουσα και εξόχως σημαντική πληροφορία, διαβιβάζεται άμεσα για έλεγχο

4: Εξαιρετικής σημασίας πληροφορία που απαιτεί άμεση και ταχεία επέμβαση

Παράλληλα, βέβαια, στο “ζύγι” μπαίνουν και άλλοι παράγοντες, όπως αν είναι απλή, επείγουσα ή εξαιρετικώς επείγουσα, πριν ξαταστρωθεί το πλάνο ελέγχου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα από τα “πληροφοριακά δελτία” προκύπτουν, συχνά, σημαντικά δεδομένα. Ωστόσο υπάρχει και μεγάλη ποσότητα αναφορών που δεν είναι αξιοποιήσιμη καθώς αφορά προσωπικές κόντρες ανταγωνιστών, προσωπικές εμπάθειες κτλ, αφορώντας, κύρια, ενέργειες σπίλωσης κτλ.

Συγκεκριμένα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα «Καταγγελίες Πολιτών», που λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2023, έχει δεχθεί ήδη πάνω από 40.000 αναφορές για φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις – από πλαστές αποδείξεις και λαθρεμπόριο μέχρι μεγάλες υποθέσεις διαφθοράς.

Σύμφωνα, δε, με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής ότι μόνο στο πρώτο πεντάμηνο του έτους βρίσκονταν σε εξέλιξη πάνω από 6.000 έλεγχοι σε φορολογούμενους μεγάλου πλούτου. Από αυτούς, οι ελεγκτές επέβαλαν πρόστιμα συνολικού ύψους 26,4 εκατ. ευρώ, ενώ 21 άτομα βρέθηκαν αντιμέτωπα με μηνυτήριες αναφορές για σοβαρή φοροδιαφυγή.