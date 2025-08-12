ΑΑΔΕ – Ληξιπρόθεσμες Οφειλές: Παγώνουν τα επιτόκια για μία διετία

Η απόφαση του υπουργού Οικονομικών για το περαιτέρω πάγωμα των επιτοκίων συνεισφέρει στο να μην “ξεφύγει” το κόστος εξυπηρέτησης των οφειλών.

Σε παράταση της ρύθμισης, που ισχύει σήμερα, για μια διετία, έως, δηλαδή, τον Αύγουστο του 2027 και αφορά το ύψος των επιτοκίων, τα οποία βαρύνουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία, προχωρά το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ουσιαστικά για μια διετία ακόμη όσοι και όσες καθυστερούν να καταβάλουν τους φόρους τους ή άλλες οφειλές προς την εφορία θα πληρώνουν τόκο, όσο και σήμερα. Σημειώνεται, ότι με βάση όσα ισχύουν από το 2014, εφόσον ο φορολογούμενος ή φορολογούμενη δεν καταβάλει εμπρόθεσμα τις οφειλές που του ή της έχουν βεβαιωθεί, καλείται να πληρώσει τόκο 8,51% συν το επιτόκιο Κύριας Αναχρηματοδότησης το οποίο καθορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Καθώς το τρέχον επιτόκιο κύριας αναχρηματοδότησης είναι σήμερα 2,00%, άρα θα έπρεπε οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία να επιβαρύνονται με 10,51% ετησίως.

Σύμφωνα, όμως, με την απόφαση του Κυριάκου Πιερρακάκη δεν μεταβάλλονται τα επιτόκια του άρθρου 53 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας που αφορούν τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής φόρου. Βέβαια το ίδιο θα ισχύει και για τους τόκους επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων, που παραμένουν “παγωμένοι” επίσης.

Έτσι, δηλαδή, μέχρι και τον Αύγουστο του 2027, δεν προσμετράται στην συνολική επιτοκιακή επιβάρυνση ή σε περίπτωση επιστροφής ποσών το επιτοκιακό “μπόνους”, το τρέχον επιτόκιο που καθορίζει κάθε φορά η ΕΚΤ (2,00% από τον Ιούνιο του 2025) αλλά εκείνο που ίσχυε κατά την 1.1.2014, το οποίο ήταν μόλις 0,25%

Κατά συνέπεια τα επιτόκια εκπρόθεσμης καταβολής φόρων και τελών θα παραμείνουν αμετάβλητα στο 8,76% τον χρόνο ή 0,73% για κάθε μήνα καθυστέρησης. Αμετάβλητο, βέβαια, όπως προαναφέρθηκε, παραμένει και το επιτόκιο για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων το οποίο ανέρχεται στο 0,50% για κάθε μήνα καθυστέρησης και στο 6% σε ετήσια βάση. Σύμφωνα με την νομοθεσία οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής, ο φορολογούμενος επιβαρύνεται με τόκο επί του ποσού φόρου που «τρέχει» από την επόμενη ημέρα της λήξης της νόμιμης προθεσμίας.

Σε περίπτωση καταβολής υπερβάλλοντος ποσού καταβάλλονται τόκοι στον φορολογούμενο για τη χρονική περίοδο από την ημερομηνία αίτησης επιστροφής του υπερβάλλοντος ποσού φόρου μέχρι την ημερομηνία ειδοποίησης του φορολογούμενου για την επιστροφή του, εκτός εάν η επιστροφή φόρου ολοκληρωθεί εντός 90 ημερών από την παραλαβή από τη Φορολογική Διοίκηση της αίτησης επιστροφής φόρου του φορολογουμένου.

Τα χρέη

Σημειώνεται ότι το θέμα είναι μείζον καθώς πάνω από 4,2 εκατομμύρια φορολογούμενοι έχουν οφειλές στην εφορία. Τα, δε, ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορίας έχουν ξεπεράσει τα 110,8 δισ. ευρώ. Άρα η απόφαση του υπουργού Οικονομικών για το περαιτέρω πάγωμα των επιτοκίων συνεισφέρει στο να μην “ξεφύγει” το κόστος εξυπηρέτησης των οφειλών οι οποίες θα οδηγούσαν σε περαιτέρω άνοδο των χρεών.

Τα επιτόκια στις πάγιες ρυθμίσεις

Υπενθυμίζεται ότι το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ως τον Μάρτιο του 2026 έχει κρατήσει αμετάβλητα και τα επιτόκια στις πάγιες ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών για χρέη προς την εφορία .

Έτσι, το επιτόκιο των δόσεων για τις βεβαιωμένες οφειλές που έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση παραμένει αμετάβλητο έως και τις 31 Μαρτίου 2026, διατηρώντας τα επίπεδα που ισχύουν μέχρι τις 31 Μαρτίου 2025.

Η διατήρηση των επιτοκίων στα ίδια επίπεδα, αφορά τόσο τις αρχικές ρυθμίσεις όσο και τις νέες υπαγωγές., Με αυτόν τον τρόπο δίνεται μια κάποια δυνατότητα στους οφειλέτες και τις οφειλέτριες να φανούν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.

Ειδικότερα, τα επιτόκια παραμένουν:

Στο 4,34% για ρυθμίσεις έως 12 δόσεις, και:

Στο 5,84% για περισσότερες από 12 δόσεις.

Να σημειωθεί ότι για εκπρόθεσμη καταβολή φόρου επιβάλλεται τόκος 0,73% για κάθε μήνα καθυστέρησης ή 8,76% ετησίως.

Ωστόσο, αυξημένα είναι τα επιτόκια για όσους έχουν χάσει προηγούμενη ρύθμιση και επιθυμούν να ενταχθούν εκ νέου σε καθεστώς διακανονισμού: