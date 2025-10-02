ΑΑΔΕ: Νέο “κύμα” ένταξης στο καθεστώς μηνιαίων δηλώσεων ΦΠΑ – Ποιες επιχειρήσεις αφορά

Η πρώτη εφαρμογή, που ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 2025, κάλυψε 92.590 επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες με έναρξη δραστηριότητας από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως και τις 31 Μαρτίου 2025.

Τη δυνατότητα, πλέον, παρέχει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προαιρετικής ένταξης σε μηνιαία υποβολή δήλωσης ΦΠΑ, σε περισσότερες από 1 εκ. επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών έως και 31/12/2023 που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Συγκεκριμένα, στο νέο καθεστώς μπορεί να ενταχθούν οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία και έχουν ξεκινήσει τη δραστηριότητά τους μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Σύμφωνα με την απόφαση της ΑΑΔΕ, η υπαγωγή των επιχειρήσεων αυτών στη μηνιαία υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ θα είναι, σε πρώτη φάση, προαιρετική.

Σύμφωνα, δε, με την απόφαση Α.1049/2025 του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, οι εν λόγω επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν τις δηλώσεις ΦΠΑ σε μηνιαία βάση αντί για τριμηνιαία.

Υπενθυμίζεται ότι για οποιαδήποτε προαιρετική μεταβολή της φορολογικής περιόδου (από μηνιαία σε τριμηνιαία και αντιστρόφως), το διάστημα παραμονής είναι 12 μήνες από την κάθε μεταβολή.

Το πρώτο κύμα

Υπενθυμίζεται, ότι η πρώτη εφαρμογή, που ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 2025, κάλυψε 92.590 επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες με έναρξη δραστηριότητας από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως και τις 31 Μαρτίου 2025. Αυτές και αυτοί ξεκίνησαν με τα νέα δεδομένα αντί το παλαιότερο τριμηνιαίο σύστημα.

Σε αυτήν, μάλιστα, την πρώτη «ομάδα» όλες οι εταιρείες, ανεξάρτητα, εάν έχουν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία, υποχρεούνται να καταθέτουν μηνιαίες δηλώσεις ΦΠΑ. Ωστόσο, μετά την πάροδο 24 μηνών από τη

ν έναρξη των εργασιών τους, μπορούν να επιστρέψουν σε τριμηνιαία υποβολή, εφόσον το επιθυμούν.

Με βάση, πάντως, το σχεδιασμό, η ένταξη στο καθεστώς μηνιαίας υποβολής ΦΠΑ θα είναι υποχρεωτική για το σύνολο των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών. Η αλλαγή του τρόπου απόδοσης του ΦΠΑ, που αποτελεί το σημαντικό πυλώνα των εσόδων για τον κρατικό κρίνεται αναγκαία για να μειωθεί το “κενό” ΦΠΑ.

Τα χρήματα, δηλαδή, που χάνει το κράτος από το φόρο. Να σημειωθεί ότι το “κενό ΦΠΑ” από 13,7% που ήταν το 2022 βρέθηκε κάτω από το 10% στο 2024, ενώ εκτιμάται ότι φέτος θα διαμορφωθεί ακόμα χαμηλότερα και δεν αποκλείεται να κινηθεί στα επίπεδα του 7%.

Εάν, πάντως, η χώρα μας έφτανε στον μέσο όρο της Ε.Ε. που διαμορφώνεται στο 5% θα είχε όφελος 1,4 δισ. ευρώ, δηλαδή από τα 2,9 δισ. θα περιοριζόταν στα 1,5 δισ. ευρώ.

Έτσι, όπως επισημαίνει η ΑΑΔΕ, η σταδιακή μετάβαση στις μηνιαίες δηλώσεις αναμένεται να βελτιώσει την εισπραξιμότητα των φόρων και να προσφέρει στο κράτος τη δυνατότητα στενότερης παρακολούθησης της πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας.

Η μηνιαία δήλωση ΦΠΑ χαρακτηρίζεται ως ένα από τα αποτελεσματικότερα εργαλεία της Φορολογικής Διοίκησης, καθώς:

*Παρέχει άμεση εικόνα των εισροών και εκροών των επιχειρήσεων,

*περιορίζει τον κίνδυνο καθυστερήσεων και συσσώρευσης οφειλών, και:

*επιτρέπει ταχύτερο εντοπισμό παρατυπιών.

Η διαδικασία

Η υποβολή μηνιαίων δηλώσεων ΦΠΑ γίνεται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία > Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου > Στοιχεία Επιχείρησης.

Η δυνατότητα μηνιαίας υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ επιτρέπει στις επιχειρήσεις να προγραμματίσουν καλύτερα τις πληρωμές του ΦΠΑ, αποφεύγοντας την συσσώρευση οφειλών στο τέλος κάθε τριμήνου.