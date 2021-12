Κυκλοφόρησε η ετήσια έκδοση Apartments 2022

Με τη 16η δίγλωσση έκδοσή του, το ετήσιο Apartments παρουσιάζει 14 από τις πιο πρόσφατες διαμορφώσεις πολυτελών διαμερισμάτων, από ολόκληρο τον κόσμο.

Στις 240 σελίδες του τόμου, με πλούσια εικονογράφηση από καταξιωμένους φωτογράφους αρχιτεκτονικής, παρουσιάζονται εξαιρετικά έργα interior design από διαμερίσματα στην Αθηναϊκή Ριβιέρα και την πόλη της Αθήνας, τη Θεσσαλονίκη, το Τελ Αβίβ, τη Ρώμη και το Βελιγράδι. Επιπλέον, το τεύχος περιλαμβάνει εκτεταμένη έρευνα αγοράς με έπιπλα, διακοσμητικά αντικείμενα και εξοπλισμούς από τις πιο πρόσφατες συλλογές διεθνών οίκων.

ADVERTISING

Το Apartments 2022 φιλοξενεί μία αποκλειστική συνέντευξη του ιδιαίτερα καταξιωμένου designer, Philippe Malouin (Καναδάς-Ηνωμένο Βασίλειο), όπου μιλά σε πρώτο πρόσωπο για το έργο του και τις εμπειρίες που έχει αποκομίσει κατά τη διάρκεια της μεγάλης καριέρας του.

Το Apartments είναι ετήσια διεθνής έκδοση του περιοδικού ek και διατίθεται στις παρακάτω χώρες: Ελλάδα, Κύπρο, Τουρκία, Ντουμπάι, Αμπού Ντάμπι, Κατάρ, Μπαχρέιν, Λίβανο, Ομάν, Κίνα, Ινδία, Ταϊβάν, Κορέα, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία, Βέλγιο, Σιγκαπούρη.

Apartments 2022 bookazine is now available

The 16th, bilingual edition of the annual Apartments bookazine, presents 14 recent upmarket apartment designs from the entire world.

The 240 pages of the volume, richly illustrated by renowned architectural photographers, feature exceptional interior design projects from the Athenian Riviera, Athens, Thessaloniki, Tel Aviv, Rome, and Belgrade. Furthermore, the issue includes an extensive market report on furniture, objects, and home equipment from the most recent collections by top international brands.

Apartments 2022 includes an exclusive interview of the acclaimed designer Philippe Malouin (Canada-UK), where he delivers a first-person account of his work and experiences during his long career.

Apartments is an annual, international publication by ek magazine, distributed in the following countries: Greece, Cyprus, Turkey, Dubai, Abu Dhabi, Qatar, Bahrein, Lebanon, Oman, China, India, Taiwan, Corea, USA, UK, Spain, Italy, Belgium, Singapore.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις