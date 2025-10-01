Σε ανοδική τροχιά το real estate κατοικιών στις τουριστικές περιοχές της Νότιας Πελοποννήσου

Σε ανοδική τροχιά το real estate κατοικιών στις τουριστικές περιοχές της Νότιας ΠελοποννήσουΔιαβάζεται σε 2'
Η βελτίωση των οδικών συνδέσεων καθιστά τη Μεσσηνία και τη Λακωνία πιο εύκολα προσβάσιμες. Η ευκολότερη πρόσβαση ενισχύει την ελκυστικότητα των περιοχών και ανεβάζει την αξία της γης και των κατοικιών.
Ανοδικά κινήθηκαν λόγω αυξημένης ζήτησης οι τιμές των ακινήτων προς πώληση σε Μεσσηνία και Λακωνία, κατά το β’ τρίμηνο του 2025, με την μεγαλύτερη άνοδο να καταγράφεται στην Μεσσηνία.
Η έντονη τουριστική ανάπτυξη σε περιοχές όπως η Καλαμάτα και η Μάνη έχει αυξήσει κατακόρυφα τη ζήτηση για εξοχικές κατοικίες και επενδυτικά ακίνητα. Αυτό δημιουργεί μεγαλύτερη πίεση στις τιμές, καθώς πολλοί ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ιδιοκτησία σε περιοχές με αυξημένη τουριστική αξία.
Σημαντικό ρόλο παίζει επίσης η αυξημένη ζήτηση από ξένους αγοραστές και ομογενείς, οι οποίοι επενδύουν σε παραθαλάσσιες και παραδοσιακές περιοχές. Η παρουσία αυτών των αγοραστών συμβάλλει στην άνοδο των τιμών, αφού συχνά είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν υψηλότερα ποσά.
Τέλος, η περιορισμένη προσφορά ποιοτικών ακινήτων, σε συνδυασμό με την αύξηση του κόστους κατασκευής, πιέζει περαιτέρω τις τιμές προς τα πάνω. Όσο η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά, οι αξίες συνεχίζουν να ανεβαίνουν.
Τάσεις τιμών ακινήτων
Το β’ τρίμηνο του 2025, η μέση τιμή πώλησης στην Μεσσηνία έφτασε τα 2.000 ευρώ ανά τ.μ. από 1.647 ευρώ το 2024. Το κόστος δηλαδή, εκτοξεύτηκε κατά 21,40%.
Ταυτόχρονα, στην Λακωνία η μέση τιμή ανέρχεται πλέον στα 1.364 ευρώ ανά τ.μ. από 1.139 ευρώ, την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σημειώθηκε δηλαδή, η άνοδος της τάξεως των 19,70%.
Παραδείγματα ακινήτων στην αγορά
Μεσσηνία
- Βίλα, 225 τ.μ., ισόγειο, πέντε υπνοδωμάτια, πωλείται στα 2.444,44 ευρώ ανά τ.μ.
- Μονοκατοικία, 180 τ.μ., ισόγειο, τέσσερα υπνοδωμάτια, πωλείται στα 2.222,22 ευρώ ανά τ.μ.
- Μονοκατοικία, 249 τ.μ., 1ος όροφος, δύο υπνοδωμάτια, πωλείται στα 843,37 ευρώ ανά τ.μ.
- Μεζονέτα, 195 τ.μ., ισόγειο, δύο υπνοδωμάτια, πωλείται στα 1.794,87 ευρώ ανά τ.μ.
- Διαμέρισμα, 120 τ.μ., 2ος όροφος, τρία υπνοδωμάτια, πωλείται στα 1.875 ευρώ ανά τ.μ.
Λακωνία
- Μονοκατοικία, 150 τ.μ., ισόγειο, τρία υπνοδωμάτια, πωλείται στα 5.866 ευρώ ανά τ.μ.
- Βίλα, 318 τ.μ., ισόγειο, επτά υπνοδωμάτια, πωλείται στα 2.672,96 ευρώ ανά τ.μ.
- Μονοκατοικία, 170 τ.μ., 1ος όροφος, τέσσερα υπνοδωμάτια, πωλείται στα 2.352 ευρώ ανά τ.μ.
- Μονοκατοικία, 178 τ.μ., ισόγειο, τέσσερα υπνοδωμάτια, πωλείται στα 1.741 ευρώ ανά τ.μ.
- Μονοκατοικία, 150 τ.μ., ισόγειο, τρία υπνοδωμάτια, πωλείται στα 5.866 ευρώ ανά τ.μ.