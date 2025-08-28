Σε “φουλ” ρυθμούς το real estate στις Σποράδες – Πού κινούνται οι τιμές πώλησης κατοικιών

Η αυξημένη τουριστική ζήτηση ενισχύει το ενδιαφέρον για αγορά εξοχικών ή επενδυτικών κατοικιών.

Σε ανοδική τροχιά κινούνται οι τιμές των ακινήτων προς πώληση στις Σποράδες, κατά το β’ τρίμηνο του 2025

Η αύξηση των τιμών στις Σποράδες οφείλεται καταρχάς στην έντονη τουριστική ανάπτυξη που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, με τη Σκόπελο, τη Σκιάθο και την Αλόννησο να προσελκύουν ολοένα και περισσότερους επισκέπτες. Η αυξημένη τουριστική ζήτηση ενισχύει το ενδιαφέρον για αγορά εξοχικών ή επενδυτικών κατοικιών.

Παράλληλα, παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον από επενδυτές, τόσο Έλληνες όσο και ξένους, οι οποίοι επιλέγουν νησιωτικές περιοχές με φυσική ομορφιά και ήπιο ρυθμό ανάπτυξης για επενδύσεις σε ακίνητα. Αυτή η στροφή δημιουργεί μεγαλύτερη ζήτηση, ιδιαίτερα σε περιοχές με περιορισμένο απόθεμα διαθέσιμων κατοικιών.

Η προσφορά ακινήτων παραμένει σχετικά χαμηλή, ειδικά σε παραθαλάσσιες και προστατευόμενες περιοχές, γεγονός που δημιουργεί ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης και πιέζει τις τιμές προς τα πάνω.

Τέλος, σημαντικό ρόλο παίζουν και οι πρόσφατες βελτιώσεις στις υποδομές, όπως η ενεργοποίηση των πτήσεων υδροπλάνων και τα έργα στα λιμάνια. Αυτές οι παρεμβάσεις ενισχύουν την προσβασιμότητα των νησιών, καθιστώντας τα ακόμα πιο ελκυστικά για υποψήφιους αγοραστές.

Τάσεις τιμών ακινήτων

Το β’ τρίμηνο του 2025 η μέση τιμή πώλησης κατοικίας στις Σποράδες, ανήλθε στα 2.418 ευρώ ανά τ.μ. από 2.250 ευρώ το 2024. Το κόστος δηλαδή, αυξήθηκε κατά 7,40%.

Παραδείγματα ακινήτων στην αγορά

Αλόννησος

Μονοκατοικία, 128 τ.μ., ισόγειο, δύο υπνοδωμάτια, πωλείται στα 3.828,13 ευρώ ανά τ.μ.

Μονοκατοικία, 85 τ.μ., ισόγειο, δύο υπνοδωμάτια, πωλείται στα 4.941,18 ευρώ ανά τ.μ.

Μεζονέτα, 74 τ.μ., ισόγειο, δύο υπνοδωμάτια, πωλείται στα 5.675,68 ευρώ ανά τ.μ.

Μονοκατοικία, 57 τ.μ., ισόγειο, ένα υπνοδωμάτιομ πωλείται στα 2.179,3 ευρώ ανά τ.μ.

Σκόπελος

Διαμέρισμα, 98 τ.μ., ισόγειο, δύο υπνοδωμάτια, πωλέιται στα 1.010,2 ευρώ ανά τ.μ.

Διαμέρισμα, 114 τ.μ., ισόγειο, δύο υπνοδωμάτια, πωλείται στα 1.008,77 ευρώ ανά τ.μ.

Μονοκατοικία, 150 τ.μ., 1ος όροφος, τρία υπνοδωμάτια, πωλείται στα 2.433,33 ευρώ ανά τ.μ.

Μονοκατοικία, 169 τ.μ., έξι υπνοδωμάτια, πωλείται στα 2.011,83 ευρώ ανά τ.μ.

Σκύρος

Μεζονέτα, 43 τ.μ., ισόγειο, ένα υπνοδωμάτιο, πωλείται στα 3.023,26 ευρώ ανά τ.μ.

Μονοκατοικία, 77 τ.μ. ισόγειο, τρία υπνοδωμάτια, πωλείται στα 8.441,56 ευρώ ανά τ.μ.

Μονοκατοικία, 40 τ.μ., ισόγειο, ένα υπνοδωμάτιο, πωλείται στα 3.500 ευρώ ανά τ.μ.

Μονοκατοικία, 160 τ.μ., τρία υπνοδωμάτια, πωλείται στα 2.468,75 ευρώ ανά τ.μ.

Σκιάθος