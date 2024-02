Alpha Bank: Μια ακόμη χρηματοδότηση με την συμμετοχή του ΤΑΑ

Η χρηματοδότηση αφορά στο επενδυτικό σχέδιο της Future Plans by TEXKA για την κατασκευή σύγχρονου συγκροτήματος γραφείων βελτιωμένης ενεργειακής συμπεριφοράς και χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος, στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης.

Στην υπογραφή δανειακής σύμβασης για τη χρηματοδότηση της Future Plans by TEXKA προχώρησε η Alpha Bank, με τη συμμετοχή του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

Η χρηματοδότηση αφορά στο επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας για την κατασκευή σύγχρονου συγκροτήματος γραφείων βελτιωμένης ενεργειακής συμπεριφοράς και χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος, στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Alpha Bank, το επενδυτικό σχέδιο, συνολικού ύψους 3,85 εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτηθεί κατά 50% από το ΤΑΑ (1,92 εκατ.) και κατά 30% από την Alpha Bank (Euro 1,15 εκατ.), καλύπτοντας συνολικά το 80% του σχετικού προϋπολογισμού. Το νέο βιοκλιματικό κτήριο Το έργο αφορά στην ανέγερση ενός τετραώροφου βιοκλιματικού κτηρίου, με σκοπό την εκμίσθωσή του.

Το εμβαδόν πρόκειται να καλύψει συνολικά 2.993,68 τ.μ., περιλαμβάνοντας ισόγειο εμπορικό κατάστημα, τρεις ορόφους γραφείων, εσωτερικό εξώστη, δύο υπόγεια και δώμα.

Η ανάπτυξη στοχεύει στην πιστοποίηση LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), στην υψηλή βαθμίδα GOLD από το U.S. Green Building Council. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εγκατάσταση συστημάτων υψηλής ενεργειακής απόδοσης, στη χρησιμοποίηση υλικών χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος, στην αναβαθμισμένη ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος και την υγεία και ευεξία των χρηστών. Ειδική πρόβλεψη στον σχεδιασμό του βιοκλιματικού κτηρίου γίνεται για τα άτομα με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενα άτομα. Η υπογραφείσα σύμβαση αποτελεί κινητήριο μοχλό, ώστε να πραγματοποιηθεί ακόμα μία επένδυση στην περιοχή του Ελληνικού. Παράλληλα, επιβεβαιώνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Τράπεζας στη χρηματοδότηση έργων ανάπτυξης ακινήτων που ενισχύουν την ποιότητα του εργασιακού περιβάλλοντος.

Η τελετή υπογραφής

Η τελετή υπογραφής της χρηματοδότησης πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της Alpha Bank, με τη συμμετοχή των εταίρων της Future Plans by TEXKA, κκ. Κωνσταντίνου και Ιωάννη Παπαδόπουλου, παρουσία του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ), κ. Ορέστη Καβαλάκη.

Οικοδεσπότες της εκδήλωσης ήταν ο Chief of Retail Banking, κ. Ισίδωρος Πάσσας, ο Small Business Banking Director, κ. Σπύρος Ρεντετάκος καθώς και στελέχη από τη Διεύθυνση Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων, τη Διεύθυνση Δικτύου Καταστημάτων και το Κατάστημα της Τράπεζας που συμμετείχε στη διαδικασία αξιολόγησης του δανείου.

Ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, κ. Ορέστης Καβαλάκης, δήλωσε: «Το Ταμείο Ανάκαμψης μέσα από το δανειακό του πρόγραμμα βάζει στον χάρτη των ιδιωτικών επενδύσεων στην Ελλάδα τις πράσινες επενδύσεις, καθώς με τη στόχευση και τη χρηματοδότηση που παρέχει τις κάνει πιο προσιτές και ελκυστικές για τις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών. H παροχή χρηματοδότησης σε μία μικρή επιχείρηση στον κατασκευαστικό κλάδο για την ανέγερση ενός βιοκλιματικού κτηρίου γραφείων αναδεικνύει ακριβώς αυτόν τον ρόλο του Ταμείου Ανάκαμψης ως κίνητρο και για ιδιωτικά έργα με πράσινο προσανατολισμό».

Ο Chief of Retail Banking της Alpha Bank, κ. Ισίδωρος Πάσσας σχολίασε σχετικά: «Η Alpha Bank στηρίζει έμπρακτα τον εκσυγχρονισμό των μικρών επιχειρήσεων και την προσαρμογή τους στο νέο πράσινο μοντέλο λειτουργίας, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στον τομέα των βιώσιμων επενδύσεων. Η χρηματοδότηση του βιοκλιματικού κτηρίου στο Ελληνικό αναδεικνύει τη θεμελιώδη σημασία επένδυσης στην ενεργειακή μετάβαση, παρέχοντας συμβουλευτική τραπεζική και σύγχρονες χρηματοοικονομικές λύσεις με σεβασμό στο Περιβάλλον».

Ο Small Business Banking Director της Alpha Bank, κ. Σπύρος Ρεντετάκος υπογράμμισε: «Με ιδιαίτερη χαρά υποστηρίζουμε, σε συνεργασία με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τη Future Plans by TEXKA στο επενδυτικό της σχέδιο για την κατασκευή σύγχρονου συγκροτήματος γραφείων, χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος, στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης. Πρόκειται για μία επένδυση που συντελεί στην αναβάθμιση της περιοχής, ενώ παράλληλα ανταποκρίνεται στην αυξημένη ζήτηση για χώρους επαγγελματικής στέγης, υψηλών προδιαγραφών, με θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Στηρίζοντας το έργο αυτό, η Alpha Bank αποδεικνύει για άλλη μία φορά τον κομβικό της ρόλο ως Τράπεζα που στηρίζει τις φιλοδοξίες των μικρών επιχειρήσεων και ιδιαίτερα εκείνων με κοινωνική αποστολή στον πυρήνα τους».

Ο εκπρόσωπος της Future Plans by TEXKA, κ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, δήλωσε: «Η υπογραφή της σύμβασης χρηματοδότησης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτελεί την κατάληξη μίας γόνιμης προσπάθειας, με σημαντικούς αρωγούς τους ανθρώπους της Alpha Bank, τους συνεργάτες μας και το στελεχιακό δυναμικό μας. Αποδείξαμε όλοι μαζί ότι εφόσον υπάρχουν το όραμα και οι κατάλληλοι άνθρωποι, τίποτα δεν είναι ανέφικτο. Η υπογραφή αυτή ανοίγει μία νέα σελίδα για την εταιρεία μας. Στο συγκεκριμένο έργο τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι επισκέπτες θα απολαμβάνουν υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας και άνεσης. Έτσι μπορούμε να προσδώσουμε υπεραξία στους πελάτες μας και ταυτόχρονα στην κοινωνία, συμβάλλοντας στην προσπάθεια της πράσινης μετάβασης και της επίτευξης των στόχων για κλιματική ουδετερότητα».