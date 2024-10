Ανεβαίνουν οι ψηφιακές πληρωμές – Προκλήσεις, στοιχήματα για τις ΜμΕ, “αψιμαχίες” για τις εταιρείες εκκαθάρισης

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παρά το ότι ολοκληρώθηκε η όλη διαδικασία της διασύνδεσης των POS με τις ταμειακές παραμένουν στο τραπέζι ως σημαντικές προκλήσεις πολλά ζητήματα, που άπτονται συνολικά του ψηφιακού μετασχηματισμού τους.

Σε ανοδική “ρότα” κινούνται και φέτος οι ψηφιακές πληρωμές “ωθούμενες” από την πορεία του τουρισμού, τη γενικότερη πορεία του ΑΕΠ, αλλά και βέβαια την καθολική εφαρμογή της σύνδεσης των POS με τις ταμειακές μηχανές, που το προηγούμενο διάστημα, αποτέλεσε βασικό ζήτημα του δημόσιου διαλόγου.

Βέβαια, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παρά το ότι ολοκληρώθηκε η όλη διαδικασία της διασύνδεσης των POS με τις ταμειακές, η ψηφιοποίηση των πληρωμών τους, η λειτουργία των λογιστηρίων τους και της εφοδιαστικής τους αλυσίδας, η διασύνδεση των POS με τα ταμειακά τους συστήματα κτλ παραμένουν στο τραπέζι ως σημαντικές προκλήσεις, που άπτονται συνολικά του ψηφιακού μετασχηματισμού τους.

Πέρα από το όποιο κόστος, που παραμένει, πάντως, σε ανεκτά επίπεδα, ειδικά για τις μικροσυναλλαγές, μετά και τις τελευταίες παρεμβάσεις, το όλο θέμα έχει να κάνει με νοοτροπίες, την εκπαίδευση, τους διαθέσιμους ανθρώπινους πόρους, αλλά και την όλη δομή που έχουν οι ΜμΕ. Στον “χάρτη” αυτό, βέβαια, εγγράφεται και η “αψιμαχία” που έχει ξεσπάσει μετά την αποστολή εξωδίκων της Viva, σε Softone και Entersoft, κι όπου η πρώτη έθετε θέμα “αθέμιτου ανταγωνισμού και εναρμονισμένης πρακτικής”, με αφορμή τη διασύνδεση των συστημάτων επιχειρηματικού λογισμικού (ERP) με τερματικά αποδοχής POS. Για να λάβει απαντήσεις από τις άλλες εταιρείες ότι πρόκειται για συνήθη πρακτική με όλους τους παρόχους και χωρίς διακρίσεις.

Να σημειωθεί, πάντως, ότι τις δυσκολίες των ΜμΕ σε σχέση συνολικά με την πορεία τους στον “θαυμαστό” αυτό νέο ψηφιακό κόσμο αποτυπώνει εύγλωττα το τελευταίο εξαμηνιαίο Δελτίο Οικονομικού Κλίματος της ΓΣΕΒΕΕ, για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που δημοσιεύτηκε τις αρχές Σεπτεμβρίου. Με βάση αυτό:

Περισσότερες από 1 στις 3 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (34,1%) πραγματοποίησε κάποιας μορφής επένδυση κατά το πρώτο εξάμηνο του 2024, διατηρώντας τον αριθμό των επιχειρήσεων που πραγματοποίησαν επενδύσεις σε υψηλά ποσοστά.

Μόνο το 22,8% των επιχειρήσεων πραγματοποίησε επενδύσεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό και ψηφιακές τεχνολογίες, το 12,8% επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό και λοιπά μηχανήματα, το 8,6% σε κτιριακές εγκαταστάσεις και λοιπό εξοπλισμό και το 6,7% σε κατάρτιση και εκπαίδευση προσωπικού, ποσοστά μειωμένα σε σχέση με το προηγούμενο κύμα της έρευνας.

Παρά το ότι ένα υψηλό ποσοστό επιχειρήσεων δήλωσε ότι έχει πραγματοποιήσει επενδύσεις, αυτές ήταν μικρής κλίμακας. Πάνω από τις μισές επιχειρήσεις (56,2%) που επένδυσαν, διέθεσαν κεφάλαια έως 5.000 €.

Το ζήτημα της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για επενδύσεις εξακολουθεί να είναι σοβαρό. Συγκεκριμένα, σχεδόν 9 στις 10 επιχειρήσεις (87,4%) που επένδυσαν, χρησιμοποίησαν δικά τους κεφάλαια. Το 5,8% κάλυψε τις επενδύσεις μέσω χρηματοδοτικών προγραμμάτων (ΕΣΠΑ), ενώ μόλις το 2,9% χρηματοδοτήθηκε μέσω τραπεζικού δανεισμού.

Παρατάσεις

Να σημειωθεί ότι με βάση τελευταία απόφαση της φορολογικής διοίκησης υπάρχει μια τελευταία παράταση σε μια σειρά από υποχρεώσεις που έχουν οι επιχειρήσεις και προφανώς οι μικρομεσαίες για να διασυνδέσουν τα ταμειακά τους συστήματα με τα POS. Όπως αναφέρεται, οι οντότητες οι οποίες είναι υπόχρεες στη διασύνδεση και διαθέτουν έκδοση Εμπορικού/Λογιστικού Προγράμματος Διαχείρισης (Enterprise Resource Planning, «ERP»), το οποίο αδυνατεί για τεχνικούς λόγους να διασυνδεθεί με τον τύπο Μέσου Πληρωμών που κατέχουν, πρέπει να ολοκληρώσουν τη διασύνδεση έως 29.11.2024.

Όπως αναφέρεται, η εν λόγω αδυναμία διασύνδεσης προκύπτει από τον Πίνακα ετοιμότητας διασύνδεσης μοντέλων POS με εκδόσεις Εμπορικών/Λογιστικών Προγραμμάτων Διαχείρισης (Enterprise Resource Planning, «ERP»), ο οποίος βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ στη διαδρομή Διασύνδεση POS – Ταμειακών Συστημάτων -> Πρωτόκολλα/Τεκμηρίωση για διασύνδεση με βάση την υπό στοιχεία Α.1155/2023.

Πλέον, βέβαια, το ποσοστό των POS που έχει ολοκληρωθεί το integration με το ECRS φτάνουν στο 95% ενώ από τις 89 χιλ. Τερματικά αποδοχής πληρωμών που πρέπει να διασυνδεθούν με το ERP software έχουν ολοκληρωθεί οι 90 χιλιάδες με τις 5 χιλιάδες να αναμένεται να έτοιμα μέσα στο μήνα με βάση όσα ανέφερε Ιωάννης Κιτιξής Country Head στην Ελλάδα και Managing Director της Worldline, εταιρείας αποδοχής πληρωμών και εκκαθάρισης συναλλαγών, αλλά και αντιπρόεδρος της νεοσύστατης Ένωσης του κλάδου, κατά την παρουσίαση, την Τετάρτη, των νέων γραφείων της εταιρείας στο Ψυχικό όπου συστεγάζεται με την Cardlink.

Το 2024

Συνολικά, όπως ανέφερε ο Ιωάννης Κιτιξής κατά την παρουσίαση των νέων βιοκλιματικών και σχεδιασμένων με τα νέα δεδομένα “υβριδικής” εργασίας, γραφείων της εταιρείας στο Ψυχικό όπου συστεγάζεται με την Cardlink, η πορεία των ηλεκτρονικών πληρωμών βαίνει αυξητικά μετά το 2019, όπου βέβαια, λόγω πανδημίας εκτοξεύτηκαν. Όπως σημείωσε, παρά την επιστροφή στο φυσικό κατάστημα των πελατών, ειδικά οι “καρτικές” συναλλαγές ανεβαίνουν ακολουθώντας την πορεία του ΑΕΠ αλλά και την ανοδική πορεία του τουρισμού. Ενισχυτικά στους ηλεκτρονικούς τρόπους πληρωμών λειτουργεί, όπως αναφέρεται και το ηλεκτρονικό εμπόριο, (e – commerce), αν και η μεγάλη μάζα συναλλαγών, όπως αναφέρθηκε, είναι ακόμη, με τις κάρτες με αγοραπωλησίες στο φυσικό κατάστημα.

Επίσης η διοίκηση της Worldline εξέφρασε την αισιοδοξία για την πορεία της αγοράς αλλά και τη μεγάλη συνεισφορά του κλάδου σε σχέση με την συμβολή του στην πάταξη της φοροδιαφυγής.

Με την “πλάτη” των εταιρειών εκκαθάρισης ο στοίχημα της διασύνδεσης πέτυχε

Να σημειωθεί ότι με βάση τα όσα είπε ο Ιωάννης Κιτιξής με τη σκληρή προσπάθεια των εταιρειών αποδοχής πληρωμών και εκκαθάρισης συναλλαγών ολοκληρώθηκε επιτυχώς την φετινή χρονιά και το δύσκολο στοίχημα της διασύνδεσης των ταμειακών με τα POS, όπως ανέφερε ο επικεφαλής της εταιρείας που αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες της χώρας που δραστηριοποιούνται στην αποδοχή και εκκαθάριση πληρωμών. “Η διασύνδεση ήταν πολύ απαιτητική. Η αύξηση στα call centers της εταιρείας αυξήθηκε κατά 75% και απαίτησε τόσο νέο προσωπικό όσο και εκπαίδευση στο υφιστάμενο. Σε αυτή την κατακόρυφη αύξηση η εταιρεία κατάφερε να παρουσιάσει τις επιδόσεις του 2023 όπου είχε απαντήσει το 87% των εισερχόμενων κλήσεων αλλά απάντησε έναν άκρως ικανοποιητικό αριθμό”, σημείωσε ο κ. Κιτιξής που τόνισε ότι με κόστος των εταιρειών που δέσμευσαν μεγάλο ποσοστό ανθρώπινων πόρων, αλλά και με σκληρές προσπάθειες της αγοράς ολοκληρώθηκε το όλο εγχείρημα.

Η πορεία της εταιρείας

Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι ο κλάδος, που έχει εταιρείες κολοσσούς παγκοσμίως, αναπτύσσεται. Ο όμιλος της Worldline, που είναι η πρώτη εταιρεία αποδοχής πληρωμών και εκκαθάρισης συναλλαγών στην Ευρώπη και τέταρτη εταιρεία πληρωμών στον κόσμο ενώ δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 40 χώρες, παρουσίασε έσοδα το 2023 ύψους 4,6 δισ. Ευρώ. Το πρώτο εξάμηνο του 2024 δε και παρά τις προκλήσεις που φέρνουν οι πληθωριστικές πιέσεις στην κατανάλωση των νοικοκυριών, αναπτύσσεται με ρυθμό 2% καταγράφοντας έσοδα 2,3 δισ. Ευρώ. Ο ελληνικός βραχίονας της δε, με βάση τη διοίκηση, αναμένεται το 2024 να ολοκληρώσει 700 εκατ. συναλλαγές αξίας 20 δισ. ευρώ, που αντιπροσωπεύει άνω του 20% της συνολικής αξίας των καρτικών συναλλαγών, από το περίπου το 35% των τερματικών POS, που κυκλοφορούν (έχει συνεργασία με 270 χιλιάδες επιχειρήσεις από τις 700 χιλ. περίπου).

Στην Ελλάδα, όπως αναφέρθηκε, κατά το πρώτο οκτάμηνο του έτους, το οποίο ήταν ιδιαίτερα απαιτητικό για τις εταιρείες του κλάδου λόγω της υποχρεωτικής διασύνδεσης των POS με τις ταμειακές μηχανές, η εταιρεία έθεσε σε ετοιμότητα 150.000 POS με ECR διασύνδεση. Για τον 2ο κύκλο ERP συστημάτων με POS διασύνδεση είναι σε ετοιμότητα 85.000, από τα 91.000 POS. Τα υπόλοιπα θα είναι έτοιμα προς το τέλος του Οκτωβρίου.

Θετικό, όπως αναφέρθηκε, ήταν το πρόσημο και για το Smart Pos app, το οποίο εξυπηρέτησε και νέους κλάδους που εντάχθηκαν στην υποχρεωτικότητα, όπως τα ΤΑΧΙ. Εκεί, οι ενεργοί χρήστες πλησιάζουν τους 40.000, καθώς η εφαρμογή μπορεί πλέον να εξυπηρετεί όλες τις ανάγκες ​ των επιχειρήσεων.

Νέα προϊόντα μετά τα POS

Σε σχέση με τη συνέχεια, η εταιρεία, για τη συνέχειά της, ποντάρει, σε νέα προϊόντα κι εφαρμογές με την αξιοποίηση της καινοτομίας αλλά και της τεχνητής νοημοσύνης. Έτσι, η Wordline “πατώντας” στην άνοδο των ηλεκτρονικών πληρωμών που έφερε η υποχρεωτική διασύνδεση των ταμειακών με τα POS κι έχοντας ολοκληρώσει την συγχώνευση με την εξαγορασθείσα Cardlink διευρύνει τα μερίδια αγοράς της, σε μια αγορά που όπως αποδεικνύουν οι τελευταίες εξελίξεις με τις “αψιμαχίες” γίνεται άκρως ανταγωνιστική για τους πρωταγωνιστές της.

Συμπληρωματικά με το αυξημένο έργο της διασύνδεσης, η εταιρεία λάνσαρε easy πακέτα συναλλαγών, μια συνδρομητική υπηρεσία η οποία μέσω των τριών πακέτων που περιλαμβάνει (classic, advanced και premium) έχει ήδη μεγάλη απήχηση στην ελληνική αγορά. “Τα πακέτα ξεκινούν από τα 19 ευρώ, ήδη έχουν απήχηση και πιστεύουμε στο μέλλον θα αναπτυχθεί περαιτέρω» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κιτιξής. Εξίσου θερμή ήταν η αποδοχή και της λύσης all in one, η οποία μετατρέπει το φυσικό τερματικό σε ταμειακή μηχανή. Σύμφωνα με τους επικεφαλής έχουν ήδη ενσωματωθεί λύσεις για 4 κλάδους, για το λιανεμπόριο μια λύση για την σύνδεση με την αποθήκη με δυνατότητα ενσωμάτωσης έως και 10.000 προϊόντων, για την εστίαση μια λύση παραγγελιοληψίας ενώ για υπηρεσίες που απαιτούν κράτηση ένα booking system.

Τα σχέδια για τη συνέχεια

Για τη συνέχεια η Worldline σχεδιάζει μέσω του retail innovation hub της να φέρει κοντά τεχνικές εταιρείες και startups ώστε με την βοήθεια της καινοτομίας να λανσάρει νέες υπηρεσίες και εφαρμογές. Ήδη έχουν έρθει κοντά της οι εταιρείες ispace και Keyvoto, ετοιμάζοντας νέα προϊόντα. Σημειώνεται ότι η εταιρεία διαχειρίζεται 126 εκατ. Κάρτες πληρώμών. Στον όμιλο εντάσσονται 7000 και πλέον εργαζόμενοι τεχνικοί με την εταιρεία να πραγματοποιεί 250 εκατ. Ευρώ σε επενδύσεις R&D ετησίως.

Παράλληλα η Worldline εξετάζει σοβαρά και τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη, ειδικά σε λειτουργικούς για την επιχείρησης τομείς.

Στα άμεσα σχέδια της εταιρείας περιλαμβάνεται, επίσης, το λανσάρισμα λειτουργικοτήτων όπως το Apple Pay & Google Pay, ώστε να διευκολυνθούν ακόμα περισσότερο οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές.

Κόντρα με τη VIVA

Σε σχέση με την υπόθεση που έχει αναδειχθεί στη δημοσιότητα με την εταιρεία Viva, η διοίκηση της Worldline εξέφρασε την απορία της για τον χρονισμό και τη σκοπιμότητα της όλης κίνησης της ανταγωνίστριας εταιρείας. Επιφυλάχθηκε, δε, για νομικές απαντήσεις σημειώνοντας ότι η εταιρεία δεν έχει μετακυλήσει κόστη σε τρίτους.

Υπενθυμίζεται ότι το όλο θέμα προέκυψε τις τελευταίες ημέρες μεταξύ της Viva Wallet και των δύο εκ των μεγαλυτέρων εταιρειών επιχειρηματικού λογισμικού Entersoft και SoftOne με τον επικεφαλής της πρώτης να κατηγορεί τις τελευταίες για πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού. Από πλευράς τους Entersoft και Softone αρνούνται τους ισχυρισμούς και απαντούν με δικό τους εξώδικο στον Χάρη Καρώνη ζητώντας του να ανακαλέσει τους “αναληθείς ισχυρισμούς”.

Έκπληκτος, συγκεκριμένα, δήλωσε, από την κίνηση του Χάρη Καρώνη και της Viva με εξώδικες καταγγελίες κατά της Entersoft και της SoftOne και στην αναφορά της Worldline, εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, χθες, ο Ιωάννης Κιτιξής, Όπως είπε, πλέον “η μπάλα παίζεται αλλού, στόχος είναι να ολοκληρώσουμε τις διασυνδέσεις ERP και ευτυχώς δόθηκε μια μικρή παράταση”. “Εμείς δεν έχουμε κάνει κάτι παράτυπο, έχουμε μια εμπορική συνεργασία με την SoftOne όπως και με άλλες εταιρείες πληροφορικής”.

Παράλληλα, η Viva στο εξώδικο κατηγορεί τις δύο εταιρείες πληροφορικής μαζί με τους δύο συνεργάτες τους (Worldline και epay), ότι προβαίνουν σε αθέμιτο ανταγωνισμό και επιβάλλουν μεγάλες χρεώσεις.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κιτιξής, απαντώντας σε ερώτημα για τα κόστη της διασύνδεσης για τα ERPs τόνισε ότι η Worldline δεν προχωρά σε τέτοιες πρακτικές, δεν απορροφά ούτε έχει μετακυλήσει κανένα κόστος. Όπως είπε ο ίδιος, η διασύνδεση δεν γίνεται από τη Worldline καθώς ετοιμάζουν τα POS για να μπορέσουν να δεχτούν το software (δηλαδή το ERP).

“Εμείς δεν πάμε στον πελάτη. Η διασύνδεση γίνεται από τον τεχνικό της εκάστοτε εταιρείας”, επισημαίνει. “Ακόμα η SoftOne έχει μηδενικό ποσοστό στις δικές μας συνεργασίες, καθώς ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η συνεργασία, η μπάλα παίζεται αλλού αυτή τη στιγμή, στόχος μας είναι να ολοκληρώσουμε τις διασυνδέσεις”, τόνισε.